Východniarsky Pulp Fiction je na svete. Biermann sa obáva návratu autoritatívneho režimu

Trochu ako Pulp Fiction, trochu ako francúzska gangsterka. A to všetko v prostredí Košíc a s patinou deväťdesiatych rokov. O januárovej kino novinke Vojna policajtov sa rozhovoril najznámejší slovenský producent filmov RUDOLF BIERMANN, pre ktorého je snímka samostatným režisérskym debutom.

Podľa neho má film potenciál naplniť počas premiéry najväčšiu športovú halu na východe Slovenska - košickú Steel Arénu. Medzi pozvanými hosťami nebudú chýbať ani policajní kukláči, ktorí si vo filme zahrali samých seba.

Biermann priznal, že pôvodne zamýšľal natáčať východniarsku gangsterku v hlavnom meste, plány však nakoniec zmenil a podľa jeho slov to dopadlo na výbornú.

Filmová Vojna policajtov podľa režiséra reflektuje aj reálne začiatky napätia v silových zložkách štátu, ktorých svedkami sme v súčasnosti na Slovensku. Napriek tomu, čo sa dnes v spoločnosti deje, si je skúsený filmár istý, že „divoký západ“, aký zažívali Slováci v deväťdesiatych rokoch, sa už nezopakuje. Obavy má však z návratu autoritatívneho režimu.

V rozhovore si prečítate: Ako bude vyzerať premiéra filmu,

aká bola reakcia hercov na scenár a natáčanie,

kto sa prihlásil ako komparz,

za aký honorár pracovali „herci z ulice“,

prečo sa uvažovalo najprv o Bratislave,

na akých miestach sa film nakoniec točil,

čo má snímka spoločné s aktuálnou situáciou v silových zložkách,

čo má novinka spoločné s kinohitom Sviňa (2020),

prečo obe snímky plánovali do distribúcie pred voľbami.

Chystá sa očakávaná premiéra filmu Vojna policajtov, ktorého dej sa odohráva na východe republiky. Čo môžu diváci očakávať?

Ak sa pýtate na film, tak v prvom rade napínavý dej, výborných hercov – košického rodáka Alexandra Bártu v jeho životnej úlohe, skvele do príbehu zapadol aj Rytmus. Zároveň sa môžu diváci tešiť na autentický obraz Košíc z konca deväťdesiatych rokov.

K filmu by som ešte dodal, že niektoré scény môžu pripomínať film Pulp Fiction, ale sú v ňom aj pasáže, kde to vyzerá ako vo francúzskom gangsterskom filme. V celkovom vyznení to však pôsobí veľmi súdržne.

Čo sa týka samotnej premiéry, ako miesto konania sme vybrali Steel Arénu, ktorú ja osobne vnímam ako košický svätostánok. Bol som v nej niekoľkokrát na hokej, keď sme tu natáčali. V tom čase sa hralo play-off. Videl som, akú dokáže mať toto miesto atmosféru. Bude to pre nás všetkých opäť niečo nové a myslím si, že Košice aj tento film si zaslúžia niečo špeciálne.

Ako to bude v Steel Aréne vyzerať?

Plátno s rozmermi 10 krát 17 metrov bude zavesené na užšej strane klziska. Na samotnej ľadovej ploche, ktorá bude pokrytá, bude vytvorených 1 600 miest, z ktorých asi 1 000 bude vyhradených pre hercov a komparzistov. Ďalej tam budú sedieť členovia štábu.

Časť z týchto lístkov bude k dispozícii pre partnerov, ktorí nám počas celého nakrúcania vychádzali v ústrety – či už to bola polícia, mesto Košice alebo viaceré firmy.

K miestam na ploche sa vie dostať aj verejnosť. Lístky sú tam drahšie, no ich súčasťou bude aj občerstvenie vo VIP zóne, kde sa divák bude môcť stretnúť a po filme prehodiť pár slov s hercami.

Ďalšie miesta budú aj na tribúnach, takže celková kapacita je plánovaná na viac ako 6 000 miest.

Košice zažívali masové premietanie pred desaťročiami, keď chodili do amfiteátra tisícky filmových nadšencov. Pamätníci spomínajú 20-tisícové návštevy...

Boli by sme to urobili v košickom amfiteátri, ale premiéra sa uskutoční koncom januára. Pod holým nebom by to teda v tomto termíne mohol byť trošku problém. I keď aj to sme už robili. Vo Vysokých Tatrách mal premiéru Román pro muže. Nachystali sme to v dojazde skokanských mostíkov, kam prišlo 700 divákov.

Najväčší problém však nebola zima, ale hmla. Nikto nevedel, či sa to vôbec uskutoční. Našťastie sa vtedy po pol hodine počasie umúdrilo, takže podujatie dopadlo na výbornú. Teraz by sme to však neradi riskovali a rozhodli sme sa pre interiér.

Je to váš samostatný režisérsky debut. Aké očakávania máte vy?

