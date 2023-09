Omša na trati, skoro 40 stupňov a 50 spotených tričiek. Bežali z Košíc do Štrasburgu

Olympionici pobežia maratónsku štafetu.

Bežci dobiehajú do Európskeho parlamentu v Štrasburgu. V nohách majú takmer 1 300 kilometrov. (Zdroj: FB/Marcela Droppová)

KOŠICE. Po ceste do Ríma, Bruselu, Lúrd či behu okolo Slovenska sa bežecký tím z Košíc vybral do Štrasburgu.

Dvanásť bežcov zdolalo 1 291 kilometrov počas desiatich dní.

Charitatívna štafeta zorganizovaná pri príležitosti 100. ročníka Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach dobehla do sídla Európskeho parlamentu 12. septembra.

Tím Charity Run Košice – Štrasburg na čele so známym kňazom a bežcom Petrom Gombitom priniesol na európsku pôdu odkaz o priateľstve, nezlomnosti, tolerancii a o potrebe pomoci ľuďom v núdzi.

Štafeta odštartovala pri Dolnej bráne v Košiciach. Zo Slovenska prešla do Rakúska, pokračovala Nemeckom až do Francúzska.

Členovia tímu

Popri otcovi Gombitovi, ktorý je riaditeľom neziskovej organizácie Oáza - nádej pre nový život, niesol štafetový kolík napríklad Peter Polák, jedna z najvýraznejších postáv vytrvalostného behu na Slovensku, ktorá má za sebou už 46 maratónov mieru.

Rovnako ako Polák je otcovi Gombitovi počas jeho charitatívnych behov už pravidelným spoločníkom Imrich Mihok, ktorý na košickom maratóne štartoval už 34-krát a chýbať nechce ani na jubilejnom 100. ročníku.

Charitatívnu štafetu zabehli aj dvaja klienti Oázy.

Štefan Zuberník sa síce stal bezdomovcom, ale patrí medzi ľudí, pre ktorých je šport a beh v spoločnosti otca Gombitu nenahraditeľnou terapiou.

Má za sebou 30 maratónov a v apríli 2023 sa 75-ročnému bežcovi podarilo zdolať aj 117 kilometrov dlhú trať medzi Miskolcom a Košicami.

Štefan Mydlár žije v Oáze deväť rokov a je taktiež súčasťou bežeckej skupiny Petra Gombitu.

Horúčavy vyčerpali, ale dobrá nálada pretrvala

Charitatívni bežci to na dlhej trati nemali jednoduché, v niektoré dni ich potrápili horúčavy.

V Rakúsku ich otestovali teploty, ktoré na trati dosahovali až 39 stupňov Celzia.

Dobrá tímová práca a atmosféra urobili svoje a vytrvalci zdolali popri kilometroch aj túto skúšku.

Jedna zo žien v štafete, Marcela Droppová, sa tento rok chystá na svoj prvý maratón.

Nepatrí k začiatočníkom, v bežeckom svete sa pohybuje už dlhšie. Zúčastnila sa napríklad charitatívneho behu okolo Slovenska.

Pripomína, že štafetu do Štrasburgu sprevádzali deväťdňové horúčavy, čo bolo vyčerpávajúce, ale neubralo to na dobrej nálade bežcov.

Odhaduje, že prepotili asi 50 tričiek. „Sme radi, že sme to všetko zvládli s úsmevom na tvári a bez zranení.“

Doplnila, že je možné dokázať i nemožné, stačí len chcieť a ísť si pevne za tým.

„Keď poznáte správnych ľudí a s nimi ladíte na jednej vlnovej dĺžke, potom zažívate skvelé chvíle.“

Ochladzovanie, kde sa dalo

Bežci okúsili množstvo chvíľ, na ktoré len tak nezabudnú. Jednou z nich je určite aj nedeľná omša popri trati, konkrétne v nemeckom meste Neenstetten.

Slúžil ju otec Gombita, ktorý sa nakrátko prezliekol z bežeckého odevu do cirkevného.

