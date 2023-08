Starosta sa naháňal s políciou, fúkať odmietol. Dostal peňažný trest a zákaz, odvolal sa

Konečný verdikt ho môže stáť funkciu.

KOŠICE. Starosta košickej mestskej časti Kavečany Martin Balčík (vtedy KDH, teraz má pozastavené členstvo a svoj post vlani obhájil ako nezávislý) čelí už takmer rok a pol obvineniu z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.

Vyslúžil si ho ako šofér auta, ktoré policajti zastavili, a on odmietol dychovú skúšku aj odber krvi.

Okresný (dnes už mestský) súd vyniesol v jeho prípade trestný rozkaz aj rozsudok, no po verdikte krajského súdu musel rozhodnúť opäť.

Balčík (45) si na toto pokračovanie najal skúseného obhajcu Sergeja Romžu, no ani tomu sa zatiaľ zbaviť klienta rizika straty starostovskej stoličky nedarí.

Mestský súd ho po tretí raz uznal vinným a po druhý raz pridal aj trest.

Unikal, zastal, utekal

Policajná hliadka sa vlani v jednu marcovú noc rozhodla skontrolovať BMW po tom, ako si na Hlinkovej ulici všimla porušenie zákazu odbočenia vľavo - na Vodárenskú ulicu.

Vodiča sa pokúšala zastaviť svetelným i zvukovým výstražným znamením. Šofér na maják ani sirénu nereagoval.

Po pár desiatkach metrov síce auto zastavil, no iba preto, aby z neho vybehol a dal sa na útek.

Policajti muža zakrátko dobehli, zadržali a priviedli späť k vozidlu.

Lustráciou vyšlo najavo, že ide o starostu Kavečian Martina Balčíka.

Dychovú skúšku na mieste odmietol, rovnako tak odber krvi alebo iného biologického materiálu v zdravotníckom zariadení.

Ako obvykle v podobných prípadoch skončil vodič v policajnej cele a bol obvinený z už spomínaného prečinu.

Podal odpor

Okresný súd Košice I sa Balčíkom zaoberal už o niekoľko dní.

Sudca Ľuboš Vereš po tom, ako k nemu obvineného starostu predviedla policajná eskorta, rozhodol v skrátenom súdnom konaní.

Uložil mu peňažný trest 600 eur a pre prípad marenia náhradný trest odňatia slobody vo výmere dvoch mesiacov. Zároveň mu na jeden rok zakázal viesť všetky druhy motorových vozidiel.

Ak by bol Balčík s trestným rozkazom spokojný, pre právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin by okamžite prišiel o funkciu a pre ročný zákaz šoférovať, brániaci zahladeniu odsúdenia, by ani nemohol v októbrových voľbách opätovne kandidovať.

Podaním odporu si vynútil prejednanie prípadu v súdnej sieni.

Priznal vinu, trest nedostal

Vlani koncom augusta Balčík hneď na úvod pojednávania priznal vinu.

Prokurátorka mu navrhla uložiť peňažný trest a zákaz šoférovania.

Starosta, ktorý bol zároveň aj poslancom mesta Košice, svoje konanie oľutoval.

Dodal, že akýkoľvek trest by mal nepriaznivé dôsledky pre jeho rodinu, má tri deti a rodina je odkázaná na jeho príjem.

Ako starosta zarábal približne 2 800 eur mesačne, ako poslanec ďalších zhruba 700.

Balčík je inak advokátom, ale odkedy je starostom (2014), kvôli verejnej funkcii má dočasne pozastavený výkon advokátskej praxe.

