Do Košíc smeruje tridsaťtisíc ľudí, vstup na blahorečenie je voľný

Autá nechajte doma, využite kyvadlovú dopravu a záchytné parkoviská.

30. aug 2018 o 0:00 Monika Almášiová

KOŠICE. Prihlasovanie účastníkov na sviatosť blahorečenia Anny Kolesárovej v Košiciach bolo ukončené posledný júlový deň.

Hovorca košickej arcidiecézy Jaroslav Fabian vysvetľuje, že tento krok bol nutný, aby organizačný tím vedel predbežný záujem ľudí.

„Prihlásilo sa 17 000 účastníkov, 1 000 kňazov a rehoľníkov, 200 autobusov. Štadión má kapacitu 25- až 30 000 ľudí, dnes už vieme, že bude využitá.“

Zúčastniť sa blahorečenia môže ktokoľvek, nie je nutné byť vopred prihlásený. Stačí prísť v sobotu 1. septembra na štadión Lokomotívy. Otvorený bude od 6.00 hod., program sviatosti sa začína o 9.00 hod.

Nezabudnite na vodu a lieky

Na štadióne sú k dispozícii miesta na sedenie na tribúnach a na státie na trávnatej ploche.

Medzi prihlásených účastníkov boli rozdistribuované lístky na sedenie.

„Záujem prekročil kapacitné možnosti. Miest na sedenie je 6 500, prihláseným farnostiam sme museli lístky na sedenie prerozdeliť pomerným spôsobom. Primárne boli lístky určené chorým a starším ľuďom,“ vysvetľuje Fabian.

Vstup na štadión na akt blahorečenia je bezplatný a voľný. Organizátori apelujú na návštevníkov, aby so sebou vzali vodu, pršiplášť, nie dáždnik, potrebné lieky a doklady.

V prípade, že vaše miesto bude na ploche, môžete si vziať skladaciu stoličku alebo karimatku či podsedák.

Štyri sektory na státie

Na štadióne budú dva hlavné vstupy. Jeden je z Kavečianskej cesty, ten je určený pre všetkých kňazov, hostí, účinkujúcich a tiež vozičkárov a mamičky s kočíkmi, ktoré budú na ploche, aby nemuseli chodiť s kočíkom po schodoch.

Druhý vstup, z Čermeľskej cesty, je určený pre všetkých účastníkov.

Plocha je rozdelená na štyri sektory, ktoré sa budú postupne zapĺňať.

V prípade potreby sa môžete obrátiť na dobrovoľníkov, ktorí budú riadne označení.

Do priestorov štadióna je zakázané vnášať akékoľvek nebezpečné predmety, ktoré by mohli byť považované za zbrane. Je zakázaný vstup so psom.

Taktiež je zakázané vnášať akékoľvek vlajky, transparenty, reklamné predmety a letáky propagujúce akúkoľvek politickú stranu, hnutie, značku, projekt alebo podujatie.

V priestoroch štadióna je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu organizátora vykonávať akúkoľvek propagačnú alebo petičnú činnosť a akýkoľvek predaj alebo rozdávanie predmetov.

Pre imobilných pútnikov na invalidnom vozíku s preukazom ZŤP s ich sprievodnou osobou bude v areáli štadióna vyhradená osobitná zóna so vstupom z Kavečianskej cesty. Osobitná zóna je aj pre nepočujúcich a slabozrakých.

Autá nechajte doma

Na štadión bude počas celého trvania blahorečenia premávať kyvadlová doprava zo železničnej stanice aj zo záchytných parkovísk pred Optimou a Hypermarketom Tesco.

„Záchytné parkoviská sú určené pre všetky autobusy aj autá. Nesnažte sa, prosím, dostať sa autom do tesnej blízkosti štadióna, viaceré komunikácie budú uzatvorené a na ďalších kvôli priechodnosti nebude umožnené parkovanie osobných áut, prípadne budú zjednosmernené,“ upozorňuje Fabián.

Informácie o parkovaní bude možné počúvať aj cez Rádio Lumen na frekvencii 94,4 MHz, ktoré bude pravidelne informovať o napĺňaní záchytných parkovísk pre autobusy a autá a o dopravnej situácii, keďže niektoré ulice budú uzavreté, prípadne s obmedzenou premávkou.

Od Tesca budú premávať riadne vyznačené autobusy, zo stanice a Optimy električky. Kyvadlová doprava bude bezplatná.

Blahorečenie od 10.00 hod.

Železničná spoločnosť Slovensko vypraví na blahorečenie aj dva mimoriadne vlaky.

„Vlak s názvom Blahorečenie odchádza z bratislavskej hlavnej stanice v sobotu pätnásť minút po polnoci, do Košíc prichádza minútu po šiestej ráno. Z Košíc potom odchádza o 17.41 hod., príchod do Bratislavy je o 23.34 hod. Je potrebné si naň kúpiť štandardný lístok,“ dopĺňa hovorca.

Štadión Lokomotívy bude otvorený od šiestej ráno, od 10.00 hod. sa začína oficiálny program, ktorému predchádza modlitba radostného ruženca.

Eucharistické slávenie s obradom blahorečenia celebruje kardinál Giovanni Angelo Becciu, prefekt Kongregácie pre kauzy svätých, legát pápeža Františka.

Slávnosť končí o 12.30 hod. Po nej nasleduje koncert, ktorý potrvá do pätnástej.

„Štadión bude otvorený do 17.00 hod., návštevníci si ešte môžu uctiť relikvie, posedieť, porozprávať sa.“

Program slávnosti blahorečenia PIATOK 31. august 2018 S Ankou na kolenách – Večerná vigília v Dóme sv. Alžbety v Košiciach 17:15 Modlitba posvätného ruženca 18:00 Svätá omša, celebruje Mons. Marek Forgáč, košický pomocný biskup 19:30 Duchovno-poetické pásmo, hudobný sprievod – Tvorivá skupina Poetica Musica 21:15 Eucharistické požehnanie SOBOTA 1. september 2018 Slávnosť blahorečenia na Štadióne TJ Lokomotíva Košice 6:00 Otvorenie brán štadióna 7:00 Ranná modlitba so spoločenstvom Marana Tha 8:00 Anna a život s Bohom, hudobný sprievod – Dominika Gurbaľová 9:00 Modlitba radostného ruženca 10:00 Eucharistické slávenie s obradom blahorečenia celebruje J. Em. kardinál Giovanni Angelo Becciu, prefekt Kongregácie pre kauzy svätých, legát pápeža Františka 12:30 Koncert radosti účinkujú: Hanka Servická, Sima Martausová a ďalší. Slza radosti: choreografia o Anke, réžia Peter Weinciller 15:00 Modlitba korunky v hodine Božieho milosrdenstva NEDEĽA 2. september 2018 10:30 Ďakovné eucharistické slávenie v Dóme sv. Alžbety v Košiciach spojené s uložením relikvií blahoslavenej Anny Kolesárovej, celebruje Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup – metropolita. V závere svätej omše bude vyhlásený prípravný rok na 400. výročie mučeníckej smrti svätých košických mučeníkov. Ďakovnú slávnosť vo Vysokej nad Uhom s uložením relikviára blahoslavenej Anny Kolesárovej bude celebrovať Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup – metropolita v nedeľu 30. septembra 2018 so začiatkom o 10:00 hod. v kostole Sedembolestnej Panny Márie.

Kliknutím mapku zväčšíte.