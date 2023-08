Odvodňovací kanál pri budúcom závode Volvo obnovili. Slúži ako vodozádržný systém

Vznikne z neho i nová rekreačná zóna.

VALALIKY. Odvodňovací kanál v oblasti budúceho závodu automobilky Volvo pri obci Valaliky v okrese Košice-okolie obnovili podľa novej metodiky šetrnej k prírode.

Do konca roka časť tohto kanála pre výstavbu priemyselného parku preložia bližšie k obci, kde vznikne nová rekreačná zóna.

Informovali o tom v utorok predstavitelia štátneho podniku Hydromeliorácie a spoločnosti Industrial Park Valaliky.

Kanál plný života

Nové pravidlá počas renovácií odvodňovacích kanálov zakazujú deštrukciu zelene i povrchov a pretvárajú ich na vodozádržné systémy v krajine.

„Prvý takto obnovený odvodňovací kanál tak neslúži už len na odvodňovanie. Začal plniť aj vodozádržnú funkciu a je priestorom, ktorý prináša biodiverzitu, pôsobí ako vetrolam a zároveň v horúcich letných dňoch poskytuje potrebný tieň a úkryt pre množstvo živočíchov," uviedol riaditeľ štátneho podniku Hydromeliorácie Marián Šulák.

Podnik zabezpečuje starostlivosť o celkovo 5 849 kilometrov odvodňovacích a 254 závlahových kanálov po celom Slovensku.

Údržbu Valalického kanálu podľa nových metodík vytvorených odborníkmi z praxe aj univerzít z oblastí pôdoznalectva, vodných stavieb i ochrany prírody a biodiverzity, realizoval štátny podnik Valaliky Industrial Park, ktorý celé územie na príchod automobilky pripravuje.

Pri prácach zohľadnili špecifiká daného prostredia.

„Obnova prvého odvodňovacieho kanálu podľa nových metodík je významný míľnik. Po desiatkach rokov totálnej likvidácie všetkého, čo sa v priestore kanálov nachádzalo, totiž prechádzame na ich prerod na dôležité spoločenské zariadenia," skonštatoval Šulák s tým, že postupne sa tak budú realizovať ďalšie obnovy po celom Slovensku.

Miesto rovných kanálov meandre

Prečistenie Valalického kanálu s cieľom odvodnenia územia priemyselného parku aj s použitím tzv. kráčajúcich bagrov zahrňovalo dĺžku 2,5 kilometra.

Dve tretiny z tohto kanálu v nasledujúcich mesiacoch preložia o niekoľko sto metrov bližšie k obci, keďže na jeho doterajšom území vybudujú expedičnú koľaj na nakladanie vyrobených áut na železničnú prepravu.

„V minulosti tieto melioračné kanále boli robené tak, aby čo najskôr odviedli vodu z územia, sú vybetónované alebo vyložené tvárnicami a sú priame. To, čo sa tu nachádza, biotopy alebo náletové dreviny, to je iba efekt, že príroda si s tým územím poradila sama. My dnes kanál, ktorý ideme prekladať, dizajnujeme spôsobom, keď vytvárame meandre, máme oveľa väčšiu dĺžku toho toku, väčšiu plochu na odparovanie vody, v meandroch budú aj malé jazierka, kde sa bude voda zdržiavať, a tým pádom aj presunuté biotopy z územia, ktoré musíme nevyhnutne zastavať, vytvoria prírode a človeku milé prostredie," povedal konateľ Valaliky Industrial Park Miloslav Durec.

Náhradná výsadba bude podľa neho zahŕňať viac ako 2 500 drevín.

S novou zelenou rekreačnou zónou vznikne aj priestor s protihlukovou bariérou, ktorý vizuálne oddelí samotný závod od obyvateľov.