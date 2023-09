Pestré farby a na prvý pohľad zvláštne motívy. Maľby prispievajú k ochrane chodcov

Do maratónu chcú stihnúť ďalšie.

KOŠICE. "Vyzerá to zaujímavo a keď to má ešte aj bezpečnostnú funkciu, o to lepšie," skonštatoval Košičan Tomáš, keď v týchto dňoch prechádzal po Továrenskej a Hviezdoslavovej ulici.

Veľká maľba, ktorú začali na križovatke Gorkého, Hviezdoslavovej a Továrenskej tvoriť na prelome mesiacov, je už totiž hotová.

Autá pomalšie, chodci rýchlejšie

Podobné maľby možno nájsť po celom svete.

Vďaka nim sa dokázateľne znížila rýchlosť áut na križovatkách a skrátili sa aj priechody pre chodcov.

