Daňové úniky, alkohol a karty. Majiteľ košickej kaviarne skončil vo väzení

Zaujímavosti z dobovej tlače.

Dobové články sme ponechali s pôvodným pravopisom.

Zakopané poklady

Pred niekoľkými dňami sme priniesli stručnú správu o objavení nových jaskýň v okolí Košíc pri Jasove a poneváč nám záleží na tom, aby sme nášmu čitateľstvu mohli túto správu doplniť a rozšíriť, použili sme pozvanie k návšteve jaskýň od prípravnej komisie pre úpravu a sprístupnenie jasovských jaskýň. Nášmu spravodajcovi, ktorý uisťuje, že návštevou, hoci nebola pohodlná, ale zato zaujímavá, sa podarilo získať tieto poznatky a informácie:

Staré jaskyne popri Jasove boli známe už dávno. Kedy boli objavené, je ťažko zistiť, ale podľa ľudových rozprávok o nich vedelo obyvateľstvo už pred storočiami a nezabudlo tiež opriasť tieto divy prírody rozličnými povedačkami, skrývajúcimi naivné dohady o vzniku týchto výtvorov podzemného prúdenia vody. Odborný záujem o tieto jaskyne bol prebudený pravdepodobne asi v polovici minulého storočia a postupne boli tieto jaskyne čiastočne upravené a odborne prebádané, pričom údajne boli nájdené mnohé pozostatky a doklady dávnej minulosti a to najmä kostry jaskynných medveďov a iných zvierat, ako i stopy prehistorického človeka. Po dobu vojny, ako všetky podobné prírodné význačnosti, boli i jasovské jaskyne ponechané svojmu osudu a hoci staré jaskyne boli chudobné na kvapľovú výzdobu, v dobe ich zanedbanosti i táto ozdoba bola z väčšej časti zlomyseľnými návštevníkmi znivočená.

V takom stave našla jaskyňu spoločnosť turistov z Košíc, ktorí sa tam vydali v polovici júna tohto roka za vedenia známeho turistu, košického kníhkupca Štanglera. Krátko potom sa prišlo na myšlienku, že úprava týchto jaskýň by mohla mať pre turistov značný význam a preto sa podnikali ďalšie kroky. Asi koncom minulého mesiaca sa dostal do jaskýň turista a učiteľ telocviku Blum a ten sa pre myšlienku úpravy jasovských jaskýň natoľko nadchol, že sa ihneď pustil do skúmania, či by sa nedali objaviť i ďalšie jaskyne. Jeho pokusy mali výsledok a preto interesanti upozornili na túto okolnosť generála Gajdu, ktorý má pre podobné podniky veľké pochopenie a porozumenie a ten, keď sa osobne presvedčil o výsledkoch bádania, nemeškal podporiť túto akciu. Od tej doby pracuje v jaskyniach malý oddiel vojakov a okrem toho v nedele a sviatky vypomáhajú dobrovoľníci z kruhov turistických.

Výskumné práce sú značne sťažené a sú spojené i s čiastočným nebezpečím úrazov, ale statoční turisti a vojaci nedbajú a usilovne kutajú v chladných a temných útrobách podzemnej ríše divov prírody. A usilovná práca prináša svoje ovocie.

Hoci sa vlastne začalo pracovať len pred niekoľkými týždňami, doteraz sa už podarilo objaviť viacero nových chodieb a jaskýň, ktoré až doteraz neboli známe. Nové objavy sú ďaleko cennejšie najmä svojou bohatou kvapľovou výzdobou.

Bolo objavených asi desať menších i väčších siení, spleť chodieb, ako i podzemné jazierka. Celý dosah objavov sa v celku nedá bližšie plne oceniť, ani prehliadnuť, lebo nateraz je práca ešte v plnom bádateľskom prúde, takže na zisťovanie podrobností niet času.

Isté je, že už len doterajšie výsledky sú zárukou úspechu snáh statočných pracovníkov a dôležité sú najmä tým, že tieto objavy nemajú iba lokálny význam, ale že zasluhujú bedlivej pozornosti odborníkov i rozhodujúcich činiteľov, ktorým leží na srdci pozdvihnutie turistického ruchu na Slovensku.

Možno hovoriť, že sú to zakopané poklady, ktoré boli objavené a je ich ešte treba vyniesť bližšie na povrch tým, že sa urobia prístupnými návštevníkom a milovníkom prírody.

A keď uvážime, že prírodné krásy sú najdôležitejším príznakom Slovenska, pochopíme tiež, že turistický ruch by mohol, a mal by byť jedným z najdôležitejších zdrojov hospodárskeho dobrobytu slovenského ľudu.

A to platí i pre Jasov a jeho romantické okolie, hoci sama osada je temer úplne maďarská zásluhou tamojších premonštrátov obývajúcich pekný kláštor.

Z košického denníka Slovenský východ, 22. augusta 1923

Týranie hydiny

