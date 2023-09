Trnkovi cestári dajú za nájom 20 traktorov toľko, za koľko kúpili v Trnave 94 mechanizmov

Župan i šéf správy ciest sami seba vyvracajú.

Písmo: A - | A + diskusia ( 0 ) Zdieľať

KOŠICE. Kontroverzný a kritizovaný osemročný prenájom 73 kusov cestárskej techniky za takmer 30 miliónov eur s DPH sprevádzajú rozporuplné vyjadrenia hlavných aktérov z Košického samosprávneho kraja (KSK) i Správy ciest KSK.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

A predseda kraja Rastislav Trnka (nezávislý) ešte navyše nechce poskytnúť zásadné údaje, ktoré môžu vniesť viac svetla do tejto finančne významnej transakcie. Nemožno preto zatiaľ vylúčiť ani to, že ich župa ani cestári v skutočnosti nemajú, hoci by ich mať mali.

Zmysluplnosť ani efektívnosť prenájmu sa nepozdáva niektorým krajským poslancom, ale ani bývalým či ešte stále súčasným zamestnancom správy ciest.

Zákazku získala ešte vlani košická spoločnosť Tempus-Trans, keď ponúkla o tri milióny nižšiu sumu ako pezinská firma Hyca, ktorá bola jediným ďalším uchádzačom v súťaži.

Keďže ide o prenájom formou operatívneho lízingu, v zmluve nie je zakotvená možnosť Správy ciest KSK odkúpiť po jej uplynutí techniku za zostatkovú hodnotu.

Skonfrontovali sme vyjadrenia ústredných postáv, ako ich prezentovali v čase, z čoho vzišlo niekoľko nezrovnalostí.

Porovnali sme aj verejne dostupné a získané údaje o cenách techniky, aby sme poodkryli aspoň obrysy toho, čo sa to tu vlastne udialo.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Kľúčový argument Trnkovej obhajoby 30-miliónového prenájmu vyvrátilo ministerstvo financií Čítajte

Exriaditeľ kontra súčasný šéf

Bývalý generálny riaditeľ cestárov Jozef Rauch, ktorý na tejto pozícii skončil v roku 2020, uviedol nedávno pre Korzár, že takýto prenájom nedáva ekonomicky zmýšľajúcemu človeku žiadnu logiku.

Zákazku vníma ako mimoriadne nevýhodnú aj preto, že nastavené ceny osemročného prenájmu prevyšujú hodnotu strojov v prípade ich kúpy.

„Mne z toho vychádza, že SC KSK všetko komplet zaplatí, pričom jej neostane nič. Na druhej strane prenajímateľ má zisk aj zachovalú techniku, ktorú môže ďalej prenajímať alebo dobre predať,“ upozornil.

Súčasný šéf cestárov Anton Trišč informoval krajských poslancov na augustovom zastupiteľstve, že keby chceli túto techniku nakúpiť, vyšlo by to na 22 až 24 miliónov eur.

Rozhodli sa ísť cestou prenájmu, lebo na kúpu za takúto sumu nemali peniaze.

Vedenie župy podľa neho nesúhlasilo ani s úverom, lebo by to spôsobilo priveľké zadlženie kraja.

Argumentoval tiež tým, že podpísanie zmluvy na prenájom aj s možnosťou odkúpenia techniky za zostatkovú hodnotu zas neumožňoval zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Ďalšia predražená zákazka firme z Trnkovej kauzy? Pochybný megatender preveria Čítajte

Sľúbil odpoveď, čísla však dosiaľ neukázal

Trnka zvolal na predminulý piatok ráno tlačovú konferenciu k „opakovaným klamstvám ohľadom obstaranej techniky na Správe ciest KSK prostredníctvom operatívneho lízingu“.



Korzár na nej od župana žiadal, aby nejakými podkladmi preukázal Triščom na zastupiteľstve uvádzanú odhadovanú cenu 22 až 24 miliónov eur za prípadný nákup a aby poskytol aj predpokladané zostatkové hodnoty jednotlivých druhov techniky po ukončení prenájmu.

Vo zverejnených dokumentoch verejného obstarávania sa tieto čísla nenachádzajú.

Sú to však jedny z kľúčových údajov, aby bolo možné posúdiť, či je alebo nie je tento 30-miliónový prenájom ekonomicky obhájiteľný.

„Ja nič také nemám. Asi to majú na správe ciest. Dáme vám na to odpoveď,“ sľúbil župan pred vyše týždňom.



Dodnes žiadne čísla napriek opakovanej žiadosti neposkytol. Neoficiálnou cestou odkázal, že ani neposkytne. Máme ho vraj citovať zo sociálnej siete a platia aj zaslané odpovede e-mailom.

