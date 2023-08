Ašot Mkrtyčev zatiahol do sankčného zoznamu USA aj firmu, ktorú ovláda Košičan

Jedna pani povedala, reagoval Guzy.

KOŠICE. Slovenský občan azerbajdžanského pôvodu Ašot Mkrtyčev a podnikateľské subjekty s ním spojené postupne pribúdajú na sankčné zoznamy.

Ocitla sa medzi nimi i bratislavská eseročka s jediným spoločníkom z Košíc.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Spojené štáty americké uvalili najprv ešte v marci sankcie na samotného podnikateľa so zbraňami Mkrtyčeva, ktorý po príchode na Slovensko v roku 1995 žil niekoľko rokov aj v Snine.

Ministerstvo financií USA to odôvodnilo tým, že sa pokúsil na prelome rokov 2022 – 2023 sprostredkovať predaj severokórejských zbraní a munície Rusku, ktoré ich malo už vtedy po zhruba roku od invázie na Ukrajinu zúfalý nedostatok.

Za to isté uvalilo sankcie na tohto slovenského občana 8. augusta aj britské ministerstvo zahraničných vecí.

No a v stredu pridal americký rezort financií na sankčný zoznam už aj tri firmy spojené podľa neho so sieťou, ktorá obchádza sankčné opatrenia voči Severnej Kórei (KĽDR) a snaží sa podporovať jej obchody so zbraňami pre Rusko.

V tlačovej správe amerického ministerstva sa uvádza, že ide o spoločnosti Verus LLC z Ruska, Defense Engineering LLP z Kazachstanu a slovenskú eseročku Versor, ktoré sú podľa neho prepojené na Mkrtyčeva.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Po meste chodil v bielom obleku. USA na neho uvalili sankcie kvôli zbraniam pre Rusko Čítajte

Firma sídli v Bratislave, stojí za ňou Košičan

Firma Versor bola zapísaná do Obchodného registra SR v apríli 2012 a svoje sídlo má odvtedy v Bratislave.

Jej zakladajúcim a jediným spoločníkom je Vladimír Guzy s košickým trvalým bydliskom.

Bol aj jediným konateľom tejto eseročky až do januára 2018, keď sa stal druhým konateľom Matúš Guzy s rovnakou košickou adresou trvalého bydliska.

Zhruba po roku pôsobenia spoločnosti sa predmet jej činnosti rozšíril aj o obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu a o výrobu takýchto výrobkov.

Mkrtyčev teda nefiguruje a ani nikdy oficiálne nefiguroval v orgánoch eseročky Versor.

Ministerstvo financií USA ho však označilo za jej prezidenta, takisto za zakladateľa a vlastníka spoločnosti Verus i jediného riaditeľa Defense Engineering.

Tento slovenský občan sa podľa amerických orgánov koordinoval so severokórejskými úradníkmi pre obstarávanie „a využíval Versor na rokovania so spoločnosťami v zahraničí“.

Všetky tri subjekty sa na sankčnom zozname ocitli, lebo „ich vlastní alebo kontroluje, alebo že konali alebo údajne konali priamo alebo nepriamo v mene Mkrtyčeva“.

„Táto akcia je súčasťou pokračujúcej stratégie USA na identifikáciu, odhalenie a narušenie aktérov z tretích krajín, ktorí sa snažia podporiť brutálnu vojnu Ruska proti Ukrajine. Keďže Rusko na bojisku naďalej míňalo muníciu a strácalo ťažkú ​​techniku, bolo čoraz viac nútené obrátiť sa na svojich pár spojencov, vrátane KĽDR, aby udržalo svoju nevyprovokovanú vojnu na Ukrajine,“ píše sa v americkej tlačovej správe.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Londýn rozšíril protiruský sankčný zoznam, je na ňom aj muž zo Slovenska Čítajte

USA chcú zabrániť podpore ruskej mašinérie

Ministerstvo financií USA zároveň informovalo, že doteraz uvalilo sankcie na stovky jednotlivcov a subjektov zapojených do obchádzania režimu medzinárodných sankcií voči Rusku.

„Spojené štáty pokračujú v odstraňovaní nezákonných finančných sietí, ktoré sa snažia nasmerovať podporu zo Severnej Kórey do ruskej vojnovej mašinérie,“ povedal námestník ministra financií pre terorizmus a finančné spravodajstvo Brian E. Nelson.

"Spolu s našimi spojencami a partnermi sme naďalej odhodlaní odhaľovať a narúšať obchod so zbraňami, ktorý je základom Putinovej brutálnej vojny na Ukrajine."

Sankcie sú uvalené na všetok majetok a podiely na majetku osôb zaradených do zoznamu v USA, americkí občania majú zakázané s nimi obchodovať a vykonávať určité transakcie pod hrozbou sankcionovania.



To isté hrozí aj akejkoľvek zahraničnej finančnej inštitúcii, ktorá sankcionovaným osobám či subjektom „vedome uľahčuje významnú transakciu alebo poskytuje významné finančné služby“.

Spoločník spolu s ďalším konateľom bratislavskej firmy zo sankčného zoznamu majú trvalé bydlisko v košickej mestskej časti Západ v tejto bytovke. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

Spoločník Guzy: Mkrtyčeva som nevidel roky

Košičana Vladimíra Guzyho sme zastihli vo štvrtok telefonicky v bratislavskom sídle spoločnosti Versor.

„To vážne? Toto počujem od vás ako od prvého. Musím sa na to pozrieť. S USA sme nikdy nemali a ani nemáme nič spoločné,“ reagoval v prvom momente.

Prémiový obsah na SME.sk môžete čítať

prvú hodinu ZADARMO Tento článok je odomknutý do 20:00 Pre dočítanie článku zadarmo sa stačí zaregistrovať. Zaregistrovať sa Máte už konto alebo predplatné SME.sk? Prihláste sa