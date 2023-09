Do polienok dreva vkladali ekrazit. Bombové atentáty mali vyvolať nepokoje

Prečítajte si dobové noviny.

Dobové články sme ponechali s pôvodným pravopisom.

Dohra požiaru v Globuse

Požiar, ktorý pred časom vznikol v kníhtlačiarni Globus, v ktorej sa tlačí denník Kassai Napló, mal teraz dohru pred okresným súdom.

Správca tlačiarne Matzner bol obžalovaný pre zapríčinenie požiaru, a síce z toho dôvodu, že v zmysle predpisov platiacich pre nočné práce, nedal komín závodu čistiť dvakrát, ale len raz do mesiaca, napriek tomu, že ho na to kominársky majster upozorňoval.

Pri pojednávaní, ktoré sa konalo 30. augusta, okresný sudca dr. Sobota ho oslobodil, poneváč nebolo dôkazov, že práve pre zanedbanie pečlivosti o čistotu komína oheň vypukol.

Z košického denníka Slovenský východ, 2. september 1923

Čo prechádzalo ohňu na Bankove

Pri večernej pochôdzke spozorovali dvaja strážnici, že na stráni u cesty za Bankovom horí.

Keď prichádzali k dotyčnému miestu, videli, že zapálený je veľký kmeň a že dvaja neznámi muži sa snažia oheň zväčšiť a prikladajú dreva. Pri zbadaní stráže dali sa muži na útek. Stráž za nimi pre postrach do vzduchu vystrelila a zavolala z blízkej hájovne pomoc a oheň uhasila.

Nie je vylúčené, že tí istí zlomyseľnici spáchali potom požiar, ktorý zachvátil predvčerom les za Bankovom.

Z košického denníka Slovenský východ, 2. september 1923

Verejná nemocnica pred sťahovaním

Stavebné práce v novom areáli verejnej nemocnice na Peštianskej triede sa pomaličky blížia ku koncu.

Všetky pavilóny stoja, nateraz sa už pracuje na vnútornom vybavení nemocnice. Do nemocnice v Komenského ústave prijímajú už len vážne prípady, pretože podľa predbežných plánov, by malo byť nemocničné zariadenie presťahované do nových priestorov ešte v tomto mesiaci.

Už iba od tempa stavebných prác závisí, či sa uvedený časový harmonogram sťahovania dodrží.

Z košického denníka Kassai Napló, 5. september 1923

Nechcelo sa mu do školy

