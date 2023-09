Obžalovaný z vraždy zdravotnej sestry priznal vinu. Jej otec plakal, žiada doživotie

Pozostalí si nárokujú 60-tisíc eur.

KOŠICE, MICHALOVCE. Zrejme prvým vážnym trestným činom roka 2023 na Slovensku bola vražda zdravotnej sestry Eriky v uliciach Michaloviec.

Útočník 1. januára v noci zasadil 46-ročnej žene niekoľko smrteľných rán nožom a okradol ju.

Polícii sa veľmi rýchlo podarilo zadržať podozrivého muža a po vykonaní nevyhnutných úkonov z vraždy obvinila 19-ročného Valentína H.

Súd ho vzal do väzby, v ktorej strávil celé vyšetrovanie, a zotrval v nej aj po odstúpení spisu na Mestský súd Košice.

V stredu sa po prvý raz posadil pred senát na lavicu obžalovaných.

Zadržali ho v Žiline

Polícia od prvých chvíľ po odhalení tohto činu rozbehla intenzívne pátranie po páchateľovi.

Ako neskôr informoval policajný prezident Štefan Hamran, mala vytypovaných niekoľko osôb.

Ako horúca stopa sa napokon potvrdila informácia príslušníkov košickej železničnej polície, ktorí si na peróne všimli osamelého mladého muža a dokonca ho oslovili s otázkou, či niečo nepotrebuje.

Dozvedeli sa od neho, že cestuje do Česka.

Vlak s týmto pasažierom prešiel iba niekoľko staníc a polícia už bola presvedčená, že je to hľadaný páchateľ.

V spolupráci s viacerými zložkami sa na stanici v Žiline uskutočnil zásah, počas ktorého bol mladík zadržaný.

Zákrok zrealizovali policajné zložky rýchlo, Valentín údajne odpor nekládol a nikto z ostatných cestujúcich nebol ohrozený.

Dva dôvody väzby

Valentín bol prevezený do Košíc, kde s ním boli uskutočnené obvyklé úkony.

Ako sa nám podarilo zistiť, už pred vznesením obvinenia sa k činu priznal, v pozícii obvineného však už tvrdil, že je nevinný.

Košická krajská prokuratúra, ktorá vyšetrovanie dozoruje, navrhla jeho väzobné stíhanie pre dva dôvody.

Prvým je obava, že na slobode by sa pred hrozbou vysokého trestu ukrýval, alebo by ušiel a takto maril vyšetrovanie. Druhým bola obava, že by pokračoval v trestnej činnosti.

Sudca okresného súdu Tomáš Paranič rozhodoval o návrhu prokuratúry viac ako hodinu. A v plnom rozsahu mu vyhovel.

Obvinený Michalovčan teda skončil v útekovej aj preventívnej väzbe v neďalekej väznici na Floriánskej ulici.

„Proti uzneseniu o vzatí do väzby sme podali sťažnosť,“ povedal obhajca obvineného Tomáš Szalontay.

Krajský súd ju zamietol.

Prokuratúra dohodu odmietla

Polícia ukončila vyšetrovanie na prelome mája a júna, v jeho prvý týždeň krajská prokuratúra odstúpila spis Mestskému súdu Košice.

„Na obvineného V. H. bola podaná obžaloba za obzvlášť závažný zločin vraždy. Dozorová prokurátorka nevyhovela podnetu obvineného na konanie o dohode o vine a treste a navrhla súdu uložiť obvinenému zákonný a primeraný trest. V prípade uznania viny mu hrozí trest odňatia slobody vo výmere 20 až 25 rokov alebo trest odňatia slobody na doživotie," uviedla hovorkyňa košickej krajskej prokuratúry Jarmila Janová.

Zbadala nôž, začala utekať

Z obžaloby vyplýva, že prvý kontakt Valentína s Erikou bol v prvý januárový deň o 6.30 hod. na ulici Sama Chalupku v Michalovciach.

