Polícia hľadala bomby vo vlakoch, na železničných staniciach aj v košických električkách

Vyšetruje zločin šírenia poplašnej správy.

KOŠICE. Vlakovú dopravu medzi Bratislavou a Košicami ovplyvnilo v stredu popoludní až do večera bombové avízo.

Ako informovala košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová, doposiaľ neznámy páchateľ zamestnal záchranné zložky nielen v meste Košice, ale takmer na celom Slovensku.

Bombu hľadali vo vlakoch aj na stanicich

"Krátko po 16. hodine bol do emailovej schránky Železničnej spoločnosti Slovensko, sídliacej v Košiciach, zaslaný email, že „vo vlakoch na linke Bratislava – Zvolen – Košice a ďalej vlakoch na linke Bratislava – Žilina – Košice a hlavnej stanici sú umiestnené bomby“. Policajti okamžite vykonali potrebné bezpečnostné opatrenia. V mestách Košice, Bratislava, Zvolen, Žilina, Vrútky, Kraľovany, Prešov, Vranov nad Topľou, Humenné, Trnava a Poprad-Tatry zrealizovali kontroly železničných staníc a kontroly vlakov na železničných staniciach. A to aj za prítomnosti psovodov so služobnými psami špeciálne vycvičenými na vyhľadávanie výbušnín," uviedla hovorkyňa.

Pyrotechnické prehliadky boli ukončené na všetkých miestach s negatívnym výsledkom.

Prítomnosť výbušniny sa ani v jednom z miest nepotvrdila.

Prekontrolovali aj električky

"O pár minút neskôr bolo do emailovej schránky Dopravného podniku Košice zaslaný email, že bomby sú umiestnené aj v električkách. Preto policajti aj psovod so služobným psom špeciálne vycvičeným na vyhľadávanie výbušnín prekontrolovali aj košické električky," pokračuje hovorkyňa.

Ani v tomto prípade sa prítomnosť výbušniny po ukončení pyrotechnických prehliadok nepotvrdila.

Polícia začala trestné stíhanie

Ako uvádza Ivanová, v oboch prípadoch doposiaľ neznámy páchateľ oznámil poplašnú správu, hoci vedel, že je nepravdivá.

Svojim konaním tak úmyselne spôsobil nebezpečenstvo vážneho znepokojenia aspoň časti obyvateľstva nejakého miesta a spôsobil nielen meškanie vakov na Slovensku, ale aj električiek v meste Košice.

Po ukončení pyrotechnických prehliadok a vykonaní potrebných prvotných úkonov na miestach vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach začal trestné stíhanie pre zločin šírenia poplašnej správy, za ktorý je Trestným zákonom stanovená trestná sadzba jeden až päť rokov.

"Samozrejme, polícia preveruje aj to, či tieto dva prípady spolu súvisia. Preto zatiaľ, aby nedošlo k zmareniu alebo sťaženiu ďalšieho vyšetrovania, bližšie ani podrobnejšie informácie poskytovať nebudeme," dodala Ivanová.