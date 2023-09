Fotogaléria: Fanúšikovia Trnavy zmobilizovali v Košiciach takmer 500 policajtov

Spartakovci aj so Škrtelom oslavovali.

KOŠICE. Postup do skupinovej fázy Európskej konferenčnej ligy si vybojoval vo štvrtok v Košickej futbalovej aréne, kde hráva domáce zápasy ukrajinský SC Dnipro-1, FC Spartak Trnava.

Po nedávnom dueli Dnipra so Slaviou Praha tak metropola východného Slovenska opäť privítala aj neprehliadnuteľnú skupinu fanúšikov tímu hostí, na ktorých presun cez mesto na nový futbalový štadión preventívne dohliadala polícia.

Vyše 450 policajtov

Organizátor totiž vyhlásil zápas za rizikový, a tak predovšetkým polícia musela pripraviť také bezpečnostné opatrenia, aby sa obyvatelia aj návštevníci cítili v Košiciach bezpečne.

"V spolupráci s kolegami z mestskej polície viac ako 450 príslušníkov Policajného zboru z rôznych útvarov dohliadalo nielen na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, ale aj na dodržiavanie verejného poriadku, ochranu života, zdravia a majetku osôb," uviedla deň po zápase krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.

Zvýšený počet uniformovaných i neuniformovaných policajtov bol nielen v okolí futbalovej arény, ale aj na dôležitých dopravných uzloch, v uliciach mesta i na miestach so zvýšenou koncentráciou a pohybom návštevníkov, teda najmä na autobusovej a železničnej stanici.

"Kvôli bezproblémovému presunu a vstupu fanúšikov do dejiska futbalového zápasu (začínal sa o 20:00) bolo potrebné na nevyhnutne potrebný čas, už od 16. hodiny, uzatvoriť niektoré úseky ciest. Policajti nezaznamenali žiadne kolízie v cestnej premávke, ktoré by mali súvis s obmedzením dopravy, prípadne uzávierkou niektorých ulíc a križovatiek."

Ivanová dodáva, že polícia ďakuje vodičom za pochopenie, trpezlivosť a disciplinovanosť.

Takmer 6-tisíc divákov

"Podľa informácií od organizátora si futbalový zápas prišlo naživo pozrieť 5 855 divákov a aj napriek vysokému číslu návštevníkov počas celej doby trvania bezpečnostných opatrení nedošlo k žiadnemu narušeniu verejného poriadku, incidentom ani k žiadnym rušivým momentom. Žiadne výtržnosti neboli zaznamenané ani vo vlakoch, ktorými sa fanúšikovia na zápas presúvali," zhodnotila policajná hovorkyňa.

"Fanúšikovia oboch mužstiev sa správali disciplinovane a presne takto by to na športovom podujatí malo vyzerať. Pretože futbal – to je hra," uzavrela Ivanová.

Ako to v Košiciach i na mestskom štadióne vyzeralo, si pozrite vo fotogalérii.

Spartak Trnava zverejnil aj oslavy zo šatne a gratuláciu od Martina Škrtela.