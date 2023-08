Sovieti nás neoslobodili, ale okupovali, tvrdia účastníci augustovej spomienky

Obete si uctila hŕstka Košičanov.

KOŠICE. Hŕstka Košičanov si v nedeľu popoludní uctila pamiatku obetí augusta 1968 v Košiciach.

„Prší a venku se setmělo, tato noc nebude krátká. Beránka vlku se zachtělo, bratříčku, zavírej vrátka! Zavírej vrátka!“ niesol sa spev Karla Kryl z reproduktorov Hlavnou ulicou.

Metafora je o Československu a Sovietskom zväze.

„Baránkom sme boli my so 14,5 miliónmi obyvateľov a vlkom bol Sovietsky zväz s 250 miliónmi obyvateľov. Títo sa vrhli na baránka s počtom pol milióna vojakov. Plno diel, lietadiel. Za 24 hodín obsadili celú krajinu. Naši ľudia sa snažili klásť odpor holými rukami, no bohužiaľ to nestačilo. Sovieti zastrelili len v prvý deň sedem našich občanov a 71 ich zranili,“ prehovoril Predseda združenia Res Cassovia Peter Neuwirth.

Organizátori prečítali stručný životopis každého zastreleného.

Nie je to samozrejmosť

Miroslav Pollák, šéf združenia Krásny Spiš a autor Košickej výzvy 2023 pripomenul, že najdôležitejšou udalosťou nedeľného stretnutia je, že sa vôbec uskutočnilo.

„Nie je to samozrejmé a nie je to všade na Slovensku. Treba znova a znova opakovane padnúť na kolená, pomýliť sa, spamätať sa, poučiť sa, zase padnúť a tak dookola. Stále to zažívame. Máme obavy, zvlášť teraz pred voľbami, aj kvôli mnohým nostalgikom, ktorí sú vytrénovaní mať sklonené hlavy a žiť mentálne v nevoľníckom svete,“ povedal.

Zdôraznil, že za slobodu treba vždy niečo vytrpieť a zaslúžiť si ju.

Pripomenul aj pointu Košickej výzvy 2023.

„Predtým sme apelovali na slobodu slova, teraz apelujeme na právny štát a dodržiavanie deľby moci a na udržanie inštitúcií, na ktorých stojí sloboda,“ dodal Pollák,

Veľmi som sa bál

Osobné spomienky na 21. august 1968 má aj Neuwirth, ktorý mal vtedy 14 rokov.

„Bol u nás na návšteve strýko z Bratislavy. Ráno sme počúvali rozhlas, kde sme sa dozvedeli o vojskách varšavskej zmluvy na našom území. Sadli sme na električku a snažili sa dostať strýka na stanicu.“

