Diamantová bežkyňa, okolo ktorej sa združujú prvomaratónci, zaujala filmárov

Beh je pre ňu droga.

Písmo: A - | A + diskusia ( 0 ) Zdieľať

KOŠICE. Veľa ľudí, pohybujúcich sa okolo športu, vie, že režisér dokumentárnych filmov, dnes už svetového mena, košický rodák Peter Kerekes pripravuje celovečerný film o Medzinárodnom maratóne mieru.

Jeho premiéra sa uskutoční v októbri 2024 v Košiciach pri príležitosti stého výročia zrodu tohto významného športového podujatia. Málokto však má informácie o tom, že významnú úlohu pri filmovaní bude mať košická maratónkyňa Eva Kissová.

Napriek tomu, že košický maratón nikdy nevyhrala, nebola ani raz medzi tromi najrýchlejšími ženami, jej životný príbeh , spojený s kráľovskou bežeckou disciplínou zaujal skúseného filmového tvorcu.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Pobeží Tóth i Kuzminová, príde aj filmový štáb. Maratón otvoria v nepoznanej réžii Čítajte

Pozornosť režiséra

Kissová má už za sebou nakrúcanie na svojom pracovisku, ale pred okom kamery bude často aj v prvú októbrovú nedeľu, teda v čase konania maratónu.

Pritom plánuje dobehnúť do cieľa po absolvovaní vyše 42 kilometrov s časom veľmi skromným, približne 4:30. To už, ako raz vtipne poznamenal jeden športový publicista, sa africkí vytrvalci ponáhľajú na letiská odletieť do dejiska svojho ďalšieho maratónskeho behu.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Na predstavenie tejto ženy, ktorej Peter Kerekes venuje takú veľkú pozornosť, musíme spomenúť, že doteraz absolvovala až 120 maratónov, z toho 36 v Košiciach, dvadsať v zahraničí. Keby nenastala päťročná prestávka, spôsobená materskými povinnosťami a chorobami, tak by ich na svojom konte mala ešte viac.

Okrem toho je Eva Kissová členkou Diamantového klubu, do ktorého prijmú iba toho, kto uznávaný košický maratón úspešne zabehol aspoň 25-krát. Doteraz sa to podarilo, vrátane nej, iba štyrom ženám.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Hľadáte v Košiciach ubytovanie počas maratónu? Môžete zaplatiť aj 20-násobok bežnej ceny Čítajte

Maratón vyhral nad basketbalom

Jej cesta k maratónu bola skutočne zaujímavá.

„Pochádzam z obce Perín, z ktorej je to do Sene doslova na skok a ako dievča som sa tam každý rok chodila pozerať na bežcov. Tí prebehli obrátkou a potom smerovali opačným smerom späť do Košíc. Tá atmosféra bola skutočne nezabudnuteľná. Tamojšia cigánska hudba veselo vyhrávala, ľudia nadšene povzbudzovali pretekárov, všade vládla slávnostná a veselá nálada. Vtedy som ešte nepomýšľala na to, že raz tento náročný beh Košice – Seňa – Košice absolvujem aj ja," spomína na roky svojho detstva.

Práve ste prekročili povolený počet zariadení Váše aktívne predplatné umožňuje prístup k zamknutému obsahu iba obmedzenému počtu prehliadačov. Aby ste mohli pokračovať v čítaní článku na tomto zariadení/prehliadači, upravte si, prosím, zoznam zaregistrovaných zariadení v nastaveniach vášho profilu. Spravovať zariadenia Všetko o spravovaní zariadení sa dočítate tu Už máte účet? Prihláste sa Dočítajte tento článok

s predplatným Korzar.sk Získať predplatné Predplatné si môžete kedykoľvek zrušiť. Odomknite článok za pár sekúnd cez SMS predplatné za 4 € každé 4 týždne. Pošlite SMS s textom CAE9Y MAE9Y na číslo 8787. Zásadami OOÚ. Zaplatením potvrdíte oboznámenie sa s VOP