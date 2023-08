Hodnota akcií U. S. Steel výrazne stúpla, na stole je ďalšia ponuka

Prichádza od spoločnosti Esmark.

BRATISLAVA, KOŠICE. Akcie spoločnosti U. S. Steel po ohlásení prijímania nezáväzných ponúk na odkup spoločnosti narástli o vyše 36 %.

V pondelok, deň po ohlásení, spoločnosť oznámila zamietnutie ponuky na odkup celej spoločnosti od Cleveland-Cliffs.

Táto ponuka bola vo výške 7,3 miliardy USD (6,9 miliardy eur), pričom sa malo jednať o akvizíciu spoločnosti sčasti prostredníctvom hotovosti a sčasti prostredníctvom výplaty v akciách.

Informoval o tom analytik spoločnosti XTB Marek Nemky.

"Akcionár spoločnosti U. S. Steel by tak dostal jednu akciu Cleveland-Cliffs, ale taktiež aj 17,5 USD. Táto akvizícia by vytvorila najväčšieho výrobcu ocele v USA a pomohla by spoločnosti konkurovať na medzinárodných trhoch. U. S. Steel však túto ponuku odmietol a očakáva teda ďalšie strategické ponuky, ktoré postupne prichádzajú," uviedol Nemky.

Prišla ďalšia ponuka

V utorok prišla ďalšia ponuka na kúpu spoločnosti, konkrétne akvizícia celej spoločnosti za hotovosť.

"Ponuka prichádza od spoločnosti Esmark, súkromnej priemyselnej skupiny, ktorá ponúka 10 miliárd USD aj s dlhom. Hodnota pre akcionárov však ostáva stále rovnaká, a to 35 dolárov za akciu. U. S. Steel sa zatiaľ nevyjadril, či takúto ponuku príjme a nie je tiež jasné, ako bude spoločnosť Esmark takúto obrovskú transakciu financovať. Vyzerá to však, že o spoločnosť je obrovský záujem," priblížil Nemky.

Podľa analytika sa objavujú špekulácie, že U. S. Steel však nechce spoločnosť predať a plánuje si ju nechať vo vlastných rukách.

"To by znamenalo, že tieto ponuky, ktoré prijíma, sú naozaj len nezáväzné a skôr odomknú hodnotu pre akcionárov, ktorí môžu odpozorovať, akú hodnotu má firma na trhu. Tento krok už tak bol úspešným, keďže po prvej prijatej ponuke ceny akcií rástli o približne 36 %," uzavrel Nemky.

