Rozostavaná budova centra pre seniorov roky chátra. Na predaj je už aj s pozemkom

Minimálna cena je jeden milión.

KOŠICE. Poslanci košickej mestskej časti Sídlisko KVP tento týždeň schválili vyhlásenie novej obchodno-verejnej súťaže na Senior dom v Drocárovom parku.

Uviedla to hovorkyňa mestskej časti Ivana Palaiová.

Pôjde v poradí o piatu súťaž súvisiacu s týmto areálom od roku 2021.

"V predošlých bola na predaj ponúkaná iba časť areálu bývalej materskej školy v Drocárovom parku, a to stavby a pozemky pod nimi a prístupové komunikácie. Priľahlý pozemok bol predmetom nájmu," vysvetlila s tým, že po novom bude na predaj aj pozemok.

Zároveň dôjde k rozšíreniu účelu užívania nehnuteľnosti po jej rekonštrukcii, ktorý mestská časť požaduje, a to na poskytovanie sociálnych, vzdelávacích alebo zdravotníckych služieb.

Minimálne milión

Minimálna cena, ktorú bude musieť uchádzač ponúknuť, je jeden milión eur.

Úlohou kupujúceho bude nehnuteľnosti zrekonštruovať tak, aby v nich bolo možné poskytovať uvedené služby minimálne počas 20 rokov.

S rekonštrukciou by sa malo začať najneskôr 31. decembra 2025 a hotová by mala byť do konca roka 2030.

Budova chátra

Rozostavaná budova centra pre seniorov roky pustne.

Mestská časť ju po siedmich rokoch prevzala opäť pod kontrolu v roku 2020.

Podľa mestskej časti predchádzajúci nájomca svoj záväzok nedodržal a neodovzdal stavbu na kolaudáciu.

Zariadenie pre seniorov malo v objekte vzniknúť ešte na základe nájomnej zmluvy z roku 2013.

Mestská časť vlani v apríli na základe výsledkov súťaže, ktorá bola úspešná na štvrtý pokus, uzavrela novú kúpnu a nájomnú zmluvu s úspešným uchádzačom.

Keďže však firma nezískala externé zdroje a rekonštrukciu nedokázala zrealizovať, od zmluvy napokon odstúpila.

