Dlhopisy vodární? Vyústilo to do slov o diskreditácii, vyhrážkach a záhadných plánoch

KOŠICE. Malo to byť rutinné rokovanie mestských poslancov, ktorí sa len mali vyjadriť k tomu, či bude alebo nebude mať mesto Košice ako najväčší akcionár Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti (VVS) vôbec záujem zapojiť sa do jej chystaného dlhopisového programu.

Prekvapujúcim výsledkom utorkového rokovania o tomto bode mestského zastupiteľstva však napokon je, že Košice už po trištvrte roku opäť nebudú mať svojho zástupcu v orgánoch vodární, hoci o pôsobenie v nich predtým neúspešne štyri roky tvrdo bojoval primátor Jaroslav Polaček (nezávislý) s vedením tejto spoločnosti.

Zazneli aj záhadné slová o narúšaní nejakých plánov, konaní poza chrbát, hraní divadla, vyhrážkach a pokuse o diskreditáciu.

Primátor predložil dve alternatívy

Poslanci v utorok rokovali a mali hlasovať o tom, či má mesto pokračovať v procese príprav na zapojenie sa do dlhopisového programu VVS, ktorý sa plánuje realizovať do roku 2044. Prípadný definitívny a záväzný návrh mali schvaľovať až na decembrovom zastupiteľstve.

Dlhopisový program spočíva v stručnosti v tom, že by Košice zamenili určitú časť zo svojich 20,44 percenta akcií v tejto spoločnosti v pomere jedna k jednému za dlhopisy vodární. Mali by za to každoročne garantované vyplatenie úrokových výnosov z dlhopisov vo výške 6 percent.

Primátor ako štatutár mesta už predtým podľa materiálu len predbežne a nezáväzne prejavil v júli záujem o výmenu až 99 percent košických akcií vo vodárňach za ich dlhopisy. To by predstavovalo ročný výnos takmer 1,13 milióna eur.

O reálnom počte dlhopisov, ktoré by metropola východu mohla aj naozaj získať, však má v konečnom dôsledku rozhodnúť až predstavenstvo spoločnosti, ktorej akcionármi sú obce a mestá takmer výlučne z východu Slovenska.

V dôvodovej správe k predbežnej informácii o zámere pre poslancov odhadli jej spracovatelia z referátu riadenia obchodných spoločností a mestských organizácií na košickom magistráte, že mesto by mohlo len ako jeden z mnohých záujemcov vzhľadom na limitovanú emisiu dlhopisov v skutočnosti zrealizovať výmenu iba zhruba 30 percent zo svojich akcií. To by znamenalo každoročný výnos z dlhopisov takmer 342-tisíc eur pred zdanením.

Predkladateľom materiálu bol primátor. Ponúkol poslancom dve alternatívy návrhu uznesenia – pokračovať v procese zapojenia sa do dlhopisového programu (potom ho v decembri definitívne aj schváliť) alebo v ňom už ďalej nepokračovať.

List z vodární: Nepravdivé, klamlivé, zavádzajúce

Deň pred zastupiteľstvom zaslalo vedenie vodárenskej spoločnosti všetkým poslancom list, ktorý podpísali predseda predstavenstva i generálny riaditeľ Stanislav Prcúch a jeho dlhoročný predchodca na týchto postoch a súčasný predseda dozornej rady Stanislav Hreha.

V liste upozornili, že predložená dôvodová správa „obsahuje množstvo nepravdivých, zavádzajúcich či klamlivých vyjadrení. Vyhlasujeme, že sme sa na príprave daného materiálu nepodieľali a to ani len poskytnutím akýchkoľvek odborných podkladov či analýz“.

Nebolo im ani zrejmé, na základe čoho potom bol vypracovaný tento materiál, keď ich mesto jednak nepožiadalo o súčinnosť pri jeho príprave a ani nepožiadalo o sprístupnenie dokumentov komplexne upravujúcich dlhopisový program.

