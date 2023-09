Najhoršia cesta v Košiciach? Sme mŕtva zóna, vravia miestni. Taxikári tam ani nejdú

Vedeli, kam idú bývať, reaguje starosta.

KOŠICE. „Šípková? To je tá rozbitá? Prepáčte, tam nechodíme.“

Cesta k rodinným domom a víkendovým chatkám pripomína tankodróm.

Odmietajú po nej ísť taxikári, poštári, donáška jedla či zdravotná asistencia.

Pre ľudí, ktorí tu bývajú, je však jedinou prístupovou komunikáciou.

Cesta na Šípkovej ulici je v havarijnom stave a podľa jej obyvateľov sa už roky márne pokúšajú o jej riešenie.

Štvrťstoročie problémov

Môže za to jej umiestnenie aj vlastnícke pomery.

Domy, chaty a záhrady patria do mestskej časti Vyšné Opátske, cesta pred nimi do katastrálneho územia mestskej časť Nad jazerom.

Šípková ulica sa tiahne popri rieke Hornád a končí sa pri moste – splave, ktorý je hranicou troch mestských častí, teda aj Krásnej.

Účelová komunikácia patrí štátu, spravuje ju Slovenský vodohospodársky podnik.

„Už 25 rokov je neriešená zo strany mestských častí, mesta, štátu a ďalších inštitúcií,“ hovorí Monika Dobrescuová.

S rodinou tu býva od roku 2002.

Pred rokmi iniciovali aj petíciu za opravu cesty, neúspešne.

Nie sú voliči, nie je vôľa?

Na ulici je desať rodinných domov, záhrady a niekoľko celoročne obývaných chát.

„Skutočne to v minulosti označili tak, že je to pre nich mŕtva zóna. Nie je tam vôbec vôľa, osobne si myslím, že aj kvôli tomu, že nie sme voliči, ktorí by pre nich boli zaujímaví. Keby si tu nejaký papaláš postavil dom, tak už je tá cesta dávno urobená, lebo tak to na Slovensku chodí. Ale keďže sme tu desať domov, tak sme pre nich v podstate nič.”

Obyvateľka hovorí, že si na extrémnych dierach postupne zničili tri autá, podobné škody majú aj susedia.

„Vlani, keď boli mrazy, voda v dierach zamrzla a potom prišiel odmäk. Jazdili tu aj ťažké mechanizmy a keď to potom opäť zamrzlo, vytvorili sa také brázdy, že napríklad suseda si rozbila celé auto.”

Denné využívanie auta má podľa miestnych za následok poškodenie náprav, kolies a pneumatík.

V čase dažďov, snehu a námraz je cesta nepriechodná, ľudia odstavujú autá a chodia do svojich domov pešo.

Profesionálni vodiči sa však ceste vyhýbajú aj v prípade dobrého počasia.

„Taxikár ide maximálne po ´rúry´," ukazuje ďalšia obyvateľka na vzdialený koniec problematickej cesty.

Pošta sem nechodí, pre donášku si tiež treba zájsť na začiatok komunikácie.

Zanedbaná zelená oáza

Okolie je obľúbenou zónou na prechádzky.

Okrem hrádze sú navštevované aj mestské lesy nad Šípkovou ulicou.

Veriaci tu počas cirkevných sviatkov navštevujú kaplnku sv. Márie.

Niekoľkokrát do roka sa usporadúvajú aj medzinárodné rybárske súťaže.

Nevyužitý potenciál má aj Vranie jazero, ktoré Košičania poznajú aj ako Mŕtve rameno, kedysi sa na ňom v zime korčuľovalo.

Dnes sú v jeho okolí čierne skládky a na hladine vidno olejové škvrny.

Podľa Dobrescuovej k neporiadku prispievajú aj neprispôsobiví občania, ktorí v lokalite ilegálne prebývajú.

„Celá zelená zóna je využívaná občanmi mesta a nielen nami ako obyvateľmi tejto mestskej časti. Ale je zanedbaná, cesta skoro nepriechodná a hanbou nás všetkých, pretože nevyužívame potenciál tejto lokality. Otázka cesty sa z každej strany zamieta, bez diskusie alebo akéhokoľvek podnetu či riešenia zo strany poslancov.“

Dve strany Hornádu

Stojíme na hrádzi, ktorá oddeľuje Jazero a Vyšné Opátske.

Jedna strana rieky vyzerá dobre, je obľúbenou trasou cyklistov či bežcov, ktorých je okolo obeda množstvo.

Cesta na druhej strane však pripomína skôr rozvojovú krajinu.

