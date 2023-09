Ako sa Polaček, Schuster a Trnka rozhodovali, koho voliť?

Výber bol široký, ale vraj málo kvalitný.

KOŠICE. Primátor Košíc Jaroslav Polaček (nezávislý) volil už o deviatej ráno na ZŠ Hroncova v Košiciach, pretože sa ponáhľal na rehabilitáciu po zranení a operácii nohy do prekrytého bazéna kúpaliska Červená hviezda.

Volil spolu s mamou Martou a spoločnosť mu robil aj syn Timon, ktorý otcovi pomáhal s barlami.

Voľby v ňom vzbudili aj nostalgiu, keďže volil v škole a triede, do ktorej kedysi sám chodil.

„Stranu si vyberám nielen ako Jaro Polaček, ale hlavne ako primátor. Potrebujem partnera, ktorému môžem hocikedy zavolať a riešiť s ním akýkoľvek problém nášho mesta. Toto bolo pre mňa zásadné pri rozhodovaní.“

Primátor priznal, že si na výsledky volieb počká aj do skorého rána.

„Je to aj kultúra aj zábava. Počkám, kým to nebude úplne jasné, kto zvíťazil. Ináč by som nemohol ísť pokojne spať.“

Zmierenie v rodinách

Bývalý prezident SR a exprimátor Košíc Rudolf Schuster (89) chodí voliť zakaždým.

Tentoraz ho pekné počasie presvedčilo na prechádzku pešo. Spoločnosť mu robili syn Peter a dcéra Ingrid.

Hoci pred volebnou miestnosťou na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie sa tvoril dlhý rad a voliči ponúkli prezidentovi prednostné miesto, ostal stáť na konci.

"Nevadí mi, že počkám. Bodaj by som čakal aj hodinu. Čím viac ľudí príde voliť, tým budú výsledky lepšie a spravodlivejšie, aby odrazili skutočné potreby ľudí."

Bývalý primátor Košíc je presvedčený, že aj jeho hlas rozhodne.

"Teraz som prišiel voliť aj preto, že verím, že sa u nás zmenia medziľudské vzťahy. Spôsobili to tí hore, že sa v rodinách manželia nerozprávajú z politických dôvodov. Prišiel čas nastoliť zmierenie v spoločnosti.“

