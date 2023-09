Mesto odporúča vodičom v Košiciach zmeniť návyky

Počet vyznačených parkovacích miest nebude postačovať.

Písmo: A - | A + diskusia ( 0 ) Zdieľať

KOŠICE. Tazkvaná chodníkova novela vstupuje od nedele do platnosti aj v Košiciach.

Novela zákona o cestnej premávke zakazuje vodičom automobilov parkovanie na chodníkoch, s výnimkou označených úsekov, kde to bude umožnené príslušným dopravným značením.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Mesto Košice doposiaľ vyznačilo vyše 500 parkovacích miest na tých chodníkoch, kde to dovoľovali ich konštrukčné pomery a vlastnosti.

Na mnohých chodníkoch to však nebolo možné urobiť, pretože nedisponujú potrebnou šírkou alebo to ich konštrukcia nedovoľovala.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Zákaz parkovania na chodníkoch sa blíži. Mesto ešte nič nespravilo, kritizujú starostovia Čítajte

Projekty nedodali všetky mestské časti

Ako uviedlo mesto na svojej webstránke, uvedomuje si, že podobne, ako tomu je v iných mestách, ani v Košiciach nebudú počty novovyznačených miest na chodníkoch postačovať.

"Už pred poldruha rokom a potom aj v priebehu tohto roka sme viackrát vyzvali mestské časti, aby nám zaslali projekty na skvalitnenie parkovania," informuje mesto.

"Žiaľ, konkrétne projekty sme dostali len od niektorých z nich, napríklad z mestských častí Sever a Ťahanovce. Aj na základe nich dôjde v najbližšej dobe k zjednosmerneniu niektorých ulíc."

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Najprv dohovor, potom pokuta. Prešov sa pripravuje na spustenie chodníkovej novely Čítajte

Najväčšie problémy na Ťahanovciach

V prípade, ak budú občania chcieť, aby boli vyznačené ďalšie parkovacie miesta na chodníkoch, odporúča mesto kontaktovať vedenie príslušnej mestskej časti.

"Ak dostaneme od danej mestskej časti spracovaný projekt a konštrukčné vlastnosti, respektíve šírkové usporiadanie chodníka to dovolí, pristúpime na tomto úseku k zmene dopravného značenia," vysvetľuje mesto.

Dlhodobo najväčší nedostatok parkovacích miest je na sídliskách.

Podľa údajov zo Stratégie rozvoja dopravy a dopravných stavieb mesta Košice, je v tejto oblasti najhoršia situácia na sídlisku Ťahanovce a v niektorých lokalitách mestských častí Nad jazerom, Dargovských hrdinov, Sever či Západ.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Parkovacie miesta v Košiciach neznačia. Mesto nič ani neplánuje, vraví starosta Čítajte

Chodník je určený predovšetkým chodcom

V zmysle Stratégie rozvoja dopravy a dopravných stavieb mesta Košice, ktorú pred rokom jednomyseľne schválili poslanci mestského zastupiteľstva, je chodník ako nemotoristická komunikácia určená predovšetkým chodcom.

Ako ďalej informuje mesto, viaceré chodníky boli v Košiciach vybudované ešte pred desiatkami rokov, keď počty automobilov dosahovali len zlomok súčasných hodnôt.

Vtedy nikto nepočítal s tým, že na nich budú každodenne parkovať osobné alebo nákladné vozidlá s hmotnosťou prevyšujúcou konštrukčné možnosti chodníkov.

To spôsobuje priečne a pozdĺžne nerovnosti, výtlky, pokles konštrukcie, sieťový rozpad chodníkov a poškodenia obrubníkov.

"Z tohto dôvodu vítame krok poslancov NR SR, lebo by to malo znamenať, že sa nielen chodníky, ale aj obrubníky budú menej ničiť parkovaním automobilov. Pozitívne vnímame aj to, že chodci a cyklisti po nich budú môcť bezpečnejšie chodiť, respektíve jazdiť," uvádza mesto vo svojom vyjadrení.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Nový parkovací zákon je podľa primátora Danka nezmyselný Čítajte

Vodičom odporúčajú zmeniť parkovacie návyky

Od začiatku platnosti novej právnej úpravy odporúča vodičom v meste, ktorí zvykli parkovať na chodníkoch, aby zmenili svoje parkovacie návyky.

V nasledujúci dňoch po budú príslušníci Mestskej polície Košice riešiť porušovanie novely cestného zákona najmä upozornením alebo dohovorom.

Opakované porušenia však budú musieť riešiť sankciami v zmysle zákona.