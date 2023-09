Pobeží Tóth i Kuzminová, príde aj filmový štáb. Maratón otvoria v nepoznanej réžii

Medaila odkazuje na dominanty.

KOŠICE. Otvárací ceremoniál Medzinárodného maratónu mieru mal vždy pomerne stabilný a overený scenár. Jubilejné 100. výročie obľúbeného bežeckého podujatia prinesie zmenu v jeho programe.

Maratónska atmosféra sa tak do košických ulíc prenesie už v sobotu podujatím, ktoré sa začne o 17.30. Vyvrcholí v nedeľu, 1. októbra, keď ulice zaplnia bežci. Námestie Maratónu mieru bude v predvečer pretekov patriť hudobným tónom a vystúpeniam umelcov.

Tí dotvoria atmosféru k hlavnej náplni otváracieho ceremoniálu. Počas neho predstavia aj členov štafety V4 Olympians, ktorú tvoria olympijski víťazi a majstri sveta (Anastasia Kuzminová, Gabriella Szabóová, Martin Koukal a Robert Korzeniowski). Hviezdnu štafetu spoznáte podľa štartovného čísla 6599.

Popri nich sa na trati objaví aj Matej Tóth, olympijský víťaz z Ria, ktorý v Košiciach absolvuje svoj prvý maratón v živote. Medzi šampiónom v rýchlej chôdzi a hviezdnou štafetou prepukne pravá športová rivalita.

Otázka znie, kto príde do cieľa skôr. Kvarteto olympionikov alebo Matej ukáže, že vie rovnako rýchlo bežať ako predtým rýchlo chodil?

Zo Štrasburgu do Košíc

Na trati sa objavia i ďalšie známe mená z verejného života. Napríklad europoslanec Ivan Štefanec, ktorý je aktívnym bežcom a zvláda aj maratóny.

Europoslanec a zároveň vedúci slovenskej delegácie EPP zorganizoval nedávno na pôde Európskeho parlamentu v Štrasburgu výstavu najstaršieho maratónu v Európe pod názvom „Storočie maratónu v Košiciach“.

Zahájenie výstavy obohatil príchod štafetových bežcov, ktorí bežali z Košíc až do Štrasburgu.

Charitatívna bežecká štafeta sa konala z iniciatívy organizátorov MMM, Ivana Štefanca a občianskeho združenia Oáza – nádej pre lepší život, ktoré dlhodobo pomáha riešiť otázky a neľahké osudy ľudí.

Europoslanec hovorí, že športuje odmalička. Ako žiak začínal s atletikou, potom pokračoval s basketbalom a tiež futbalom, tenisom a triatlonom.

„K maratónom som sa dostal až po päťdesiatke a stále sa mi viac páčia. Beh je náš najprirodzenejší pohyb a v maratónoch sa dá spoliehať len na vlastné sily. Pripravujem sa tak, ako na každý predchádzajúci maratón trojmesačnou poctivou prípravou, v ktorej striedam rýchlostné a vytrvalostné tréningy. Tohtoročné teplé leto nám všetkým bežcom dalo celkom zabrať, ale verím, že o to lepšie budem pripravený.“

Košický maratón obľubuje pre bezchybnú organizáciu a atmosféru, ktorú povzbudzovaním vytvárajú ľudia okolo celej trate.

Českí politici

Spoločná história košického maratónu láka stovky bežcov od našich západných susedov. Z Česka pricestujú aj viacerí významní politici.

Predseda Senátu Parlamentu Českej republiky Miloš Vystrčil si zabehne polmaratón. Pobeží tiež český senátor a známy kardiológ Jan Pirk a senátor Ondřej Šimetka.

Počas ceremoniálu bude slávnostne odhalená plaketa World Athletics Heritage.

Riaditeľ Medzinárodného maratónu mieru Branislav Koniar vysvetlil, že pôjde o bronzovú repliku plakety, umiestnia ju na jednom z nízkych pylónov pri soche maratónca. Štatút ceny totiž hovorí o povinnosti umiestniť plaketu vo verejnom priestore.

Originál plakety v pôvodnom vyhotovení bude neskôr umiestnený v rámci stálej expozície venovanej Medzinárodnému maratónu mieru. Koniar dúfa, že sa v spolupráci s mestom postupne priblížia k jej otvoreniu.

Trochu iný príbeh

Už tradične sa pred sochou maratónca v sobotu rozhorí maratónsky oheň. Organizátori naznačujú, že síce ide o každoročný akt, ale tentoraz bude predsa odlišný.

„Zapálenie maratónskeho ohňa bude v inej dramaturgii, ako ju poznáme z minulých rokov, s trochu iným príbehom, ale to by sme ešte nechali pod rúškom tajomstva,“ vraví dlhoročný riaditeľ pretekov.

