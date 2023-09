Schusterovi chcú pri rodinnom dome postaviť bytovku. Zvažuje odchod do Bratislavy

Skončí Čermeľ ako Demänovská dolina?

Písmo: A - | A + diskusia ( 7 ) Zdieľať

KOŠICE. Vedľa domu bývalého prezidenta Rudolfa Schustera v košickom Čermeli chce developer stavať bytovku.

Niečo vyše 17 metrov vysoká stavba so štyrmi nadzemnými a jedným ustúpeným podlažím má nahradiť existujúcu prízemnú budovu, ktorá v minulosti slúžila ako miestne potraviny.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Investor už má k dispozícii povolenie na zbúranie objektu.

Exprezident: Skončíme ako Demänovská dolina

Schuster, ktorému má vyrásť bytovka zhruba 20 metrov od jeho dvojpodlažného domu, upozornil, že štvrť je charakteristická zástavbou rodinných domov.

Navyše, od 19. storočia slúži lokalita pre Košičanov aj ako miesto na rekreáciu.

Počas bohatej histórie územia tam vzniklo viacero architektonicky zaujímavých objektov - víl, ktoré dávajú lokalite nezameniteľný ráz.

Schuster je presvedčený, že vysoká bytovka by tam stáť nemala.

„Ako bývalý primátor Košíc mám na to svoj pohľad. Čermeľ je charakteristický zástavbou rodinných domov. Akonáhle sa tu začnú stavať polyfunkčné objekty, ktoré sa budú ťahať do výšky, tak Čermeľské údolie, ako ho poznáme dnes, skončí,“ avizuje Schuster.

Schuster zvažuje odchod

Podľa neho môže byť o pár rokov Čermeľské údolie druhou Demänovskou dolinou, ktorá dlhodobo čelí v Nízkych Tatrách tlaku developerov.

„Keď sem Košice pustia bytovku, spustí to lavínu výstavby. Takýmto spôsobom sa môže stať Čermeľ veľmi rýchlo Demänovskou dolinou. Ja sa toho už nedožijem, ale pamätajte na to. Keď sa teraz pozriete okolo seba, tak za domami vidíte okolité kopce a lesy. Potom sa budete pozerať na vysoké stavby a ich fasády. Keď si to niekto vezme na zodpovednosť a neopýta sa ani obyvateľov, tak nech sa páči, ale bude to jeho hanba,“ reagoval exprezident.

Pripustil, že zvažuje sťahovanie z Košíc.

Podľa neho sa v prípade výstavby výrazne zníži kvalita a komfort života všetkých susedov.

„Chcel som tu dožiť, ale neviem, či to tak bude. Ak ma dotlačia k odchodu, tak sa na staré kolená poberiem do Bratislavy, aj keď som za Košice počas môjho života dosť bojoval, no nechcem sa cítiť vo vlastnom dome ako vo väzení,“ dodal Schuster.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Bytovky medzi košickými domami mesto nestoplo Čítajte

Kto je investor?

Práve ste prekročili povolený počet zariadení Váše aktívne predplatné umožňuje prístup k zamknutému obsahu iba obmedzenému počtu prehliadačov. Aby ste mohli pokračovať v čítaní článku na tomto zariadení/prehliadači, upravte si, prosím, zoznam zaregistrovaných zariadení v nastaveniach vášho profilu. Spravovať zariadenia Všetko o spravovaní zariadení sa dočítate tu Už máte účet? Prihláste sa Dočítajte tento článok

s predplatným Korzar.sk Získať predplatné Predplatné si môžete kedykoľvek zrušiť. Odomknite článok za pár sekúnd cez SMS predplatné za 4 € každé 4 týždne. Pošlite SMS s textom CAEFZ MAEFZ na číslo 8787. Zásadami OOÚ. Zaplatením potvrdíte oboznámenie sa s VOP