„Odslúžil som omšu, kde to bolo možné, v prírode pod stromami. Mali sme so sebou omšové víno i oplátky, aby bolo všetko tak, ako má byť. Prežili sme túto chvíľu s Bohom, prosili ho a ďakovali za pomoc.“

Otec Gombita absolvoval už ôsmy charitatívny diaľkový beh. Vraví, že tentoraz bol terén pomerne kopcovitý a vysoké teploty im odsali kus energie.

Aj preto sa bežci ochladzovali, kde sa dalo. Hľadali tieň, kúpali sa v potoku či v jazere.

Posolstvom je mier

Kňaz pripomína hlavné posolstvo maratónu a tým je mier.

„Každý z bežcov, priaznivcov či politikov by mal podporiť túto myšlienku, aby sme urobili všetko pre zastavenie násilia, nepokojov, smútku a nešťastia iných, teda pre zastavenie vojny, aby nezomierali ľudia na jednej ani druhej strane.“

Gombita pripomína, že behajú s chudobnými pre pokoj a mier vo svete.

„Na maratón prichádzajú bežci z celého sveta, a to bez rozdielu kultúry, farby pleti, národnosti či náboženského vyznania, a všetci tí by mali niesť to posolstvo, aby sa zastavilo násilie.“

Farár a klienti Oázy sa tiež chystajú na košickú maratónsku trať.

Otec Gombita tiež vyjadril nádej, že ak by sa skončila vojna na Ukrajine, rád by ďalší charitatívny beh bežal do Moskvy.

Vítala ich šéfka parlamentu

Riaditeľ košického maratónu Branislav Koniar vítal štafetu v Štrasburgu.

Hodnotí, že musela zdolať náročné podmienky, a to pre extrémne teplé počasie, plnú premávku a meniaci sa terén.

„Bežci svoju rolu zvládli a do Štrasburgu priniesli mnoho dôležitých posolstiev. Vyvrcholením posledného dňa a dobehu do cieľa bolo i stretnutie s predsedníčkou Európskeho parlamentu Robertou Metsolovou, ktorá veľmi srdečne členov štafety v Štrasburgu privítala a ocenila športové i sociálne hodnoty reprezentované týmto projektom.“

Najstarší maratón v Európe sa predstavil v sídle Európskeho parlamentu aj výstavou mapujúcou jeho míľniky. Otvorili ju 12. septembra.

Koniar dopĺňa, že charitatívny beh i výstava pomáhajú priblížiť význam a históriu maratónu v Košiciach novému publiku i mienkotvorným osobnostiam.

Výstava na známej adrese

Nielen Štrasburg, ale taktiež Košice, ktoré sú domovom bežeckého podujatia od jeho počiatku, hostia expozíciu pod názvom 100 rokov maratónu v Košiciach.

Kto ju chce vidieť, nájde ju na známej adrese - na Námestí maratónu mieru v budove Východoslovenského múzea.

Pred ním stojí ikonická socha maratónskeho bežca. Na tomto mieste sa každý rok v predvečer štartu maratónu zapaľuje maratónska pochodeň.

Výstava zachytáva najzaujímavejšie míľniky maratónu a popri panelovej časti ponúka vzácne trojrozmerné artefakty.

Návštevníci majú možnosť preniesť sa storočím prostredníctvom nového filmového dokumentu, ktorý umožní plnšie vnímať dobové presahy, súvislosti a dôležité odkazy.

A chýbať nebude ani symbolický Pylón storočia. Na ňom sú po prvýkrát v ucelenej forme v abecednom poradí zachytené mená všetkých bežcov, ktorí od roku 1924 až do roku 2022 zdolali v Košiciach maratónsku trať.

Expozícia je otvorená až do 11. novembra.

Rekordný záujem

Čas štartu košického maratónu sa nezadržateľne blíži. Tak ako je zvykom, bežci na trať vybehnú v prvú októbrovú nedeľu, čo tento rok vychádza na 1. októbra.

O podujatie bol mimoriadny záujem.

