Štát sa chystá vyhodnotiť memorandum s firmou U.S. Steel

V marci uplynie päťročná doba, na ktorú bolo podpísané.

11. jan 2018 o 15:39 SITA

BRATISLAVA, KOŠICE. Slovensko sa chystá vyhodnotiť memorandum s hutníckou spoločnosťou U.S. Steel Košice.

V marci tohto roku uplynie päťročná doba, na ktorú bolo toto memorandum podpísané.

„Určite sa stretneme príslušní ministri, ktorí boli gestormi tohto memoranda s predstaviteľmi U.S. Steelu a zhodnotíme jeho úspešnosť,“ povedal na štvrtkovej tlačovej besede minister hospodárstva Peter Žiga (Smer).

Minister nateraz nevedel povedať, či sa vláda chystá s košickou firmou podpísať nové memorandum.

Neeviduje v súčasnosti ani príchod nového investora do spoločnosti.

„Tá doba pred piatimi rokmi si vyžadovala podpis memoranda. V tejto chvíli neevidujem žiadnu takú situáciu, ktorá bola v roku 2013. My môžeme vyhodnotiť memorandum a môžeme hovoriť o ďalšej spolupráci s predstaviteľmi U.S. Steelu do budúcnosti. Predbiehal by som, keby som povedal, že bude nejaké nové memorandum, nový investor. Relevantné informácie takéhoto druhu nemáme,“ konštatoval Žiga.

Čo sľúbili Američania

Predstavitelia slovenskej vlády a americkej spoločnosti U.S. Steel podpísali memorandum o ďalšom pôsobení v Košiciach koncom marca 2013.

Vláda sľúbila americkej firme úľavy v oblasti energetiky a v oblasti životného prostredia.

Američania z košickej hutníckej fabriky sa zaviazali, že neodídu najbližších päť rokov, nebudú hromadne prepúšťať a udržia zamestnanosť.

Po piatich rokoch sa však predstavitelia vlády a americkej spoločnosti majú vrátiť k rokovaniam a znova prehodnotiť nastavené podmienky.