Halu vynovenú za milióny otvorili a zavreli. Klubom sa kráti čas, s mestom rokujú

Ceny nájmu zverejnili po mesiacoch.

Písmo: A - | A + diskusia ( 0 ) Zdieľať

KOŠICE. Ešte v polovici júna zažila mestská športová hala v širšom centre Košíc slávnostné uvedenie do života po zhruba rok a pol trvajúcej rekonštrukcii.

Na jeho začiatku sa ukázalo na vynovenej palubovke vedenie mesta na čele s primátorom Jaroslavom Polačekom (nezávislý).

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Košickí hokejisti rozdávali podpisy, o deň neskôr ich na autogramiáde vystriedali futbalisti.

Od vtedy je hala pre verejnosť, aj športovcov zatvorená.

Multihala s otáznikmi

Renovácia niekdajšej Angels arény, ktorú premenoval magistrát na Starú jazdiareň, je súčasťou obnovy športovej infraštruktúry v Košiciach.

Vedenie mesta hovorí o „reštarte“ športu.

Magistrát počas prác za 3,1 milióna avizoval, že Košice získajú multifunkčnú halu.

Vynovená historická vojenská jazdiareň mala spĺňať štandardy pre basketbal, volejbal, florbal, futsal či hádzanú.

Napriek tomu, že na hracej ploche sú zakreslené ihriská pre všetky tieto športy, ukázalo sa, že hala nespĺňa parametre pre najvyššie národné súťaže či medzinárodný šport.

V prípade hádzanej a futsalu to sú nedostatočné priestorové pomery okolo hracej plochy, pre volejbal nemá hala dostatočnú výšku.

Pri mužskom basketbale vyvoláva otázky nosnosť uchytenia košov o strop historickej budovy, ktoré preverí statický posudok.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Košice ohlasovali multihalu, niektoré športy sa však do nej nezmestia Čítajte

Čas sa klubom kráti

Napriek nedostatkom košické kluby majú o halu záujem.

Pred niekoľkými dňami im magistrát rozposlal cenník za užívanie haly, zároveň sa rozbehli rokovania o podmienkach nájmu.

Podľa našich informácií stanovil magistrát hodinovú sadzbu v prípade juniorského tréningu na úroveň 45 eur, u seniorov je to 55 eur a za hodinu zápasu zaplatí klub 65 eur.

V súčasnosti nemá Stará jazdiareň podpísaný žiaden domovský klub.

S blížiacimi sa septembrovými termínmi začiatku súťaží sa dostávajú niektoré kluby pod tlak.

Generálny manažér ženského basketbalového tímu Young Angels Košice Daniel Jendrichovský pripustil, že klub je v časovej tiesni.

„Sme zúfalí, pretože tréning s dievčatami začína začiatkom septembra, no stále nemáme umiestnených 60 z 200 našich detí. Ak sa do konca augusta nič nezmení, musíme im povedať, že končia. Bola by to tragédia. Ak by k tomu malo dôjsť, tak radšej neprihlásim ženy do ligy, zachránime takto o 30 detí viac,“ reagoval Jendrichovský.

Bez domovského stánku sú zatiaľ stále tri tímy.

Zvyšné tri sú v Šaci, tri v telocvični na Základnej škole Lechkého a jeden v hale na Palackého.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Košický štadión skolaudovali. Zatiaľ je bez trávnika i domáceho klubu Čítajte

Hľadajú možnosti, ako sa vrátiť

Podľa jeho slov aktuálne prebiehajú rokovania s vedením mesta.

„Stále hľadáme cestu, ako sa vrátiť do našej bývalej domovskej haly, resp. stále prebiehajú rokovania. Naposledy sme sa stretli vo štvrtok. V hale sme sa boli pozrieť. Čo sa týka palubovky je skvelá, zázemie fantastické,“ uviedol Jendrichovský.

Napriek tomu sú podľa neho ceny neprimerané klubovým možnostiam.

„S mestom stále hľadáme prienik našich možností a ich požiadaviek. Záujem o náš návrat je, myslím, obojstranný. V tejto chvíli však nie sú vyriešené niektoré technické a najmä finančné záležitosti,“ doplnil zástupca Young Angels.

Aktuálne ceny nechcel konkretizovať, no naznačil, že celkové sezónne náklady na zápasy v novej hale by boli o 40-tisíc vyššie ako v telocvični v Šaci, do ktorej klub odišiel počas rekonštrukcie arény.

Dodal, že tieto peniaze by nebolo problém získať za starých čias na vstupnom.

Práve ste prekročili povolený počet zariadení Váše aktívne predplatné umožňuje prístup k zamknutému obsahu iba obmedzenému počtu prehliadačov. Aby ste mohli pokračovať v čítaní článku na tomto zariadení/prehliadači, upravte si, prosím, zoznam zaregistrovaných zariadení v nastaveniach vášho profilu. Spravovať zariadenia Všetko o spravovaní zariadení sa dočítate tu Už máte účet? Prihláste sa Dočítajte tento článok

s predplatným Korzar.sk Získať predplatné Predplatné si môžete kedykoľvek zrušiť. Odomknite článok za pár sekúnd cez SMS predplatné za 4 € každé 4 týždne. Pošlite SMS s textom C9X8H M9X8H na číslo 8787. Zásadami OOÚ. Zaplatením potvrdíte oboznámenie sa s VOP