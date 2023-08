Nebezpečnú križovatku pri Jumbe zaplavili farby. Prechod cez cestu bude bezpečnejší

Vo februári na nej zomreli traja ľudia.

KOŠICE. Na križovatke Gorkého, Hviezdoslavovej a Továrenskej vzniká v týchto dňoch veľká maľba priamo pod nohami chodcov.

Je za ňou iniciatíva Čas spomaliť, ktorá sa snaží aj z rušnej a sivej križovatky urobiť bezpečnejšie a krajšie miesto pre všetkých.

Košičanke Adriane sa maľba pozdáva.

„Neviem, načo to je, ale aspoň je to farebnejšie a oživí to tu. Je také obdobie, že obveselenie nám len pomôže.“

Pán Juraj sa na dielo pozeral pozitívne, no aj prakticky.

„Aspoň to zakamufluje ten rozbitý asfalt pod maľbou. Nebude to tak kričať ako predtým. Mohli by to dať aj na iné rozbité chodníky, vedel by som vám hneď ukázať kde. Všade sa ten asfalt drobí,“ smeje sa.

Pestrofarebná abstraktná maľba obsahuje aj hravé interaktívne prvky.

Cyklisti oddelení od chodcov

Autormi grafického návrhu sú Viktor Féher z Natreto a Pali Mészáros z občianskeho združenia HUBa.

„Mysleli aj na to, aby sa ľudia na bicykloch a kolobežkách vyhli chodcom – v maľbe sú naznačené línie koridoru, kade chodia ľudia. Cyklotrasa by mala ísť trochu bokom od pešej trasy, aby sa nezrážali cyklisti s chodcami,“ vysvetľuje Ivana Skoumalová z projektu Čas spomaliť.

Druhú etapu projektu budú maľovať na Gorkého ulici po chodníkoch a v stredovom ostrovčeku pre peších.

„Ešte čakáme na vyjadrenie krajského dopravného inšpektorátu, potom nám mesto dá stanovisko, na základe ktorého už vieme začať pracovať. Dúfame, že maľby stihneme dokončiť do Medzinárodného maratónu mieru, ktorý bude 1. októbra.“

Nie je to kruháč

Komplikovanú križovatku pred Jumbo centrom si autori nevybrali náhodne.

Dlhodobo je pre chodcov riskantná, keďže mnohí vodiči ju mylne považujú za kruhový objazd a prechádzajú ňou s minimálnou snahou brzdiť.

