Megazákazka župy a známa firma. Prenájom áut stojí ešte viac ako predražená kúpa

Poslanec riaditeľovi: Hanba, odstúpte.

KOŠICE. Bezmála 30 miliónov eur zaplatí Správa ciest Košického samosprávneho kraja (SC KSK) za stroje na zimnú a letnú údržbu.

Napriek tomu sa nestane vlastníkom ani jedného z nich.

Výhodnosť osemročnej nájomnej zmluvy medzi krajskými cestármi a košickou firmou Tempus-Trans spochybňujú odborníci aj niektorí poslanci župy.

Nejde pritom o prvú spornú zákazku tejto spoločnosti od správy ciest.

V kauze predraženého nákupu štyroch tatroviek z roku 2020 čelia obvineniu zo zločinu machinácie pri verejnom obstarávaní spáchaného formou spolupáchateľstva dvaja zástupcovia Tempusu – Martin Sojka a Ján Sendrei, ale aj košický župan Rastislav Trnka (nezávislý) a tiež jeho blízky známy Richard Reday.

Podľa polície nastavili obvinení podmienky v prospech jedinej firmy.

Reday je aj priateľom generálneho riaditeľa SC KSK Antona Trišča, ktorý je spolu s ním obvinený v ďalšej župnej kauze, týkajúcej sa kúpy predražených teplomerov.

Práve od Redayovej firmy ich nakúpili za neprimeranú cenu župa i jej cestári.

Nájom drahší ako predražená kúpa

Zmluvu na prenájom 73 kusov techniky pre SC KSK podpísal Trišč vlani v máji.

Súčasťou zákazky je 29 traktorov fínskej značky Valtra s rôznym cestárskym vybavením, 27 nákladných áut s pohonom 4x2 (5 kusov), 4x4 (13 kusov) a 6x6 opäť s rôznym príslušenstvom, jeden kráčajúci bager, desať teleskopických nakladačov a dve kolesové rýpadlá.

Náklady na poistenie vozidiel a časť servisu sú podľa zmluvy na strane prenajímateľa.

Najdrahším zariadením je kráčajúci bager, za ktorý zaplatia cestári za osem rokov 782-tisíc.

Cena za prenájom jedného traktora aj s vybavením sa pohybuje od zhruba 360-tisíc do 500-tisíc.

Pri nákladných autách aj s príslušenstvom je cena prenájmu od približne 380-tisíc do viac ako 600-tisíc.

Zaujímavo vyznieva porovnanie týchto cien s cenami zo spomínanej kauzy predraženého tendra na nákup štyroch sypačov z roku 2020.

V rámci neho nakúpila SC KSK od Tempusu nákladné autá aj s príslušenstvom za celkovú sumu 1,3 milióna.

Cena za vozidlo tak vyšla na 325-tisíc.

Úrad KSK vtedy vysvetľoval cenu tým, že sypače mali byť vo vyššej výbave i kvalite.

Vedenie župy ich dokonca prirovnalo k passatom v plnej výbave.

Avšak podľa polície sa dali porovnateľné autá v tom čase obstarať za celkovú cenu 960-tisíc.

To by znamenalo 240-tisíc za kus.

Časť strojov mali vopred

S cenou na úrovni 29,8 milióna za zapožičanie techniky na osem rokov uspela firma Tempus-Trans vo verejnej súťaži, do ktorej sa zapojil ešte pezinský predajca cestárskej techniky - spoločnosť Hyca.

Jej ponuka však bola ešte o tri milióny drahšia.

Podľa nájomnej zmluvy má dodávateľ povinnosť odovzdať vozidlá SC KSK do 18 mesiacov.

Odovzdanou novou technikou sa KSK pochválil v januárovom statuse na facebooku.

My sme na mechanizmy natrafili ešte vlani v októbri pred krajskými voľbami na poľnohospodárskom družstve v obci Rakovec nad Ondavou, neďaleko Michaloviec.

