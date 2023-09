Košické divadlo dostal do rúk súkromník a od mesta žiadal mesačne 150-tisíc

Zaujímavosti zo storočných novín.

Dobové články sme ponechali s pôvodným pravopisom.

Rýchla a neopatrná jazda

Kočiš z košického pivovaru si včera myslel, že ide niekde na barčianskej závodnej dráhe, keď išiel s prázdnym vozom od nádražného skladišťa okolo nádražnej budovy. Práve v tú dobu, keď šiel tryskom okolo nádražia, vychádzalo obecenstvo od vlaku takže málem sa zrazil s niekoľkými neprivravenými divákmi tohto závodu.

Oko bezpečnosti ale videlo, že by mu mohol niekto za tak pekný závod poďakovať a preto bolo dané znamenie kočišovi k zastaveniu. Tento však chcel uisť. Až teprv zastavil, keď strážnik strhol kone. Pri zisťovaní spôsobil kočiš škandál, lebo bol drzý.

Z košického denníka Slovenský východ, 25. september 1923

Košice a slovenské divadlo

Mali sme niekoľko ráz príležitosť poukázať v našich novinách na to, že veľmi často sa rozhoduje sa o východnom Slovensku bez toho, aby ten, kto rozhoduje, tunajšie pomery poznal alebo chcel poznať. Často sme sa ponosovali v tomto smere na Prahu, ale dnes náš ponos nejde tak ďaleko: ide do Bratislavy, na ministerstvo pre správu Slovenska.

Sú veci, o ktorých na Slovensku rozhoduje toto ministerstvo a medzi tieto veci patrí aj otázka Slovenského národného divadla. Nebudeme tu opakovať veci, ktoré sme už písali pred rokom i dvoma. Náš hlas zostal nevypočutý. Dnes však povieme maličkosť, ktorá prekvapí a ktorá nám jasne ukáže, ako bezhlavo a nezmyselne sa rozhoduje o košických záležitostiach a to v samotnej Bratislave.

Je známe, že Slovenské národné divadlo bolo dané do súkromných rúk a to do rúk hudobného skladateľa Oskara Nedbala. Dokým správou divadla bolo poverené družstvo, mali Košice zaistenú aspoň trojmesačnú sezónu, hoci v dobe naprosto nepriaznivej – od apríla do júna.

Dnes je veľkou otázkou, či táto sezóna vôbec bude v Košiciach, lebo súkromný podnikateľ žiada v tomto prípade 150.000 Kč subvencie od mesta Košíc na mesiac.

