Zákaz parkovania na chodníkoch sa blíži. Mesto ešte nič nespravilo, kritizujú starostovia

KOŠICE. Už zhruba o mesiac a pol, od 1. októbra, sa stane opäť účinným dočasne pozastavené ustanovenie zákona o cestnej premávke, ktoré zakazuje parkovanie na chodníkoch.

Vodiči si ho stihli otestovať v praxi iba mesiac v priebehu marca 2022.

Pred i krátko po prijatí novely čelili zákonodarcovia masívnej kritike samospráv, že najmä vo väčších mestách bude mať tento narýchlo zavedený zákaz drastické dôsledky pre vodičov, ktorí už aj bez toho dennodenne narážajú na akútny nedostatok parkovacích miest predovšetkým v husto obývaných lokalitách na sídliskách.

Poslanci Národnej rady SR napokon tomuto verejnému tlaku neodolali a schválili prechodné ustanovenie s účinnosťou od 1. apríla 2022.

Až do 30. septembra 2023 sa vďaka nemu znova umožnilo parkovať na chodníkoch za určitých podmienok.

Predstavitelia samospráv vtedy vyčítali parlamentným poslancom predovšetkým to, že pôvodnú novelu prijali až v závere novembra 2021 a do marca 2022 tak neposkytli mestám dostatok času na to, aby sa na túto zásadnú zmenu mohli adekvátne pripraviť a urobiť aspoň nejaké opatrenia na zmiernenie jej dôsledkov.

Od prvého schválenia zákazu parkovania na chodníkoch uplynuli takmer dva roky. Zisťovali sme, ako tento čas využilo mesto Košice na čele s primátorom Jaroslavom Polačekom (nezávislý), aké konkrétne kroky podniklo a koľko parkovacích miest na nich vyznačilo, aby aspoň na niektorých mohli v zmysle zákona stáť autá naďalej aj po septembri.

Odpoveď z magistrátu košických vodičov určite nepoteší. Kritikou na adresu vedenia mesta nešetria ani starostovia veľkých mestských častí.

Mali na to skoro dva roky, teraz idú definovať dosah

Primátor Polaček ešte v decembri 2021 avizoval, že mesto Košice sa už pripravuje na legislatívne zmeny. Zároveň kvitoval, že verejný priestor ostane chodcom.

Na druhej strane netajil, že mesto príde o parkovacie miesta, ktorých bol už vtedy nedostatok.

„Mesto zrejme príde o časť parkovacích miest, na druhej strane by sa mohla zlepšiť bezpečnosť chodcov. Máme obrovský potenciál v budovaní cyklochodníkov. Stáva sa však, že na chodníkoch a cyklochodníkoch parkujú autá. Práve to obmedzuje to najvzácnejšie, čo máme, teda verejný priestor, ktorý využívajú chodci. Hľadáme preto najlepšie riešenie z pohľadu všetkých účastníkov cestnej premávky.“



Z košického magistrátu zas 1. marca 2022, teda v deň, keď začal platiť zákaz parkovania prvýkrát, reagovali, že samosprávy na jeho zavedenie do praxe dostali len niekoľko týždňov, a k tomu v zimnom období, keď nie je možné realizovať stavebné práce.

Vedenie Košíc preto vítalo vtedy pripravované prechodné ustanovenie, ktoré malo umožniť samosprávam v husto zastavaných lokalitách získať čas na vyriešenie tohto problému.

„Predíde sa tak viacerým problémom, ktoré by pre nemožnosti vytvoriť nové parkovacie miesta, respektíve vyznačenia dopravného značenia umožňujúceho parkovanie na chodníkoch, nastali v mnohých slovenských mestách,“ argumentovali z magistrátu.

Blížime sa k polovici augusta, stojíme už na prahu takmer dva roky avizovanej zásadnej zmeny v parkovacej praxi, a hovorca mesta Dušan Tokarčík zaslal Korzáru k aktuálnemu stavu príprav toto:

„Aktuálne zbierame dáta od našich odborných útvarov a rovnako od mestských častí, aby sme dokázali presne definovať dosah novely zákona a jej vplyv na parkovanie v meste Košice,“ uvádza sa v stanovisku mesta.