Registráciu otvorenú 1. decembra 2022 ukončili už 31. marca 2023, teda po štyroch mesiacoch.

Limity a kvóty boli síce postupne niekoľkokrát navýšené až na celkový počet 17 000 účastníkov, avšak ďalším požiadavkám už organizátori nemohli vyhovieť.

Organizátorský tím vysvetľuje, že zásadným dôvodom je infraštruktúra mesta, ubytovacie kapacity, ale i priepustnosť trate a jednotlivých zón pretekov.

„Počty bežcov v Košiciach dosahujú alebo aj prekračujú čísla, ktoré poznáme z oveľa väčších miest, akými sú Praha, Krakov, Varšava či Mníchov,“ vysvetlil Koniar.

Uviedol, že okrem celkového počtu bežcov sa zásadne zmenila aj ich štruktúra, a to najmä v maratónskej disciplíne.

„Je zrejmé, že jubilejný ročník láka v tejto disciplíne tak nováčikov – prvobežcov, ako aj bežcov zo zahraničia, a i preto je v tejto kráľovskej disciplíne nárast bežcov oproti rokom minulým temer trojnásobný.“

Na štarte má zastúpenie 59 krajín. Po Slovensku obsadilo najvyššie priečky v počtoch Poľsko, Česko, Maďarsko, Francúzsko, Nemecko, Srbsko a Veľká Británia.

Dream tím

Do Košíc zavítalo v minulosti viacero maratónskych olympijských šampiónov a zlatí olympionici nebudú chýbať ani pri oslavách storočnice.

Zlatú medailu prinesie do metropoly východu Matej Tóth, ktorý sa rozhodol premiérovo zdolať celú maratónsku vzdialenosť.

Okrem známeho slovenského olympionika košickou traťou pobeží aj unikátna štafeta zostavená z držiteľov celkovo 10 zlatých a 1 bronzovej olympijskej medaily.

Excelentní športovci prídu do Košíc i na pozvanie a s podporou Slovenského olympijského a športového výboru.

Štafetu celkovo pobeží viac ako 2 200 bežcov v 550 tímoch.

Zostava olympijskej štafety Poliak Robert Korzeniowski je právom považovaný za najlepšieho chodca atletickej histórie. Svedčí o tom najmä zisk štyroch zlatých olympijských medailí. V Atlante, Sydney a Aténach zvíťazil v pretekoch na 50 kilometrov a v Austrálii pridal v roku 2000 prvenstvo i na trati dlhej 20 kilometrov. Celkovo trikrát sa tešil i z titulu majstra sveta a dve prvé priečky si vybojoval aj na atletických majstrovstvách Európy. Anastasia Kuzminová získala na zimných olympijských hrách vo Vancouveri, Soči a Pchjongjangu tri zlaté medaily, dve v rýchlostných pretekoch a jednu v pretekoch s hromadným štartom. Na týchto hrách si vybojovala i ďalšie tri cenné kovy a v roku 2019 získala v Östersunde zlato na majstrovstvách sveta v šprinte na 7,5 kilometra. Gabriella Szabóová je maďarská rýchlostná kanoistka, ktorá sa tomuto športu venovala súťažne od roku 2000. Popri mnohých medailových úspechoch zo svetových šampionátov je tiež držiteľkou troch zlatých olympijských medailí. Prvú si vybojovala v Londýne v roku 2012 v disciplíne K4 na 500 metrov. Na rovnakej vzdialenosti potom získala dve zlatá i v Riu, a to v disciplínach K2 i K4. Martin Koukal je český bežec na lyžiach, ktorý získal na majstrovstvách sveta vo Val di Fiemme v roku 2003 zlatú medailu v behu na 50 kilometrov. V roku 2010 bol členom štafetového družstva, ktoré si na olympijských hrách vo Vancouveri vybojovalo bronzovú medailu v behu na 4 x 10 kilometrov. Súťažil celkovo na 5 olympijských hrách i na 5 svetových šampionátoch v bežeckom lyžovaní.