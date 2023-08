V Miskolci vznikla utečenecká kolónia Košičanov, spočiatku žili aj vo vagónoch

Zaujímavosti z dobovej tlače.

Dobové články sme ponechali s pôvodným pravopisom.

Falošné chýry

V Košiciach bol rozšírený chýr, že v nedeľu sa utopil istý kúpajúci v Gajdových kúpeľoch. Tieto chýry sú s priezračnou tendenciou poškodiť podniku. Je preto treba zdôrazniť, že v Gajdových kúpeľoch sa dosiaľ neudial žiaden prípad nešťastia a že je tam o bezpečnosť kúpajúcich čo najlepšie postarané. Rozširovatelia týchto falošných chýrov budú stíhaní.

Z košického denníka Slovenský východ, 14. augusta 1923

Dobrodružná prechádzka troch cigánov

Hajó, Žiga a Šidélka, „traja cigánski mušketieri“ vyšli si do polí a popri Gajdových kúpeľoch začali veľmi neľútostne trhať makovice na poli záhradníka Roštáka. Nerobili to zo samopaše, ale ako pri vyšetrovaní udali preto, že mak z čerstvých makovíc má liečivý účinok, ktorý bolo treba žene Haju. Dvaja školáci ich vyrušili z ich neľútostnej práce, zavolali záhradníka Roštáka, ktorý ich chcel s poľa zahnať, ale nepochodil. Cigáni sa do neho pustili a Šidélka zranil Roštáka bodnou ranou na zápästí, takže musel byť dopravený do nemocnice Komenského ústavu, kde bol po obviazaní odovzdaný do domáceho ošetrovania. Cigáni boli zatknutí.

Z košického denníka Slovenský východ, 14. augusta 1923

Pustošenie v sade

Včera večer o 11. hod. pristihol nádražný detektív krajčírskeho učňa Andora Kleina z Košíc v okamihu, keď tento vytrhol zo záhonu v Sokolskom sade (dnes Mestský park) veľkú chryzantému, z ktorého si utrhol jeden kvietok a zastrčil ho do dierky na kabáte a zvyšok rastliny zahodil. Pri zadržaní sa Klein vzoprel a krikom sa pokúsil zapôsobiť na okolité obecenstvo, aby ho bránilo pred „útočníkom.“ Po zakročení jedného dôstojníka s vojenskou hliadkou bol zástup zvedavcov odohnaný a menovaní učeň predvedený na policajné riaditeľstvo.

Z košického denníka Slovenský východ, 17. augusta 1923

Výstavba obytných činžiakov

Všeobecné stavebné družstvo v Košiciach prevádza na Palatínskej ulici (dnes Palackého ul.) v Košiciach stavbu deviatich trojpatrových činžiakov v ktorých sa bude nachádzať 85 bytov. Stavba pokračuje a spomedzi domov je už jeden hotový v prízemku. Domy budú k bývaniu schopné v novembri alebo začiatkom decembra. Z 90 percent tu budú usídlené rodiny štátnych zamestnancov. Iniciatívu k týmto nevyhnutne dôležitým stavbám dala košická strana sociálnej demokracie. Riaditeľom družstva je námestník mešťanostu dr. Stuchlík a miestoriaditeľ dr. Martínek.

Výstavbou týchto činžiakov sa z veľkej časti pomôže bytovej núdzi košických štátnych zamestnancov, ktorá stále trvá a dostane sa týmto dobrých hygienických obydlí.

Z košického denníka Slovenský východ, 15. augusta 1923

Cirkus v Košiciach

Cirkus Kludského v Košiciach je udalosťou dňa, ktorá v piatok pri príchode cirkusu prebudila vzrušenie v celom meste, keď sa po Hlavnej ulici zjavili vlaky tohto zábavného podniku, ktorý je naozaj jedným z najväčších svojho druhu. Mimoriadnu pozornosť budila skupina slonov, veľmi pekných exemplárov rozličnej veľkosti. Ten istý deň bolo zahajovacie predstavenie za ohromnej návštevy obecenstva, ktoré bolo zrejme spokojné s bohatým a pestrým programom. Len pred zahájením predstavenia panoval trocha zmätok následkom poruchy elektrického osvetlenia. Porucha bola však zavčasu odstránená a hoci došlo ku krátkej poruche osvetlenia i počas predstavení, nedošlo k žiadnej nehode.

Z košického denníka Slovenský východ, 19. augusta 1923

Bábuška ruskej revolúcie v Košiciach

