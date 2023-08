Kolóny podľa hodiniek, žiadne priechody. Križovatka kritická pre U. S. Steel si pýta zmenu

Opravy brzdia aj vlastnícke vzťahy.

Motoristi zo smeru od Hanisky vchádzajú do križovatky ako poslední. V čase striedanie zmien v U. S. Steele sa tu tvoria kolóny. (Zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

ČAŇA. Kolóny dlhé stovky metrov či chodci prebehujúci pomedzi autá cez cestu.

Takto vyzerá frekventovaná križovatka v centre Čane.

V najväčšej obci okresu Košice-okolie, ktorá je vzdialená od krajského mesta zhruba 15 kilometrov, sa križujú komunikácie tretej triedy III/3416 a III/3343.

Kým prvá vedie do Košíc cez Valaliky a Geču, druhá tvorí súčasť trasy do hutníckeho kombinátu spoločnosti U. S. Steel.

Tretia cesta, ktorá ústi do problémovej križovatky, vedie do susedného Gyňova.

Dôchodkyňa: Skôr do hrobu, ako na druhú stranu

Podľa obyvateľov Čane zápchy vznikajú výhradne v čase striedania zmien v oceliarňach U. S. Steel.

„Podľa toho by sa dali nastaviť aj hodinky,“ reagoval jeden z obyvateľov, ktorého sme stretli v centre obce.

„Problémom sú autá, ktoré smerujú do železiarní a späť. V križovatke prechádzajú na vedľajšiu cestu, čiže púšťajú všetkých od Košíc a Valalík. Ešte horšie sú na tom tí, ktorí sa vracajú z opačného smeru. Tí vstupujú do križovatky ako poslední. V U. S. Steele pritom pracuje množstvo ľudí z okolitých dedín, ale aj od Trebišova, ktorí tade prechádzajú. Je to obrovská spádová oblasť,“ povedal Čaňan, ktorý býva neďaleko hlavnej cesty.

Podľa jeho opisu kolóna áut zo smeru od železiarní sa zvykne natiahnuť aj na pol kilometra.

V čase našej prítomnosti počas popoludňajšej prázdninovej špičky mal rad áut do sto metrov.

Problém však mali aj peší. Cez frekventované cesty totiž nevedie žiaden priechod pre chodcov, ktorý by prepájal existujúce chodníky.

„Neďaleko je cintorín. Skôr sa dostanem do hrobu, ako na druhú stranu cesty,“ povedala nám rozčúlená dôchodkyňa v abovskom nárečí.

Starosta: Vznikajú tu konflikty

Starosta Michal Rečka (Smer) nám potvrdil slová obyvateľov. Podľa neho situácia sa výrazne zhoršila v posledných piatich rokoch.

„Sú to nárazové veci, ktoré sa opakujú v presných intervaloch. Skoro ráno je situácia najhoršia. Niečo pred pol šiestou stoja v kolóne tí, ktorí idú do práce. Medzi štvrť na sedem až pol siedmou sa vracajú zamestnanci z nočnej. Potom sa tu problém zopakuje pred siedmou, kedy tade prechádzajú administratívni pracovníci železiarní. Tí nastupujú do zamestnania až na ôsmu,“ uviedol starosta.

Opisuje, že popoludní sa situácia zopakuje.

„O pol druhej idú na zmenu ʻosmičkáriʻ, o pol tretej sa vracia ďalšia várka opačným smerom. O pol šiestej zahltia cestu ʻdvanástkariʼ, ktorí idú do služby, o necelú o hodinu neskôr sa situácia zopakuje v opačnom smere,“ uviedol Rečka.

So zdržaním treba počítať pri odbočke na vedľajšiu cestu aj večer o pol desiatej a v opačnom smere o pol jedenástej.

„Vodiči sú nervózni, natláčajú sa do križovatky, následkom čoho vznikajú konflikty,“ doplnil starosta.

Čaňa: Správcu upozorňujeme roky

Podľa starostu obec už niekoľko rokov upozorňuje na tento stav Správu ciest Košického samosprávneho kraja.

