Lúka detských hier sa zmenila na step. Podnikateľ chce v strede Bankova stavať

Bývania v rekreačnej lokalite sa obávajú.

KOŠICE. Rozľahlá zelená plocha uprostred košickej rekreačnej lokality Bankov mala byť pred desaťročiami centrom zábavy pre najmenších.

Dostala preto názov Lúka detských hier.

Dnes je toto vyše hektárové územie vedľa minigolfového areálu čiernou dierou.

Staré ihrisko v hornej časti pozemku pri prístupovej ceste sa postupne rozpadáva.

V dezolátnom stave je drevený prístrešok, vo vysokej tráve už skoro nevidieť zhrdzavené preliezky, vysoké konštrukcie hojdačiek či lavičky.

Podnikateľ má štúdiu

Pozemok patrí podnikateľovi Jaroslavovi Čechovi, ktorý ho získal v roku 2017 od predošlej vlastníčky.

Na predaj nehnuteľnosti ho mal vtedy upozorniť kamarát. Podľa jeho slov nehnuteľnosť kupoval ako investíciu.

V súčasnosti má vypracovanú architektonickú štúdiu, ktorá rieši využitie tohto priestoru.

Projekt s pracovným názvom Areál Bankov uvádza, že počíta s vybudovaním zóny na prechodné ubytovanie, ktorého súčasťou má byť deväť chát.

Celková úžitková plocha každého z objektov má mať 64 metrov štvorcových.

Súčasťou zámeru sú aj amfiteáter s kapacitou 300 miest, detské ihrisko, fitnes zóna, promenáda či posedenia s ohniskami.

V spodnej časti pozemku je plánované parkovisko pre 14 áut.

Chaty za cenu bytu, no má to háčik

Podnikateľ je presvedčený, že zámer predstavuje zveľadenie lokality.

Doplnil, že aktuálny projekt nemusí byť definitívny.

Podľa neho súčasná verzia počíta s obytnou zónou, v ktorej by sa nachádzali dvojpodlažné súkromné chaty.

V hre je podľa neho prenájom týchto objektov alebo ich postupný predaj.

Toho, že by o stavby nebol záujem, sa neobáva.

„V Košiciach je nedostatok novostavieb, ktoré slúžia na rekreáciu alebo sezónne bývanie. Ak by sa však dalo na tomto mieste vybudovať plnohodnotné bývanie, bol by predaj nehnuteľností ešte jednoduchší, pretože by sa dala vziať na dom hypotéka. V prípade rekreačných chatiek sú tieto možnosti výrazne obmedzené,“ uviedol Čech.

Naznačil, že v prípade predaja by sa cena za chatu mohla pohybovať na úrovni ceny trojizbového bytu na sídlisku.

Doplnil, že výstavbe rekreačných chát, prípadne rodinných domov musí predchádzať zmena územného plánu Košíc (ÚPN).

„Útvar hlavného architekta (ÚHA) nám dal vyjadrenie, ktoré je veľmi neurčité a tak trochu alibistické. K zámeru nedali ani kladné, ani záporné stanovisko. Podľa neho ÚPN túto plochu nijako nerieši a výstavba musí počkať na jeho zmenu. V ideálnom prípade by to bola zmena, ktorá by premenila lokalitu na zmiešané územia s prevahou plôch pre obytné budovy,“ povedal Čech.

Podľa neho by bola zmena ÚPN, ktorá by sa týkala jeho lúky, v podstate opravou územno-plánovacej dokumentácie mesta.

Upozornil, že mestský parlament schválil v posledných rokoch viacero zmien a doplnkov ÚPN v blízkosti Bankova, čím do týchto území vpustili výstavbu.

Podnikateľ: Čakal som reakciu Polačeka

Podľa jeho slov na lúke je plánovaná aj zóna, ktorá zostane prístupná verejnosti.

„Jej súčasťou bude drevený amfiteáter, ihriská, ohniská aj s mobiliárom. Páči sa mi spojenie života v meste s trávením času v prírode. Videl som to napríklad v Turecku, kde počas najväčších horúčav odídu obyvatelia s rodinami do blízkych lesov, kde sú erárne grily, a tam spolu trávia celé dni,“ povedal Čech.

Priznal, že pri výstavbe amfiteátra, parkoviska či promenádneho chodníka potrebuje finančnú podporu.

„Keďže nie som milionár, tak je nutné, aby nám s touto časťou projektu niekto pomohol. Oslovil som vedenie Košíc, mestskú časť (MČ) Sever i cirkev. V tejto chvíli nemáme spätnú väzbu ani od magistrátu, ani MČ,“ uviedol podnikateľ.

Podľa jeho slov ústretovosť očakával najmä od primátora Jaroslava Polačeka (nezávislý).

„Ešte v roku 2014 rozbehla MČ Sever verejnú zbierku, ktorej výťažok sa mal použiť na spolufinancovanie obnovy ihriska na Bankove. Rozpočet bol 25-tisíc, koordinátorom bol súčasný primátor, ktorý vtedy riadil projekt z pozície prednostu úradu. K realizácii však nedošlo, pretože sa nepodarilo vyzbierať dostatočnú sumu. Napadlo mi, že ak mu vtedy záležalo na rozvoji Bankova, tak náš projekt privíta. No nestalo sa,“ povedal majiteľ pozemku.

Architekt mesta Jerguš: Bezo zmeny iba ihriská

Architekt Martin Jerguš z ÚHA potvrdil, že odborný referát magistrátu projekt eviduje.

