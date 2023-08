Začiatok vydávania nových parkovacích kariet v Košiciach sa odsúva. Nastali problémy

Prevádzkový poriadok mal byť v júli, mešká.

KOŠICE. Motoristov čakajú v Košiciach na jeseň zmeny v platenom parkovaní. Jednou z kľúčových je aj zvýšenie parkovného v spoplatnených zónach.

Nové všeobecne záväzné nariadenie (VZN) č. 241 o dočasnom parkovaní vozidiel nadobudne síce účinnosť až od 1. novembra, ale prevádzkovateľ mal vykonať potrebné technické opatrenia, aby bolo možné kúpiť si nové parkovacie karty už podľa tohto VZN najneskôr od 4. septembra.

Takisto mal byť už od konca júla zverejnený prevádzkový poriadok, ktorý upresňuje, akým spôsobom sa dajú nové karty vybaviť a aké doklady k tomu bude žiadateľ potrebovať.

Na stránke mesta v sekcii Parkovanie v meste Košice sme v pondelok nenašli nielen prevádzkový poriadok, ale ani žiadnu zmienku o prichádzajúcich zmenách či o možnosti kúpiť si novú kartu už o dva týždne.

Zistili nezrovnalosti, mešká elektronizácia

Mesto priznalo Korzáru, že nastali isté komplikácie, ktoré spôsobili „menšie časové zdržanie“.

„Mesto Košice uzatvorilo koncom mája 2023 zmluvu so spoločnosťou PosAm, s. r. o. Týkala sa poskytovania služieb systému ParkDots pre komplexnú správu parkovacích kariet v zmysle príslušného VZN, ktoré má vstúpiť do účinnosti v novembri 2023,“ vysvetlil hovorca mesta Košice Dušan Tokarčík.

Dodal, že pri zavádzaní tohto riešenia podľa nového VZN boli v rámci aplikačnej praxe zistené niektoré nezrovnalosti vo VZN.

„Okrem toho sme chceli napojiť svoj systém na informačné systémy verejnej správy (štátne registre) v rámci súbežne prebiehajúcich projektov elektronizácie. Išlo hlavne o evidenciu motorových vozidiel, pričom získanie údajov o evidenčných číslach vozidiel z tohto registra možno považovať za jeden z najdôležitejších faktorov pri úsilí čo najviac automatizovať proces vydávania parkovacích kariet.“

Keďže sa to zatiaľ podľa Tokarčíka nepodarilo kvôli meškaniu vládnych projektov elektronizácie, bolo potrebné pristúpiť k procesu nepriameho prepojenia systémov prostredníctvom DataCentra elektronizácie územnej samosprávy.

„To zapríčinilo menšie časové zdržanie oproti pôvodne zamýšľanému harmonogramu,“ priznal.

Prevádzkový poriadok len finalizujú

„Našou snahou je, aby proces vydávania a správy parkovacích kariet bol čo najviac zrozumiteľný a primerane jednoduchý pre verejnosť a zároveň, aby následné prepojenie príslušného systému so systémom na kontrolu prostredníctvom tzv. skenovacích zariadení bolo technicky čo najmenej komplikované. Z tohto dôvodu sme navrhli niektoré zmeny príslušného VZN, o ktorých budú v septembri rokovať poslanci mestského zastupiteľstva,“ ozrejmil hovorca mesta.

Pokračoval, že to má bezprostredný vplyv na následné zapracovanie týchto aspektov do prevádzkového poriadku, ktorý sa o niečo zdržal.

„Uvedomujeme si to, avšak chceli sme sa vyhnúť situácii, že formálne síce dôjde k vydaniu tohto predpisu, no neskôr by sme ho museli upravovať. Finalizáciu návrhu prevádzkového poriadku predpokladáme do dvoch týždňov tak, aby mohol byť predložený na najbližšie zasadnutie komisie dopravy a výstavby mestského zastupiteľstva,“ avizoval Tokarčík.

Vysvetli, že čo sa však týka spôsobu preukazovania splnenia podmienok na vydanie kariet podľa nového VZN č. 241, tie budú plne vychádzať zo súčasného VZN č. 157.

„Určite nebudeme od motoristov požadovať nové doklady, práve naopak, efektívnym napojením na štátne registre by sa malo upustiť najmä od predkladania dokladov totožnosti a technického preukazu vozidla,“ ubezpečoval hovorca mesta.

Karty po novom začnú vydávať neskôr

