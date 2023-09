Kde môžem voliť v Košiciach? Nájdite si svoju volebnú miestnosť

Volebné miestnosti budú otvorené od 7.00 hod. do 22.00 hod.

KOŠICE. O tom, kto bude riadiť štát v nasledujúcom volebnom období, rozhodnú voliči v sobotu 30. septembra. Volebné miestnosti otvoria ráno o siedmej, uzavrú ich o desiatej večer.

Do volebnej miestnosti si treba priniesť občiansky preukaz. Ak volič volí v okrsku, v ktorom nie je zapísaný, musí sa preukázať hlasovacím preukazom.

Člen okrskovej volebnej komisie si zapíše účasť voliča a požiada ho o podpis.

Volič potom dostane hlasovacie lístky. Vyberie jeden z nich s názvom politickej strany, ktorej chce dať hlas.

Môže zakrúžkovať poradové čísla najviac štyroch kandidátov, ktorým chce dať preferenčné hlasy.

Napokon volič vhodí hlasovací lístok do volebnej urny a zvyšné hlasovacie lístky do schránky na to určenej.

O budúcom zložení Národnej rady budú rozhodovať aj Košičania a návštevníci mesta, ktorí si vybavili hlasovací preukaz. Prinášame prehľad volebných miestností v 22 mestských častiach Košíc.

Košice - Barca

Košice - Dargovských hrdinov

Košice - Džungľa

Košice - Juh

Košice - Kavečany

Košice - Košická Nová Ves

Košice - Krásna

Košice - Lorinčík

Miestny úrad mestskej časti Košice – Lorinčík oznámil, že pre voľby do Národnej rady SR 2023 bude vytvorený 1 okrsok na adrese Košice - Lorinčík, Lorinčícka ulica 15/38. Na tejto adrese bude aj jediná volebná miestnosť v tejto mestskej časti.

Košice - Lunik IX

Košice - Myslava

Košice - Nad jazerom

Košice - Pereš

Košice - Poľov

Košice – Šaca

Košice - Šebastovce

Košice - Sever

Košice - Sídlisko KVP

Košice - Sídlisko Ťahanovce

Košice - Staré Mesto

Košice - Ťahanovce

Košice - Vyšné Opátske

Košice - Západ

Predčasné parlamentné voľby 2023

Volebný kalendár

Odovzdanie kandidátok Začiatok volebného moratória Otvorenie volebných miestností Vyhlásenie oficiálnych výsledkov