Dubéci: Urobíme všetko, aby Ficovi negratuloval k vláde Orbán. Do parlamentu ide aj Žiga

So Smerom alebo s PS? Raši sa tomu vyhol.

KOŠICE. Šiesti Košičania, z toho jedna žena, po parlamentných voľbách zasadnú do poslaneckých lavíc.

Za Progresívne Slovensko (PS) to sú Martin Dubéci (6 647 preferenčných hlasov) a Zuzana Mesterová (10 200).

Za Hlas idú do parlamentu Richard Raši (141 170 hlasov) s obvineným Petrom Žigom (5 685), Radomír Šalitroš (1 407) a Igor Šimko (4 152).

V prípade, ak by sa víťaznej strane podarilo zostaviť vládu, do parlamentu by sa ako náhradník dostal aj poslanec mestského zastupiteľstva za Smer Andrej Sitkár.

Nový parlament bude mať dokopy osem poslancov z Košického kraja. Okrem spomínaných Košičanov sa prekrúžkovali aj Viliam Zahorčák za Smer z Michaloviec (8 246 hlasov) a Róbert Puci za Hlas (3 236 hlasov) z Trebišova.

Raši: Viem sa pobiť za východniarov

Bývalý primátor Košíc Richard Raši (Hlas) získal najviac hlasov spomedzi všetkých východniarov, až 141 170.

Zaujímalo nás, či ho to prekvapilo a či je to preňho forma zadosťučinenia za to, ako ho jeho domáci Košičania odmietli v komunálnych aj župných voľbách.

„Východniari vedia, že som jeden z nich a viem sa za nich pobiť. Hlas má najlepší regionálny program a ja som v strane jeho garantom. Ak budeme súčasťou vlády, budeme chodiť pravidelne rokovať aj do regiónov a na mieste pomáhať ľuďom a samosprávam,“ odpovedal podpredseda strany Hlas.

Z rúk bláznov

Raši výsledky volieb považuje za pozitívnu správu pre Slovensko, pretože podľa neho už krajina nebude v rukách bláznov ani politikov, ktorí sú neskúsení.

„Som presvedčený, že Hlas bude v budúcej vláde garantom toho, že táto vláda bude mať na prvom mieste svojich občanov.“

Volebnú noc strávil v centrále strany spolu so straníckymi kolegami.

„Nenechali sme sa rozhádzať exit pollmi a nakoniec som rád, že sme získali takmer 15 percent hlasov. Som nevyspatý, pred piatou ráno som sa vrátil z volebnej centrály a o 8.00 som už sedel v diskusnom štádiu Rádia Slovensko. Ale zároveň som rád a som vďačný občanom, že nám dali takú obrovskú podporu vo voľbách.“

Ku komu sa prikloní?

Na otázku, či by osobne radšej spolupracoval s Ficom alebo s PS, neodpovedal priamo.

