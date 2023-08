Opitý motorkár havaroval, spolujazdkyňa vyletela a prerazila dvere nákladiaku

Obaja sú ťažko zranení.

MOLDAVA NAD BODVOU, MOKRANCE. Vážna dopravná nehoda, ktorej účastníkom bol 21-ročný motocyklista a 18-ročná spolujazdkyňa, sa stala v utorok krátko pred 22.45 v obci Mokrance v smere od Moldavy nad Bodvou (okres Košice-okolie).

Vodič po vjazde do obce prešiel s motorkou v mierne pravotočivej zákrute do protismeru, zišiel z cesty a narazil do betónového stĺpa hydrantu.

Motocykel sa po zrážke otočil a pravou stranou narazil do zaparkovaného nákladného auta značky Renault Master.

„Za vodičom na motocykli sedela 18-ročná spolujazdkyňa v rannom štádiu gravidity, ktorú po náraze vymrštilo z motocykla, prerazila uzatvorené zadné dvere na renaulte a dostala sa priamo do nákladného priestoru vozidla, kde zostala ležať,” priblížila košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.