Na sociálnej sieti k zostatkovej hodnote napísal, že „to budú zlomkové ceny, čiže len samovrah by tieto stroje neodkúpil“. Aké zlomky mal na mysli, nekonkretizoval.

Narážal tam teda na to, čo hovoril aj na tlačovke, že cestári techniku odkúpia. Tvrdil to napriek tomu, že v zmluve o prenájme sa táto možnosť neuvádza.

Ani v odpovedi od hovorkyne KSK Anny Terezkovej sa žiadne čísla či aspoň zmienka o cenách nenachádzajú. A ani relevantné dôvody, prečo ich neposkytnú.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Trnku kritizoval za prenájom, župan zaútočil na jeho súkromie. Polaček vytiahol 20 káuz Čítajte

„Vzhľadom na to, že ide o komplex otázok a nechceme vytrhávať jednotlivé ustanovenia zo zmluvy a používať vytrhnutú argumentáciu z kontextu, dali sme urobiť nové právne analýzy aj na otázky, ktoré odzneli z vašej strany. O súčinnosť sme požiadali takisto ministerstvo financií, čo však zaberie nejaký čas. Keď budú analýzy k dispozícii, budeme o týchto záveroch informovať aj verejnosť,” odpovedala Terezková písomne po tlačovke všeobecne na všetky naše otázky k prenájmu.

Požiadali sme aspoň o spomínané ceny, keďže by ich mali mať okamžite k dispozícii. Hovorkyňa KSK v stredu prakticky len zopakovala predošlú odpoveď.

Nijako nekomentovala, či tieto údaje nechcú poskytnúť trebárs preto, že nimi nedisponujú, alebo preto, že nesedia s Triščom prezentovanými číslami.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok V kauze teplomery si tykali, Trnkov priateľ Reday je kamarát Trišča. Čo píše sudca Pulman Čítajte

Ceny by mali vedieť dať ihneď. Ak existujú

Ak je však pravda, ako popísal poslancom šéf krajských cestárov proces od vypracovania projektu na obnovu techniky až k rozhodnutiu o prenájme, musia mať nami požadované ceny okamžite k dispozícii nielen na správe ciest, ale aj na župnom úrade.

„Cieľom bolo pripraviť exaktný návrh, ktorý by bol zdôvodnený. Boli by tam určené počty a druhy techniky, ktoré budú obstarávané... Zriaďovateľ (KSK – pozn. red.) nám jasne povedal, že na to peniaze nemá. Vymedzená čiastka bola možno tretinka toho, čo sme potrebovali. Nebolo možné riešiť ďalší úver,“ vyhlásil Trišč na zastupiteľstve počas obhajoby prenájmu.

A práve o poskytnutie niečoho takého ako ten exaktný návrh aj so sumou, ktorú zriaďovateľ nemal na prefinancovanie kúpy techniky, sme zatiaľ neúspešne od župy žiadali.

Návrh aj so sumou musel, ak naozaj existuje, vidieť za štandardných okolností i Trnka, hoci na tlačovke hovoril, že nič také nemá. Sám totiž v minulosti stanovil povinnosť predložiť mu vopred na schválenie takéto obstarávania. A aj Trišč vravel, že nákup zamietol zriaďovateľ pre privysokú sumu.

Pravdu by sme sa mali dozvedieť najneskôr po ukončení kontroly obstarávania zo strany Útvaru hlavného kontrolóra KSK. Hlavný kontrolór Jozef Hudák avizoval, že závery budú do konca roka.

Neexistuje totiž spôsob, ako by mohli župní kontrolóri hodnoverne preveriť efektívnosť, hospodárnosť a zákonnosť tohto biznisu bez toho, aby poznali obvyklé obstarávacie ceny spred súťaže a odhadované zostatkové hodnoty techniky po ukončení osemročného prenájmu.

Správa ciest KSK mala v tomto prípade dokonca povinnosť poznať vopred aj odhadovanú zostatkovú hodnotu techniky. Tá je totiž popri jej celkovej hodnote v zmysle zákona o verejnom obstarávaní základom na určenie predpokladanej hodnoty zákazky, ak „ide o lízing, kúpu tovaru na splátky alebo o prenájom tovaru s možnosťou odkúpenia alebo bez možnosti odkúpenia“.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Je spájaný s kauzami Košického kraja. Poslanci hlasovali o šéfovi správy ciest Čítajte

Raz tvrdil, že s tým nemali nič, potom, že to on spočítal

Šéf správy ciest obšírne predostrel na krajskom zastupiteľstve 21. augusta východiská i priebeh celého procesu prípravy prenájmu.

Prémiový obsah na SME.sk môžete čítať

prvú hodinu ZADARMO Tento článok je odomknutý do 20:00 Pre dočítanie článku zadarmo sa stačí zaregistrovať. Zaregistrovať sa Máte už konto alebo predplatné SME.sk? Prihláste sa