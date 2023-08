Kľúčový argument Trnkovej obhajoby 30-miliónového prenájmu vyvrátil rezort financií

Bola to jediná možnosť, tvrdil župan.

Písmo: A - | A + diskusia ( 0 ) Zdieľať

KOŠICE. Predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka (nezávislý) zvolal v piatok tlačovú konferenciu k „opakovaným klamstvám ohľadom obstaranej techniky na Správe ciest KSK prostredníctvom operatívneho lízingu“.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Cestári i vedenie župy čelia kritike, že uzavreli zmluvu s košickou firmou Tempus-Trans o prenájme 73 kusov cestárskej techniky na zimnú i letnú údržbu na osem rokov za takmer 30 miliónov eur.

Oponenti hovoria, že zmluva je pre kraj nevýhodná. A to aj preto, že neobsahuje možnosť odkúpenia vozidiel a mechanizmov za zostatkovú hodnotu po ukončení prenájmu.

Župan Trnka odmietol akékoľvek pochybenia a obhajoval výhodnosť zmluvy.

Ako sa ukázalo, pri svojej argumentácii na zastupiteľstve KSK o jednoduchej vypovedateľnosti zmluvy, že „ak sa prestane platiť lízing, zmluva padá“, nespomenul poslancom, aké drastické následky by to malo pre krajských cestárov. Zmluvná pokuta je totiž taká vysoká, že by predčasné vypovedanie zmluvy nedávalo vôbec žiadny zmysel.

Rezort financií takisto pre Korzár vyvrátil hlavný argument župana i cestárov, prečo nemohli dať do zmluvy možnosť odkúpenia techniky za zostatkovú hodnotu po ukončení prenájmu.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Ďalšia predražená zákazka firme z Trnkovej kauzy? Pochybný megatender preveria Čítajte

Trnka: Nemali sme inú možnosť

V piatok pred novinármi zatriedil župan výčitky voči tejto transakcii do troch skupín – odkúpenie techniky po uplynutí prenájmu, vypovedateľnosť zmluvy a využiteľnosť techniky.

„Už keď som nastúpil do tejto funkcie, bola potreba nakúpiť techniku na správu ciest. Naši predchodcovia nám nechali vyčlenenú časť úveru z Európskej investičnej banky. Myslím, že to bolo niečo okolo 4 – 5 miliónov eur. To vôbec nepokrývalo potreby Správy ciest KSK.“

Stáli preto pred rozhodnutím, ako zabezpečiť kvalitnú techniku bez toho, aby museli „vyčleňovať jedinečné peniaze z rozpočtu, teda z podielových daní, a zároveň aby sme nemuseli brať úver, ktorý by nám šiel do dlhovej služby“.

Ako dodal, dlhová služba je percento zadlženia kraja, ktoré je určené zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Doplňme zjednodušene, že splátky návratných zdrojov financovania nesmú v príslušnom rozpočtovom roku prekročiť 25 percent skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

„Keby sme si zobrali 30-miliónový úver na nákup tejto techniky, už by sme nespĺňali ani zákonom stanovenú výšku miery zadlženia. Defacto by sme boli zadĺžení až po uši a to by znamenalo, že ak by nám napríklad spadol most, ako sa to teraz stalo vo Vojanoch, nemali by sme na to nielen 3 milióny v rozpočte, ale nemali by sme si na to pre zadlženosť už ani odkiaľ požičať.“

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Trnku kritizoval za prenájom, župan zaútočil na jeho súkromie. Polaček vytiahol 20 káuz Čítajte

Čaká na to, kedy sa dozvie iný spôsob

Predseda KSK povedal, že stále čaká na to, kedy sa dozvie aspoň jeden alebo dva spôsoby, ako by sa dala inak zabezpečiť táto technika v hodnote 20 až 30 miliónov eur, aby to nešlo do dlhovej služby, keď niekto hovorí o miliónoch iných spôsobov.

Narážal na kritiku krajského poslanca a primátora Košíc Jaroslava Polačeka (nezávislý), ktorý na zastupiteľstve tvrdil, že „existuje milión iných spôsobov, ako niečo také obstarať... Vy ste sa rozhodli a nastavili zlý spôsob obstarávania. Niekto môže povedať nevyhovujúci spôsob obstarávania. A niekto, že vám vyhovujúci spôsob obstarávania“.

Trnka na to reagoval ešte počas zastupiteľstva.

„Ak by sme si 30 miliónov požičali, išlo by to do dlhovej služby. Ak by bolo v zmluve, že máme povinnosť odkúpiť techniku, tak by nám to išlo do dlhovej služby. Potom sme mohli zobrať úver a nakúpiť tieto stroje, avšak toto kraj z rozpočtu nestojí ani euro, sú to peniaze, ktoré si správa ciest vyrobí,“ vysvetľoval župan.



Aj generálny riaditeľ krajských cestárov Anton Trišč vysvetľoval už na dopravnej komisii a opakoval to potom zakrátko i na augustovom zastupiteľstve, že odkúpenie techniky nemohli dať priamo do zmluvy. Podnikoví právnici totiž podľa neho upozornili, že takýto postup podľa zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy nebol možný.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Je spájaný s kauzami Košického kraja. Poslanci hlasovali o šéfovi správy ciest Čítajte

Ministerstvo: Lízingy sa nezapočítavajú

Korzár sa v piatok obrátil na ministerstvo financií, aby vysvetlilo, ktoré lízingy alebo prenájmy sa započítavajú do dlhovej služby a ktoré nie. Osobitne sme uviedli i také, kde by bola možnosť po ich ukončení odkúpiť techniku za zostatkovú hodnotu.

Práve ste prekročili povolený počet zariadení Váše aktívne predplatné umožňuje prístup k zamknutému obsahu iba obmedzenému počtu prehliadačov. Aby ste mohli pokračovať v čítaní článku na tomto zariadení/prehliadači, upravte si, prosím, zoznam zaregistrovaných zariadení v nastaveniach vášho profilu. Spravovať zariadenia Všetko o spravovaní zariadení sa dočítate tu Už máte účet? Prihláste sa Dočítajte tento článok

s predplatným Korzar.sk Získať predplatné Predplatné si môžete kedykoľvek zrušiť. Odomknite článok za pár sekúnd cez SMS predplatné za 4 € každé 4 týždne. Pošlite SMS s textom C9XHH M9XHH na číslo 8787. Zásadami OOÚ. Zaplatením potvrdíte oboznámenie sa s VOP