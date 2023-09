Donáškari a svadobčania si priplatia. Košice chcú pustiť do pešej zóny menej áut

Zničená dlažba stojí státisíce eur.

KOŠICE. Až o 150 percent dvíha v niektorých prípadoch mesto daň za vjazd do jeho historickej časti.

Namiesto 20 eur zaplatia po novom majitelia áut 50 a namiesto 100 eur 150. Cena je odstupňovaná podľa toho, či ide o osobné alebo nákladné vozidlo.

Výrazné zvyšovanie dane prichádza už po roku.

Nové pravidlá pre autá v centre totiž platia len od vlaňajšieho marca.

Radnica vtedy vyčlenila tucet ulíc, pre ktoré stanovila miestnu daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla.

Za každý aj začatý deň vjazdu a zotrvania v historickej časti určila poplatok od 20 do 100 eur a to v závislosti od kategórie a hmotnosti vozidla.



Dnes radní tvrdia, že to nestačí. Vyššia daň totiž menej áut do centra nepriniesla.

„Ukázalo sa, že dopyt po vjazdoch do pešej zóny na Hlavnú ulicu 'neutícha' a nová základná výška dane (20 €/deň) neplní regulačnú funkciu,“ píše sa v materiáli, ktorý dostali do rúk mestskí poslanci.

Musia zaplatiť

Poslanec Jozef Karabin (nezávislý) s navýšením nesúhlasil, chýbalo mu zdôvodnenie nárastu dane až do výšky 150 percent.

„Nie som si vedomý, že by mzdy, energie alebo palivo išli hore až o také čiastky. Ak to chceme regulovať, je to trochu potrestanie ľudí, ktorí tam z nejakých dôvodov musia ísť. A dôvod, že je o to veľký záujem, neobstojí.“

Primátor Jaroslav Polaček (nezávislý) vysvetľuje, že napriek vlaňajšiemu zavedeniu novej dane nemajú na stole menej žiadostí o vjazd do centra.

