Choďte voliť, apelujú umelci. Chcem žiť v láskavejšej krajine, vraví Cifrová Ostrihoňová

Mobilizujú mladých, na ktorých sa zabúda.

Písmo: A - | A + diskusia ( 0 ) Zdieľať

KOŠICE. Choďte v sobotu voliť. S takýmto heslom sa prihovárali umelci a osobnosti z pódia pri Dolnej bráne Košičanom.

Predvolebný mobilizačný koncert zorganizovala Tabačka, organizácia Klíma ťa potrebuje a iniciatíva Chcem tu zostať.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Cieľovou skupinou boli práve mladí, ktorí majú často pocit, že ich nik nepočúva, že život na Slovensku sa zhoršuje a najlepšie by bolo možno odísť.

Išlo o nestranícku akciu, ktorá nie je namierená proti žiadnej politickej strane či kandidátovi, a zároveň žiadnej politickej strane alebo kandidátovi nevyjadruje podporu.

Do centra Košíc prišli desiatky ľudí a s pribúdajúcim časom ich bolo stále viac.

Na pódiu sa vystriedali Tamara Kramar, Vojtík, Chiki liki tu-a a podujatie uzatvárali hudobníci z kapely Berlin Manson.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Progresívne Slovensko ako víťaz, v parlamente štyri strany. Ako volili mladí na východe Čítajte

Boja sa odchodov

Katarína Bajzíková z občianskeho združenia Mareena, ktorá pomáha s integráciou utečencov, pripomenula, že už v roku 2000 tvorili utečenci, odídenci a migranti na Slovensku päť percent obyvateľov.

“Pre predstavu, je to ako keby ste spojili obyvateľov Košíc a Popradu. Takže asi takáto skupina tu žije a veríme, že v práci pre nich budeme pokračovať aj po očakávaných voľbách. Ďakujeme, že nebudete zabúdať ani na obyvateľov Slovenska, ktorí sa tu síce nenarodili, ale žijú tu s nami.”

Šéf festivalu Pride v Košiciach Róbert Furiel sa pred ôsmimi rokmi vrátil na Slovensko a pracuje na ochrane práv LGBTI+ ľudí.

“Sme jednými z vás, sme súčasťou tejto krajiny a mnohí z nás by tu chceli zostať. Ale bez vašej pomoci to nepôjde, bez pomoci ľudí, ktorým naozaj záleží na tom, aby krajina, ako je Slovensko, bola pre všetkých. Bez vašej pomoci budeme odchádzať, budete prichádzať o svojich blízkych, ktorých budete vidieť iba na zoome alebo raz za tri roky. To by mi spôsobovalo veľký smútok. Preto by som vás chcel poprosiť, aby ste v sobotu išli voliť aj za ľudí, ako som ja. Za ľudí, ktorí sa častokrát boja, za ľudí, ktorí sú napádaní a ktorých častokrát vylučujú aj ich blízki.”

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Nebudeš lesba, kým žiješ pod mojou strechou. Aké je to byť LGBTI+ na východe? Čítajte

Bájna diaľnica do Košíc

Ambasádorka kampane Chcem tu zostať Veronika Cifrová Ostrihoňová vraví, že motivovať k návšteve volebnej miestnosti chcú najmä prvo- a druhovoličov vo veku 18 až 25 rokov.

“Rozumiem, ak má mladý človek pocit, že je znechutený, že sa mu nechce ísť voliť, pretože naňho politici nereagujú. Ja som sem išla päť hodín, keďže máme tú bájnu diaľnicu, počúvala som predvolebné diskusie a faktom je, že mladí nie sú ústrednou témou týchto diskusií.”

Pripomenula však, že mladí sa vždy postavili v našich kľúčových momentoch histórie na správnu stranu, či už to bolo v roku 1989 alebo po vražde Jána a Martiny.

“Vo voľbách si nevyberáte životného partnera ani manželku, vyberáte si niekoho, s kým sa vám prekrývajú nejaké hodnoty. Ja by som si želala žiť v krajine, ktorá je láskavejšia a tolerantnejšia. Verím tomu, že moderná krajina sa pozná podľa toho, ako sa stará o svojich najslabších a je na nás, aby sme si vytvorili takú krajinu, v akej chceme zostať.”

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok V meste žije šesťtisíc Ukrajincov, stratili sa v systéme. Niektorí ani nevychádzajú z ubytovne Čítajte

Predčasné parlamentné voľby 2023

Volebný kalendár

Odovzdanie kandidátok Začiatok volebného moratória Otvorenie volebných miestností Vyhlásenie oficiálnych výsledkov