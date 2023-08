Prvá roboticky asistovaná operácia srdca na Slovensku. Liečbu skráti z mesiacov na týždne

Sabol: Kardiochirurg musí mať pokoru.

Robotických operačných prístrojov je na Slovensku niekoľko. V kardiochirurgii sa prístroj da Vinci využíva iba v Kardiocentre Agel v košickej Šaci. Telemanipulátor odstráni mikroskopický tras rúk chirurga, úkony sú preto presnejšie ako pri klasickej operácii srdca.

Výhodou tiež je, že pacientovi operatér už nemusí píliť hrudnú kosť, ale pomocou manipulačných ramien vstúpi do hrudníka cez bočné vstupy. Skráti tak dobu liečenia z dvoch mesiacov na dva týždne.

„Je veľké množstvo operácií, ktoré sa nemôžu uskutočniť, lebo pacient má choré srdce. U nás sa operuje preto, že pacient má choré srdce,“ hovorí FRANTIŠEK SABOL, generálny riaditeľ Kardiocentra Agel (KCE) a prednosta Kliniky srdcovej a cievnej chirurgie Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika a KCE.

Spolu s primárom robotickej a miniinvazívnej kardiochirurgie tejto kliniky ŠTEPÁNOM ČERNÝM vysvetlili, ako prebieha operácia srdca, pri ktorej chirurg pomocou robota operuje priamo na bijúcom srdci.

Čím je pre vás tento týždeň výnimočný?

Sabol: Aj v rámci kardiochirurgie chceme byť v našom KCE na Slovensku unikátni. Jeden z programov, ktorý zabezpečí túto unikátnosť, sú aj roboticky asistované operácie srdca. Spoločnosť Agel nám obstarala prístroj da Vinci v hodnote 2,4 milióna eur.

Minulý mesiac sme ukončili rekonštrukciu robotickej operačnej sály a zaobstarali inštrumentárium k prístroju. Vybraní zdravotníci prešli celým postupným radom školení, aby nielen kardiochirurg, ktorý to vie robiť a je proktorom pre Európu, ale aj ostatný personál bol dobre zaškolený.

V pondelok 21. augusta sa nám podarila prvá robotická operácia srdca. Pacient, ktorý bol operovaný kvôli ischemickej chorobe srdca, sa má veľmi dobre. V utorok nás čakali ďalšie dve takéto operácie.

Kto viedol robotickú operáciu?

Sabol: Primár Štěpán Černý, ktorý u nás pracuje ako primár robotickej a mininvazívnej kardiochirurgie. Je garantom programu a europroktorom. Sme priatelia takmer 20 rokov.

Pravidelne bude vykonávať tieto operácie a zaúčať celý náš tím z KCE, ktorý sme na tento program určili. Od septembra sa stane prednostom renomovaného pracoviska Kardiochirurgickej kliniky Motol Praha.

Po akom čase zaúčania by mohol byť tím pripravený viesť operáciu aj bez primára Černého?

Sabol: Som realista, na jeseň 2024 by sme to mohli vykonávať vo vlastnej réžii. Berieme to s veľkou vážnosťou. Správne návyky si musia osvojiť všetci ľudia v tíme, nielen operatér.

Ako vedú zdravotné poisťovne tento typ výkonu?

Sabol: Nie je na to špeciálny kód, operácia je uhrádzaná ako klasická operácia srdca, čo je pre nás nevýhodné, lebo je omnoho finančne náročnejšia. Drahý je aj servis prístroja da Vinci.Chceme kráčať s modernými trendmi a byť výnimoční.

Pacienti si za túto operáciu priplácajú?

Sabol: Nie, za žiaden liečebný výkon v kardiocentre sa nepripláca.

Ako funguje robot da Vinci?

Černý: Robotický operačný prístroj nie je robotom, ktorý by zákrok urobil sám. Je to telemanipulátor, ktorý prenáša pohyby rúk chirurga na koniec nástrojov, ktoré sú zavedené v tele človeka. Žiadne rozhodnutie nerobí prístroj sám, všetky rozhodnutia a pohyby robí chirurg.

V čom sú najväčšie výhody robotickej operácie oproti klasickej operácii srdca?

Černý: Operačné pole je zobrazené vo veľkom zväčšení v 3D, pohyby nástrojov sú jemné a presné a je z nich softvérovo odstránený tras rúk. Takže je to presnejšie ako ruka. Hlavná výhoda je, že nemusíme otvoriť hrudnú stenu.

Sabol: Ramená robota vstupujú do hrudníka cez bočné vstupy. Nemusí sa píliť hrudná kosť. Ide vlastne o umelo vytvorenú zlomeninu vytvorenú sternálnou pílou, ktorá si vyžadovala dva mesiace imobilizácie na zotavenie. Obrovská výhoda operácie da Vinci prístrojom je, že pacientovi neostáva veľká rana na hrudníku.

Ako dlho trvá rekonvalescencia po operácii prístrojom da Vinci?