Uviedli tiež, že zásadné výhrady k materiálu adresovali vedeniu mesta i členom mestskej rady týždeň pred zastupiteľstvom.

Takisto už 4. septembra informovali listom riaditeľa magistrátu Marcela Čopa, že objednávke na vstup do dlhopisového programu tak, ako ju adresovalo mesto Košice (záujem o výmenu až 99 percent akcií), nemôžu vyhovieť.

Nebolo im teda zrejmé, o akom úmysle zapojiť sa má rokovať mestské zastupiteľstvo, ktorého rozhodovanie „je tak aktuálne bez akéhokoľvek právneho významu“.

Vyzvali tiež vedenie mesta, aby len za predpokladu skutočného záujmu pripravilo v úzkej súčinnosti s odborným tímom VVS pre poslancov „naozaj odborný komplexný materiál“.

Polaček: Lörinc nenamietal

Primátor na výzvu poslancov priamo na zastupiteľstve konštatoval, že si nemohol dovoliť nepredložiť materiál na rokovanie, ak nechcel byť za to politicky bitý a niekto by mu v budúcnosti vyčítal, že Košice mali šancu získať financie, ale neurobili tak a že on pripravil mesto o milióny eur.

Tým vysvetľoval aj to, prečo Košice ako jeden z prvých akcionárov deklarovali v júli počas vodárňami stanoveného termínu predbežný záujem o dlhopisy (tzv. predúpis).

Polaček podotkol, že materiál obsahuje všetky mestu Košice dostupné informácie aj prelinky na dlhopisový program, zverejnené na stránkach vodární, kde mohli poslanci získať ďalšie doplňujúce informácie.

Poslanec Michal Djordjevič (nezávislý) zacitoval z listu šéfov vodární okrem iných aj túto pasáž: „Ospravedlňte nás, pretože nie sme spôsobilí ani potvrdiť alebo vyvrátiť skutočnosť, či mesto Košice o dlhopisovom programe odborne a podrobne informoval Mgr. Ladislav Lörinc, člen predstavenstva VVS.“

Ako ďalej čítal, autori listu očakávali od zástupcu mesta v orgánoch VVS, že bude akcionára informovať o všetkých súvislostiach.

Lörinc je predsedom najsilnejšieho Košického klubu v mestskom zastupiteľstve a starostom Sídliska KVP.

Hoci to už Djordjevič neprečítal, podotkli ešte v tejto časti listu, že potrebné informácie o dlhopisovom programe pre rozhodovanie poslancov nie sú definované ako tie, o ktorých je ich nominant (Lörinc) povinný dodržiavať mlčanlivosť ako člen štatutárneho orgánu VVS.

Takéto znenie navodzovalo dojem, ako keby sa niekde v zákulisí spochybňovalo, či Lörinc naozaj podrobne a odborne informoval volených zástupcov mesta, hoci mu v tom nič nebránilo.

„Mestská rada videla materiál. Pán poslanec Lörinc (člen mestskej rady – pozn. red.) tiež videl materiál, mohol ho namietať. Nenamietal,“ nadviazal Polaček na Djordjevičovu citáciu z listu.

Lörinc: Divadlo, politický boj

„V liste, ktorý sme dostali, sa píše, že mesto zavádza a klame. A vy tvrdíte, že na mestskej rade kolega Lörinc nemal vôbec nič proti tomu, čo vy predkladáte,“ zapojil sa do diskusie poslanec Miroslav Špak z druhého najsilnejšieho klubu Starostovia a nezávislí kandidáti (STAN).

„Nenamietal text dôvodovej správy. A to je tento,“ prerušil ho primátor.

„Dobre, tak mi to vysvetlíte obaja, predpokladám,“ dokončil Špak.

Lörinc vnímal momentálne dianie za negatívum a politický boj, kde sa on ocitol medzi dvoma mlynskými kameňmi. Narážal zrejme aj na to, že ho niektorí poslanci vyzývali na zastupiteľstve, aby povedal on, či do toho ísť alebo neísť.

