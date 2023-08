Medvieďatá sa narodili v divočine, žiť budú v Košiciach. Po matke sa zľahla zem

Zo siedmich je šesť z voľnej prírody.

Písmo: A - | A + diskusia ( 0 ) Zdieľať

KOŠICE, VYSOKÉ TATRY. Trom medvieďatám, ktoré boli odchytené začiatkom júna medzi Štrbským a Popradským plesom, poskytne domov košická mestská zoo v Kavečanoch.

Do opatery človeka sa dostali mláďatá medveďa hnedého po tom, ako boli počas niekoľkých dní pozorované vo voľnej prírode bez matky.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Podľa zoológa Správy Tatranského národného parku (TANAP) Michala Haringa sa ich zdravotný stav zhoršoval, preto padlo rozhodnutie mláďatá odchytiť.

Doplnil, že ide o tohtoročné mláďatá, ktoré by bez pomoci človeka neprežili.

Matka pravdepodobne uhynula

Osud medvedice nie je známy.

Podľa odborníka, ktorý donedávna šéfoval severnému Zásahovému tímu pre medveďa hnedého, je vysoká pravdepodobnosť, že matka uhynula.

„Situácia, že by medvedica opustila svoje mláďatá, je výnimočná. Oveľa pravdepodobnejšia je jej smrť pri ochrane potomstva pred samcom počas ruje alebo pri páde z niektorého z tatranských brál. Reálna je aj možnosť, že sa stala obeťou pytliaka. To by vysvetľovalo, prečo sa nenašli ostatky,“ uviedol Haring pre Korzár.

Práve ste prekročili povolený počet zariadení Váše aktívne predplatné umožňuje prístup k zamknutému obsahu iba obmedzenému počtu prehliadačov. Aby ste mohli pokračovať v čítaní článku na tomto zariadení/prehliadači, upravte si, prosím, zoznam zaregistrovaných zariadení v nastaveniach vášho profilu. Spravovať zariadenia Všetko o spravovaní zariadení sa dočítate tu Už máte účet? Prihláste sa Dočítajte tento článok

s predplatným Korzar.sk Získať predplatné Predplatné si môžete kedykoľvek zrušiť. Odomknite článok za pár sekúnd cez SMS predplatné za 4 € každé 4 týždne. Pošlite SMS s textom C9XNS M9XNS na číslo 8787. Zásadami OOÚ. Zaplatením potvrdíte oboznámenie sa s VOP