Krikľavá fasáda narazila na kritiku. Neprehnal som to, tvrdí majiteľ obchodného domu

Problémy riešili v Košiciach aj v Prešove.

KOŠICE, PREŠOV. V priebehu leta zmenil Obchodný dom Beta na košickom Severe svoj výzor.

Zo zašednutej olupujúcej sa farby sa stala výrazná limetkovo zelená.

„Kam to až necháme dospieť? Takto u nás vyzerá verejný priestor s otrasnými krikľavými farbami? Útvar hlavného architekta to nereguluje?“ pýta sa rozhorčený čitateľ Peter.

„V Základnej škole Tomášikova, ktorá je oproti, bola nedávno manželka prezidenta USA Jill Bidenová. Takto sa chceme prezentovať?“

Ona síce navštívila túto školu vlani v máji, teda ešte pred zmenou farby na fasáde, ale trápi ho, ako by sme mohli vyzerať v očiach iných zahraničných hostí.

Všetci to chvália

Majiteľ obchodného domu Beta Ľudovít Strýčko zo spoločnosti Korst vysvetľuje, že v lete menili starodávny brizolit za moderné umývateľné omietky.

Tvrdí, že proces schvaľovania vonkajšej farby na fasáde neexistuje.

„Rozhodnutie bolo na nás. Firma, čo robila omietky, mi ukázala vzorkovník. Ťažko vybrať, keď vám ponúknu 50 odtieňov. Rozhodovali sme sa podľa toho, že aj potraviny Klas dole majú podobné farby. Tak sme tam stáli s tým vzorkovníkom a hovorili sme si, že dáme aj svetlozelenú aj tmavšie zelenú. Mne sa tá zelená páči. Je taká prírodná, ekologická. Myslím si, že som to neprehnal. Všetci mi tú farbu chvália.“

Možno pribudne žena v kroji

Strýčkovi sa zdajú nevhodné skôr iné farebné kombinácie vo verejnom priestore.

„Videli ste, ako teraz robia priemyselné stavby? Sivú a červenú skombinujú. Dokonca aj na rodinné domy to dávajú. Veď to je otrasné niečo.“

Majiteľ obchodného centra sa v súvislosti s fasádou obáva skôr vandalov a sprejerov.

„Keď tam niekto napíše Božena, mám ťa rád. No načo to tam píše? Nech jej to povie a nie blbosti na stenu písať.“

Na stene obchodného domu od cesty si vie predstaviť veľkú umeleckú maľbu.

„O kúsok ďalej, pri Národnej banke, urobili krásnu veľkú maľbu bežcov. Niečo podobné na ľudové motívy, napríklad ženu v kroji, čo drží zožaté obilie, si viem predstaviť namaľované aj tu. Ak by sa na to našiel vhodný umelec. Potom by sa toho už sprejeri nedotkli.“

Riadia sa pôvodnou farbou

Na naše otázky, či mesto má koncepciu, podľa ktorej schvaľuje farebnosť budov, magistrát neodpovedal.

Odkázal nás na Krajský pamiatkový úrad v Košiciach.

