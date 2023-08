V bazéne bol výkal, ľudia museli von. Hygienici opisujú riziká kontaminovanej vody

Občas sa to stáva, vraví manažér.

KOŠICE. Chvíle pohody počas horúceho letného dňa na košickom kúpalisku Červená hviezda sa v priebehu niekoľkých minút zmenili na nepríjemný zážitok.

Návštevníci museli narýchlo utekať z bazéna, plavčíci pískali a kričali, nech ho okamžite opustia.

Ľudia netušili, čo sa deje, pozvoľne vychádzali von, no našli sa aj takí, ktorí pokyn nerešpektovali a išli do vody.

Plavčíci pobehovali okolo bazéna a snažili sa ho čo najskôr vyprázdniť.

„Prišli sme v nedeľu na kúpalisko, aby sme si s deťmi oddýchli, trochu sa schladili. Všetko bolo v poriadku, až kým sme popoludní nezačuli hlasitý zvuk niekoľkých píšťaliek a krik plavčíkov. Všetci sa obzerali vôkol seba, netušili sme, čo sa deje,“ opísala svoj zážitok Patrícia.

Problém spôsobil zrejme dospelý

Najskôr si mysleli, že niekto má zdravotný problém. Ani vo sne by im vraj nenapadlo, aké vysvetlenie toho, prečo museli opustiť neplavecký bazén, dostanú.

„Prišiel pán, ktorý mal tričko s nápisom ´Správca´. Zjavne bol rozladený. Povedal, že bazén uzatvárajú a utekal pre pásku, aby ho ňou obkolesili.“

Podľa Patrície správca kúpaliska neskôr vysvetlil, že vo vode niekto vykonal veľkú potrebu a nemajú inú možnosť, len ho uzavrieť. Nemôžu dovoliť, aby v znečistenej vode boli ľudia.

Patrícia sa zamyslela nad tým, prečo návštevníci s deťmi nechodia do detského bazéna, ale do rozsiahleho neplaveckého.

„Nechápem, potom to deťom ujde a my, čo sme si zaplatili, nemáme inú možnosť, len ísť do plaveckých bazénov s hlbokou vodou. Zamestnanec nám však povedal, že výkal zrejme nepochádzal od dieťaťa, ale od dospelej osoby."

Rozumie tomu, že nik zo zamestnancov za to nemôže a takýto zážitok sa môže stať hocikde.

"Nejde mi však do hlavy, načo niekto príde na kúpalisko a urobí takúto zvrátenosť,“ uzavrela Patrícia.

Vodu čistili

Správcom kúpaliska je mestská spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s. r. o.

Manažér správy kúpaliska Adrián Maček nám potvrdil, že uplynulú nedeľu sa v neplaveckom bazéne objavil výkal.

Zamestnanci podľa Mačeka urobili všetky nevyhnutné úkony, ktoré sa v takých prípadoch robia.

„Návštevníci museli okamžite opustiť bazén a prijali sa opatrenia na zamedzenie ďalšej kontaminácie bazénovej vody,“ vysvetlil.

Štandardný postup spočíva vo fyzickom odstránení exkrementu z vody a začatí procesu tzv. superchlorácie.

