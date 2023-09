Akcia Kuriér odhalila pašerákov tabaku. Deviati Slováci i Poliaci sú už na slobode

Niektorým hrozí päť, iným až osem rokov.

Písmo: A - | A + diskusia ( 0 ) Zdieľať

KOŠICE, GEMER. Kriminálny úrad finančnej správy odhalil vlani v Košickom a Banskobystrickom kraji organizovanú skupinu pašerákov a spracovateľov tabaku.

Pri akcii Kuriér zasahoval na viacerých miestach, kde vykonal domové prehliadky a zadržal sedem osôb. Išlo o piatich Slovákov a dvoch občanov Poľska. Neskôr k nim pribudli ďalší dvaja Slováci.

Obvinení boli zo zločinu porušovania predpisov o štátnych technických opatreniach na označenie tovaru a prečinu nepovolenej výroby liehu, tabaku a tabakových výrobkov.

Košická krajská prokuratúra vyšetrovanie ukončila a spis odstúpila Mestskému súdu Košice.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Tabak vozili z Maďarska

Podľa záverov vyšetrovania finančnej správy bola vlani v máji vytvorená organizovaná skupina najmenej siedmich osôb, ktorá profitovala na pašovaní tabaku.

Zo Slovenska išlo o Michala L. (33), Štefana G. (57), Róberta S. (35) a jeho brata Dalibora S. (23), všetkých z Jelšavy v okrese Revúca, a Ľudovíta L. (63) z Plešivca v okrese Rožňava.

Členmi skupiny boli aj Piotr S. (53) a Krysztof P. (48) z Poľska.

Úlohy mali rozdelené tak, že Piotr zabezpečoval tabak z Maďarska, ktorý bol pôvodne určený pre spoločnosti v Košiciach, Púchove a Žiline. Tabak vozil do haly v košickej mestskej časti Krásna.

Tam piati členovia skupiny tabak narezali na elektrickej rezačke, navážili a naplnili do igelitových vriec. Tie potom odviezli do Jelšavy alebo do Plešivca, odkiaľ tovar putoval koncovým odberateľom.

Finančná správa mala zdokumentované dva prevozy v septembri a jeden v októbri. Pri štvrtom koncom októbra už v Krásnej zasiahla a 2 100 kilogramov tabaku zhabala.

Približne 500 kilogramov sa potom našlo aj v Jelšave. Tiež 1 200 cigariet značky Marlboro bez platných kolkov a nepodarky kusových cigariet značky My Fair.

Fungovali sedem mesiacov

Až na dvoch, ktorí vypovedať odmietli, sa ostatní zadržaní muži v podstate k trestnej činnosti priznali.

Prémiový obsah na SME.sk môžete čítať

prvú hodinu ZADARMO Tento článok je odomknutý do 20:00 Pre dočítanie článku zadarmo sa stačí zaregistrovať. Zaregistrovať sa Máte už konto alebo predplatné SME.sk? Prihláste sa