Nič viac. Okrem toho, že sa témou mesto zaoberá a na viac informácií si budeme musieť počkať, kým to odborné útvary nevyriešia.

Parkovanie na chodníkoch Stav platný do konca septembra: Do 30. septembra 2023 možno mimo zóny zákazu státia alebo parkovacej zóny zastaviť alebo stáť s vozidlom s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 2 800 kg na okraji chodníka priľahlého k ceste, pri ktorom ostane súvislá voľná šírka chodníka najmenej 1,5 metra aj vtedy, ak to nie je určené dopravnou značkou alebo dopravným zariadením. Pri zastavení alebo státí podľa prvej vety možno vchádzať na chodník a vychádzať z neho len v mieste zastavenia alebo státia vozidla a nemožno pritom prekonávať zábrany chrániace chodník pred zastavením alebo státím vozidiel. Stav platný od 1. októbra: Vodič nesmie zastaviť a stáť na chodníku... Iní účastníci cestnej premávky než chodci nesmú chodník používať; to neplatí pre cyklistov, pre vodičov samovyvažovacieho vozidla, pre automatizované doručovacie vozidlo, ak dopravnou značkou (vyznačené parkovacie miesta – pozn. red.) alebo dopravným zariadením je určené inak alebo ak ide o zastavenie alebo státie bicykla, kolobežky s pomocným motorčekom alebo motocykla, pri ktorom ostane súvislá voľná šírka chodníka najmenej 1,5 metra. Zdroj: Zákon o cestnej premávke

Zatiaľ sa reálne neurobilo nič, tvrdia starostovia

Zo stanoviska mesta teda nepriamo vyplýva, že na chodníkoch v meste doposiaľ nemaľovalo vodorovné dopravné značenie, ktoré je základnou podmienkou na to, aby sa mohlo aspoň na niektorých z nich, na to vhodných v zmysle novely zákona, naďalej parkovať aj po 30. septembri.

Nedozvedeli sme sa ani to, o koľko parkovacích miest na chodníkoch prídu Košice celkovo po tejto legislatívnej zmene, akým spôsobom chce samospráva ich úbytok aspoň čiastočne nahradiť a čo pre to už urobila.

Bez odpovede zatiaľ zostalo aj to, prečo sa doteraz nepodnikli v tomto smere v praxi žiadne konkrétne kroky, aký je dôvod tejto nečinnosti a kto je za to zodpovedný.

Problém s akútnym nedostatkom parkovacích miest už aj bez zákazu státia na chodníkoch majú predovšetkým vo veľkých mestských častiach Košíc.

Z ôsmich starostov reagovali na naše e-mailom zaslané otázky zatiaľ štyria. Traja aj poslali odpovede. Zo sekretariátu starostu Severu odkázali, že František Ténai (nezávislý) sa bude môcť vyjadriť až po dovolenke.

Starostovia Korzáru potvrdili, že mesto neurobilo doteraz reálne v mestských častiach okolo parkovania na chodníkoch nič, napriek ich opakovaným urgenciám a upozorneniam na blížiaci sa termín.

Apelovali na mesto, nič sa nepohlo

Čo sa dialo okolo tejto problematiky v priebehu necelých dvoch rokov, plasticky popísal Jaroslav Žďára, vedúci oddelenia rozvoja a vnútornej správy miestneho úradu mestskej časti Sídlisko Ťahanovce.

Toto sídlisko je najhustejšie obývaným na celom Slovensku, a tak tam aj problém s parkovaním pociťujú tamojší obyvatelia ako najvypuklejší minimálne v Košiciach.

Už v decembri 2021 starosta Miloš Ihnát (nezávislý) uviedol, že v tejto mestskej časti chýbalo 2 500 parkovacích miest a odvtedy tam pribudli ďalšie autá.