Družstvo patrí jednému z vlastníkov spoločnosti Tempus-Trans Martinovi Sojkovi, ktorý nám vtedy potvrdil, že mechanizmy parkujúce na dvore sú určené pre SC KSK.

V krátkom rozhovore pripustil, že firma mala niektoré stroje ešte pred získaním zákazky, aby dokázala zabezpečiť včasné dodanie strojov.

Podľa Sojku tým šla firma do rizika, avšak bol presvedčený, že aj keby neuspela v tendri krajských cestárov, vedela by ich prenajímať inde.

Exriaditeľ: Nedáva to zmysel

Zákazku vníma ako mimoriadne nevýhodnú bývalý šéf SC KSK Jozef Rauch, ktorý bol na jej čele do roku 2020.

Rauch je v spomínanej kauze predraženého nákupu cestárskych tatroviek dôležitým svedkom, ktorý opísal polícii, čo sa dialo v podniku i na Trnkovom úrade pred kontroverzným nákupom.

Podľa bývalého generálneho riaditeľa potrebovala SC KSK novú techniku bezodkladne, no spôsob, akým k tomu došlo, podnik poškodzuje.

„Nejakí ľudia naznačovali už aj za môjho vedenia, že podnik by si mal stroje prenajímať. Pýtal som sa ich, aký by to malo pre nás zmysel. Celé to nedáva ekonomicky zmýšľajúcemu človeku žiadnu logiku,“ reagoval exriaditeľ.

Súkromník má zisk aj stroje

Podľa neho budú požičané stroje po skončení platnosti zmluvy s Tempusom stále použiteľné.

„Ročný výkon vozidiel SC KSK je 10-tisíc až 15-tisíc kilometrov. To znamená, že za osem rokov budú mať vozidlá najazdených niečo okolo 100-tisíc kilometrov. V našom ponímaní je vozidlo akurát dobre zabehnuté. Platnosť zmluvy uplynie po ôsmich rokoch, no ja som v nej nenašiel jedinú zmienku o tom, že by mala SC KSK možnosť prenajímaný majetok prednostne odkúpiť za zvýhodnenú hodnotu,“ upozornil Rauch.

Doplnil, že ceny prenájmu sú nastavené tak, že dokonca prevyšujú hodnotu strojov v prípade ich kúpy.

„Mne z toho vychádza, že SC KSK všetko komplet zaplatí, pričom jej neostane nič. Na druhej strane prenajímateľ má zisk aj zachovalú techniku, ktorú môže ďalej prenajímať alebo dobre predať,“ povedal Rauch.

Doplnil, že dodanie takého množstva strojov je časovo náročné.

„Požadovaný rozsah techniky, aký bol zadaný SC KSK, by bolo na Slovensku schopných dodať len pár firiem. Napríklad sypač je špeciálna technika vyrábaná na zákazku. Ak niekto dokázal dodať za niekoľko mesiacov mechanizmy v rozsahu zadania zákazky, musel byť na to patrične pripravený. Som presvedčený, že dopredu,“ naznačil Rauch.

Chronológia 2. február 2022 – vyhlásenie súťaže, na podanie ponúk majú záujemcovia 1,5 mesiaca

– vyhlásenie súťaže, na podanie ponúk majú záujemcovia 1,5 mesiaca 17. marec 2022 – otváranie obálok

– otváranie obálok 21. apríl 2022 – vyhodnotenie ponúk

– vyhodnotenie ponúk 6. máj 2022 – uzavretie zmluvy s víťazom

– uzavretie zmluvy s víťazom 6. júl 2023 – dodaných je aktuálne 54 kusov techniky z celkovo 73

– dodaných je aktuálne 54 kusov techniky z celkovo 73 november 2023 – uplynie maximálna dodacia doba 18 mesiacov

Exriaditeľ: Investície škrtil Trnka

Problémom môže byť podľa neho v budúcnosti to, že po vypršaní nájomnej zmluvy príde SC KSK zo dňa na deň o obrovské množstvo strojov.

