Mural v Košiciach pripomenie najstaršie preteky. Maratónci ho uvidia, len ak otočia hlavy

KOŠICE. Po dvoch rokoch majú Košice vo svojej najväčšej galérii nové dielo.

V stredu, po niekoľkomesačných prípravách a desaťdennom maľovaní, predstavili autori najnovší mural v uliciach mesta.

Nachádza sa na križovatke ulíc Národná trieda, Tolstého a Slovenskej jednoty a je poctou blížiacemu sa stému ročníku Medzinárodného maratónu mieru.

Nápad vzišiel z autorského dua Viktor Feher a Samuel Velebný z Natreto Studio.

„Sme športoví fanúšikovia a vediac, že sa blíži sté výročie sme prišli s nápadom, že by si zaslúžil nejakú maľbu, ktorá by sa ho dotýkala. Následne sme rozbehli proces financovania,“ vraví Velebný.

Celkové náklady odhaduje na približne desaťtisíc eur, na polovicu získali grant, zvyšok doplatil maratónsky klub.

Velebný vysvetľuje, že chceli maľbou pripomenúť maratónsku históriu, a to nielen košickú, ale aj svetovú.

„Keďže je to jeden z najstarších behov na svete a košická história sa kryje so svetovou, robíme to príbehom významných osôb.“

V centre maľby je Katherine Switzerová, považovaná za revolucionárku v zrovnoprávnení žien ako bežkýň.