Pokračuje, že pri tohtoročnom programe otváracieho ceremoniálu bol zámer jasný. „Chceli sme, aby sté výročie bolo hmatateľné, aby sa odohralo v uliciach nielen v nedeľu počas pretekov, ale aj pred nimi. Chceli sme dosiahnuť, aby návštevníci mali šancu stretnúť sa na spoločnom stovkovom happeningu.“

Program by mal trvať približne hodinu a bude rozdelený do troch dynamických hudobných blokov.

O kultúrny zážitok sa postarajú hudobní hostia: Bubnová show Batida, známi slovenskí DJ-i, spevák rusínskych ľudových piesní Štefan Štec, husľový sólista Creek Sound Violin, saxofonista Ján Kopčák.

Vystúpi tiež vzdušná akrobatka a performerka Ariadna Vendelová. Akciu odmoderuje Sajfa s Radkou Kovaľ Mazákovou. Sajfa patrí k stálym tváram bežeckého sviatku, opäť pobeží polmaratón

Organizátori mysleli na to, aby sa slávnostného podujatia mohli zúčastniť aj bežci U. S. Steel Family Run – Minimaratón. Tí odštartujú v sobotu o 16.00 na Hlavnej ulici a bude ich 3500. Je to rekordný počet, predstavuje približne dvojnásobný medziročný nárast.

Neodmysliteľné dominanty

V tejto disciplíne pred rokmi začínal najlepší slovenský vytrvalec Tibor Sahajda, ktorý na 100. ročníku pre zdravotné ťažkosti nepobeží. „Veľmi ma to mrzí, lebo je to naozaj významné jubileum a chcel som sa ho zúčastniť, ale zdravie je prednejšie,“ vraví bežec s vierou, že sa ďalšieho ročníka zúčastní.

Minimaratón pobeží aj biatlonistka Ivona Fialková, v úlohe štartéra sa zase predstaví jej sestra Paulína.

Bežci získajú po dobehnutí do cieľa cennú trofej – medailu, ktorá má každý rok inú podobu. Autorom unikátneho kovového artefaktu je František Záborský, ktorý dal vzhľad maratónskym medailám aj počas predošlých ročníkov.

Na plochu niekoľkých desiatok centimetrov zakomponoval viacero neodmysliteľných dominánt mesta nachádzajúcich sa priamo na maratónskej trati ako je Dóm sv. Alžbety či Urbanova veža. Medaila je koncipovaná ako obojstranná a dominuje jej zlatá symbolická číslica 100.

Medailová trofej je každý rok v originálnom prevedení. (zdroj: MMM)

Filmári na trati

Úspešne tiež pokračuje natáčanie filmu o košickom maratóne pod režisérskou taktovkou Petra Kerekesa. Počas nedeľného preteku sa na trati objaví filmový štáb, aby k hodinám natočeného materiálu pridal ďalšie.

Je tak možné, že sa viacerí bežci ocitnú v hľadáčiku kamery, ktorá sa bude pohybovať aj okolo bežcov pohybujúcich sa po trati v tempe na cieľový čas 4:30.

Akousi pravou rukou produkcie a režiséra bude Eva Kissová, členka Diamantového klubu maratónu, bežkyňa označená farebnou vlajkou na chrbte.

Organizátori vravia, že práve okolo nej by sa mala sformovať skupina bežcov a pri troche šťastia sa aj objaviť vo filme. Premiéra filmu je naplánovaná na budúcoročný október.

Hľadajú sa zdravotné sestry

Ešte jedna zaujímavosť na záver. Organizátori by radi poodkryli rúško tajomstva nad archívnou fotografiou z roku 1961.

Vidieť na nej päť postáv v cieli maratónu. Znázorňuje zdravotné sestričky obkolesujúce bežca Takayuka Nakaa. V tom čase mal tento Japonec 22 rokov a spolu so sestričkami sa na štadióne Lokomotívy tešil zo svojej bronzovej priečky. Nad jeho sily boli iba Abebe Bikila a Pavel Kantorek.

Takayuki Nakao vyhral maratóny v Nagoji, Osake i Aucklande, osobný rekord 2:15:37 si vytvoril na maratóne v japonskom meste Beppu v roku 1965 a darilo sa mu aj v Bostone, kde dobehol v tom istom roku na treťom mieste.

Na rozdiel od bežca je identita sestričiek neznáma. Organizátori by radi vedeli, o koho ide. „Ak by sme odhadovali ich vtedajší vek na 20 rokov, nie je to vylúčené, dnes by mali 82. Spozná ich niekto? Ich deti, vnuci, susedia?,“ píše sa na oficiálnej facebookovej stránke košického maratónu.