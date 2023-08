Trnku kritizoval za prenájom, župan zaútočil na jeho súkromie. Polaček vytiahol 20 káuz

Dajú sa stroje odkúpiť a zmluva vypovedať?

Písmo: A - | A + diskusia ( 0 ) Zdieľať

KOŠICE. Poslancom premietol dva rozmazané obrázky a potom záber na Monu Lisu a medveďa.

Takto netradične začal svoju prezentáciu na rokovaní zastupiteľstva generálny riaditeľ Správy ciest Košického samosprávneho kraja Anton Trišč.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

„Chcem ilustrovať, že keď sa na veci pozeráme z totálnych detailov, keď máme nos nalepený na obraze, nie sme schopní vidieť celý obraz,“ začal s obhajobou kontroverznej zmluvy na prenájom techniky za 30 miliónov eur.

Výhodnosť osemročnej nájomnej zmluvy medzi krajskými cestármi a košickou firmou Tempus-Trans spochybňujú odborníci aj niektorí poslanci župy.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Ďalšia predražená zákazka firme z Trnkovej kauzy? Pochybný megatender preveria Čítajte

Spoluobvinení

Trišč sa pred krajských poslancov postavil prvýkrát od akcie Valentín, v rámci ktorej polícia vo februári zadržala a obvinila košického župana Rastislava Trnku (nezávislý) a vypočúvala či obvinila ďalších šesť ľudí.

Zástupcovia Tempusu čelia obvineniu zo zločinu machinácie pri verejnom obstarávaní spáchaného formou spolupáchateľstva kvôli kauze predraženého nákupu štyroch tatroviek z roku 2020.

Spolu s nimi aj podnikateľ Richard Reday, ktorý je priateľom Trnku aj Trišča.

Šéf krajských cestárov je zároveň s Redayom obvinený aj v ďalšej župnej kauze, týkajúcej sa kúpy predražených teplomerov.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok NAKA už obvinila Trnku. Vieme, kto sú ďalší obvinení a podozriví z akcie Valentín Čítajte

Požičané vrátia

Na krajskom zastupiteľstve poslanec Miloš Ihnát (nezávislý) Trišča vyzval na okamžitý odchod z funkcie. Poukázal na ďalšiu kauzu, o ktorej sme už informovali, a to prenájom strojov.

Kritizoval, že cestári zaplatia za mechanizmy na zimnú a letnú údržbu, no napriek tomu sa po skončení osemročného lízingu nestanú ich vlastníkmi.

Opakovane sa pýtal aj na nevypovedateľnosť zmluvy.

Trišč argumentoval, že kvôli chýbajúcim financiám na kapitálové výdavky bolo jediným riešením ísť cez bežné výdavky a operatívny lízing.

Poslancom tiež tvrdil, že na prenájom si cestári sami zarobia, keďže nová technika zabezpečí vyšší vlastný príjem v rámci svojej podnikateľskej činnosti.

Podľa svojich slov pôvodne predpokladal, že po osemročnom prenájme pripadnú stroje kraju.

Podnikoví právnici však podľa neho upozornili, že takýto postup podľa zákona o rozpočtových pravidlách nebol možný.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Prehovoril hlavný svedok proti Trnkovi: Poslal ma do firmy, ktorá potom vyhrala súťaž Čítajte

Hračky za odmenu

Trišč zaujal poslancov tvrdením, že nové stroje nie sú dostupné všetkým, ale len obmedzenému počtu zamestnancov. „Je to za odmenu,“ povedal.

„Ten stroj (kolesový bager) je ako vesmírna stanica, vo vnútri máte minimálne dva joysticky, niekoľko obrazoviek, kamier a sú klimatizované. Zamestnanci sú veľmi radi a ďakujú, že také stroje môžu mať. Neplatí to pre všetkých, lebo všetci sa k nim nedostali, je to za odmenu,“ zopakoval.

Pokračoval, že vybraní zamestnanci sú schopní 400-stranovú brožúru v noci preštudovať, aby ráno, keď prídu do práce „sa mohli hrať. Doslova hrať, pre nich je to hračka. A oni sa dostali do iného sveta, sú šťastní,“ opisoval Trišč.

Košický primátor Jaroslav Polaček (nezávislý) považuje Triščovu prezentáciu za marketingové vystúpenie.

„Na konci počujeme, že to je fantastická zmluva. Počujeme milión dôvodov, prečo sa to muselo urobiť takto a nie inak. Existuje však milión iných spôsobov, ako niečo také obstarať, a vaše výhovorky neprejdú. Vy ste sa rozhodli a nastavili zlý spôsob obstarávania. Niekto môže povedať nevyhovujúci spôsob obstarávania. A niekto, že vám vyhovujúci spôsob obstarávania.“

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Župan Trnka končí volebné obdobie tendrami za sto miliónov Čítajte

Trnka číta Ihnátovu rigorózku

Poslankyňa Lenka Kovačevičová (nezávislá) sa Trišča pýtala, aká je obstarávacia hodnota strojov, ktoré sa zobrali do nájmu za 30 miliónov: „Koľko peňazí by kraj musel vynaložiť na nákup strojov?“

Šéf cestárov odpovedal, že 22 až 24 miliónov, no k dispozícii mali v tom čase len približne štvrtinu prostriedkov.

Približne trojhodinová diskusia bola opakovane prerušená.

Sprevádzali ju vyhrotené emócie a zvýšený hlas Ihnáta aj Trnku.

„Je to absolútna arogancia a drzosť z vašej strany, ľudia sa rehocú, pýtal som sa otázky, nemám žiadne odpovede. Bavili sme sa o medveďovi a Mona Lise, nie o analýze, to je nenormálny stav. Ak na to generálny riaditeľ nemá, nech sa vzdá pozície,“ vyzýval Ihnát.

Podľa župana má však poslanec problém s porozumením textu a hovoreného slova. Dokazovať to má stanovisko oponentky jeho rigoróznej práce z Karlovej Univerzity.

Práve ste prekročili povolený počet zariadení Váše aktívne predplatné umožňuje prístup k zamknutému obsahu iba obmedzenému počtu prehliadačov. Aby ste mohli pokračovať v čítaní článku na tomto zariadení/prehliadači, upravte si, prosím, zoznam zaregistrovaných zariadení v nastaveniach vášho profilu. Spravovať zariadenia Všetko o spravovaní zariadení sa dočítate tu Už máte účet? Prihláste sa Dočítajte tento článok

s predplatným Korzar.sk Získať predplatné Predplatné si môžete kedykoľvek zrušiť. Odomknite článok za pár sekúnd cez SMS predplatné za 4 € každé 4 týždne. Pošlite SMS s textom C9XCG M9XCG na číslo 8787. Zásadami OOÚ. Zaplatením potvrdíte oboznámenie sa s VOP