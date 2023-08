V ambulancii si pýtajú poplatok za energie. Keď odmietla zaplatiť, neošetrili ju

Príspevok má byť dobrovoľný.

Oznam o poplatku na vstupných dverách do ambulancie. (Zdroj: archív)

KOŠICE. Košičanka Kristína navštívila v stredu rehabilitačnú ambulanciu v Poliklinike Sever v Košiciach.

Už v telefonickom rozhovore jej sestrička povedala, že musí zaplatiť povinný vstupný poplatok päť eur.

„Keď som sa spýtala, za čo je tá platba, vysvetlili mi, že za energie. Povedala som im, že si to preverím, a keď to nebude povinné, nebudem to platiť.“

Zavolala na odbor zdravotníctva Košického samosprávneho kraja, kde jej povedali, že ide o dobrovoľný príspevok, ktorý nemajú v ambulancii právo vynucovať.

Rozhodla sa, že ho teda platiť nebude. Keď to oznámila zdravotníckemu zariadeniu, dostala odpoveď, že v takom prípade ju nemôžu vyšetriť.

„Vysvetlili mi, že poplatok zaviedol majiteľ, a kto nie je ochotný zaplatiť, zdravotnú starostlivosť mu neposkytnú.“

Podľa Košičanky peniaze pýtajú od každého pacienta už od marca a sestrička jej povedala, že so zaplatením bol problém len raz.

„Hovorila som aj staršiemu pánovi v čakárni, že poplatok je dobrovoľný. Povedal, že to zaplatil, pretože mu povedali, že sa to musí. Nie je to veľa peňazí, ale ide o princíp,“ hovorí.

Skúšala telefonovať aj do firmy Cumulus, s. r. o., neštátneho zariadenia, ktoré ambulanciu prevádzkuje.

„Aj tam mi povedali, že ma nikto nemôže nútiť zaplatiť. Keď som sa pýtala, aké mali právo odmietnuť mi zdravotnú starostlivosť, odkázali ma na lekára, ktorý to má celé na starosti, ale nedovolala som sa mu.“

Zložitá ekonomická situácia

Odborným garantom neštátneho zdravotníckeho zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti Cumulus, s. r. o., je lekár Vojtech Popik.

Vysvetľuje, že platby za zdravotné výkony zo strany zdravotných poisťovní im neumožňujú udržať prevádzku ambulancie bez dodatočných zdrojov a poplatok zaviedli kvôli tomu, že nedošlo k podstatnému riešeniu finančných problémov poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti.

„Naše ambulancie nie sú každoročne oddlžované, ako sú oddlžované štátne zdravotnícke zariadenia. Rovnako aj opatrenia vlády týkajúce sa zvýšenia platov koncom roka 2022 sa týkajú len štátnych nemocničných zariadení,“ hovorí.

Po uhradení poplatku „za kompenzáciu prevádzkových nákladov aj nákladov na energie pri prvotnom vstupe na vyšetrenie“ podľa lekára pacientovi vydávajú pokladničný doklad.

„Tento oznam visí na dverách ambulancie a o uvedenom bola aj telefonicky dotyčná oboznámená. Nie je to poplatok za výkon liečebno-preventívnej starostlivosti, ale na prežitie a ďalšie poskytovanie zdravotnej starostlivosti.“

Popik hovorí, že žiadneho pacienta nenútia k tomu, aby navštívil ich pracovisko, preto ich o poplatku vopred oboznamujú telefonicky.

„Rehabilitácia neposkytuje život zachraňujúce alebo život ohrozujúce ošetrenia. Cenník uvedeného poplatku bol vopred odoslaný na Košický samosprávny kraj. Pacientka si mohla zvoliť pracovisko, na ktorom sa uvedený poplatok nevyžaduje, napríklad štátne, ktoré je pravidelne oddlžené,“ konštatuje.

K podobným finančným krokom bola podľa neho prinútená prevažná väčšina ambulancií.

Iné prípady

