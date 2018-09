Poslanci rozhodli: Mesto Košice preberie parkovanie od EEI

Zastupujúceho primátora Petruška poverili, aby firmu zažaloval.

17. sep 2018 o 19:00 Peter Jabrik, Judita Čermáková

KOŠICE. Keď sa nedohodnú, od nového roka mesto vypne parkovací systém v správe EEI a preberie ho mestská polícia.

Mestskí poslanci na pondelkovom rokovaní riešili ako top tému „Návrh ďalšieho postupu pri usporiadaní vzťahov medzi mestom Košice a spoločnosťou EEI pri prevádzkovaní parkovacích miest v zóne plateného parkovania“.

Viceprimátor má podať žaloby a ďalej rokovať

Po diskusii nakoniec schválili pôvodné uznesenie, predložené viceprimátorom Martinom Petruškom (Smer), aj s dvomi pozmeňujúcimi návrhmi od poslancov Jaroslava Kaifera (Smer) a od Ľubice Blaškovičovej (nezávislá).

Zastupiteľstvo ním žiada námestníka primátora podať na súd žalobný návrh – buď jednotlivo alebo v celom rozsahu (Petruško už avizoval, že mesto podá na EEI dve samostatné žaloby).

Prvá žaloba bude kvôli odovzdaniu parkovacieho systému v celom meste s poukázaním na neplatnosť nájomnej zmluvy mesta a EEI z 30. 7. 2012 v znení neskorších dodatkov.

Zámerom druhej je vydanie bezdôvodného obohatenia oproti povinnosti mesta vrátiť ním prijaté plnenia (nájomné) spoločnosti EEI so zreteľom na závery uvedené v analýze Právnickej fakulty UPJŠ zo 14. 6. 2018.

Petruška napriek žalobám zároveň zaviazali naďalej rokovať s EEI o uzatvorení dohody o usporiadaní vzťahov najmä za účelom odovzdania parkovacieho systému mestu, vrátane možnosti majetkovoprávneho usporiadania vzťahov týkajúcich sa technického zhodnotenia zrealizovaného EEI, pričom bude možné započítať kúpnu cenu parkovacieho domu v prípade jeho prevodu v súvislosti s uzavretím dohody.

Pre istotou chceli zrušiť EEI medzi blokmi. Neuspeli

Neprešiel neplánovaný návrh poslancov Polačeka a Gibódu na prijatie uznesenia, ktorým by zastupiteľstvo žiadalo Petruška o nové materiály na prvé plánované rokovanie po novembrových komunálnych voľbách.

Zastupujúci primátor by mal podľa návrhu predložiť návrh v zmysle dodatku č. 2 k zmluve mesta s EEI, aby predmet nájmu zúžili o rezidentské lokality 1 – 10, čo mestu umožňuje urobiť jednostranne a bez sankcií.

V tomto duchu sa malo tiež upraviť mestské VZN číslo 157 o platenom parkovaní.

„Toto je možné v zmysle dodatku k zmluve riešiť bez pokuty a kompenzácií pre EEI,“ zdôraznil Gibóda.

Podľa predkladateľov návrhu malo ísť len o akýsi medzikrok do času rozhodnutia súdu o prípadnej žalobe, resp. do uzavretia zatiaľ nereálnej dohody o ukončení spolupráce mesta s EEI v celých Košiciach.

Petruško s tým nesúhlasil s odôvodnením, že rezidentské lokality by zostali neregulované a chcel, aby sa odchod EEI riešil podaním žaloby alebo dohodou s touto firmou tak, ako sa už na tom uzniesli v júni.

„Nie je vhodné rušiť 10 rezidentských lokalít, lebo podľa zmeny VZN bude prevádzkovateľom parkovacieho systému od 1. januára 2019 aj tak mesto,“ oponoval kolegom poslanec Jaroslav Kaifer (Smer).

„Mesto by sa takto súdilo s EEI o menšiu sumu už len za centrálnu mestskú zónu,“ reagoval na výhrady Gibóda.

„Je evidentné, alebo možné, že sa s EEI do decembra – januára nedohodnete a bude to niekde na súde. Nám vychádza, že od zmluvy odstúpiť nechcete.

Nesúhlasím s tým, aby sme s EEI vytvárali rôzne kompenzácie. Občania nemajú finančne trpieť za to, čo tu táto amatérska spoločnosť napáchala. My chceme, aby sme si zúžením priestoru pre EEI o 10 rezidentských lokalít vylepšili pozíciu pri rokovaní s ňou,“ vysvetlil podstatu návrhu Polaček.

Petruško možnosť dohody s EEI stále nevylučuje

Zastupiteľstvo napokon schválilo aj zmenu parkovacieho VZN.

Kľúčovou novinkou je ustanovenie, podľa ktorého bude od 1. januára 2019 jednoznačne uvedené, že výlučným prevádzkovateľom parkovacieho systému je mesto.

Podľa viceprimátora má od nového roka spravovať platené parkovanie mestská polícia.

„Mestská polícia už chystá nejaké kroky na možné prevzatie systému, aby mohla systém reálne prevádzkovať. Ako presne by to malo fungovať, je ešte predčasné hovoriť. Prakticky by sa zamkol celý systém EEI, takže by sa za parkovné neplatilo cez parkomaty, ale cez sms, alebo by si vodiči kupovali parkovacie lístky dočasne od poverených ľudí priamo na parkovisku. A to dovtedy, kým by sa na úrovni nového zastupiteľstva nerozhodlo o prijatí nejakého nového systému parkovania,“ poznamenal Petruško.

Zruší sa tiež platnosť elektronických parkovacích kariet od EEI a nahradia ich papierové, vydané mestom.

Viceprimátor dodal, že sa snažili s EEI dohodnúť, ale vzhľadom na neprijateľné požiadavky firmy pre mesto sa to nepodarilo.

Pripomenul, že spoločnosť požadovala za technickú infraštruktúru necelé 2 milióny a za hodnotu kontraktu ďalších 5,1 milióna, čiže dovedna vyše 7 miliónov eur.

„Len za takúto čiastku sú ochotní odísť z Košíc, prípadne zníženú o hodnotu parkovacieho domu pri Steel Aréne, alebo keby sme im platili za technickú správu parkovacieho systému,“ doplnil.

Keďže sa s firmou tiež rozchádzajú v tom, či je zmluva platná alebo neplatná, bude musieť o tom rozhodnúť súd.

Nevylúčil ešte možnosť prípadnej dohody s EEI, ale musela by sa uzavrieť v dostatočnom predstihu pred koncom roka, keďže od 1. januára 2019 na základe zmeny VZN bude môcť parkovací systém prevádzkovať už iba mesto.

„Vyžadovalo by si to však ďalšiu zmenu VZN, ktorá by napríklad termín prevzatia parkovacieho systému trochu posunula za začiatok budúceho roka. A na to je potrebný istý čas, aby ju mohlo zastupiteľstvo schváliť. Ale to len v tom prípade, že by tomu predchádzala definitívna dohoda s EEI o urovnaní a odovzdaní parkovacieho systému,“ uzavrel Petruško.

Parkovanie prevezme mestská polícia na čele s náčelníkom Ladislavom Suchým (pri mikrofóne). (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)