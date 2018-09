Najvyššia budova Košíc zatiaľ na Severe nevyrastie

Polyfunkčný projekt s 18-poschodovou vežou rozdelil mestských poslancov.

19. sep 2018 o 0:00 Judita Čermáková, Michal Lendel

video //www.youtube.com/embed/xI67jnPxkCM

KOŠICE. Počas pondelkového rokovania košického zastupiteľstva rozhodovali poslanci aj o zmenách a doplnkoch územného plánu mesta.

Týkali sa šiestich lokalít: Stará sladovňa, Alvinczyho – Jakobyho (obe mestská časť Staré Mesto), Všešportový areál (Juh), Východoslovenské tlačiarne (Sever), Pri cintoríne (Košická Nová Ves) a Šebastovce.

Najviac diskutovali o Severe a o zmene zo súčasnej funkcie priemyselnej zóny na polyfunkciu, bývanie a občiansku vybavenosť, keďže súkromný vlastník tam plánuje zbúrať výrobné plochy bývalých tlačiarní a v ich areáli postaviť 400 bytov, priestory pre obchody, služby a 18-poschodový administratívny objekt.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Nakoniec zastupiteľstvo odsúhlasilo zmeny v 5 lokalitách, okrem areálu tlačiarní, teda územia medzi Watsonovou ulicou a Starou spišskou cestou, v blízkosti Kalvárie a amfiteátra.

Poslanec mrakodrap na Severe nechce

Poslanec Marcel Gibóda (nezávislý) počas diskusie pred hlasovaním upozornil práve na rohovú stavbu, ktorá má vyrásť na mieste dnešného štvorposchodového kancelárskeho objektu tlačiarní.

Problémom má byť podľa neho jej výška, ktorú porovnal s okolitými, existujúcimi stavbami na Festivalovom námestí.

„Najvyššia, ktorá by bola hneď vedľa nej, je sedemposchodová budova bývalých Hutných stavieb. Ďalšia je budova Sociálnej poisťovne s 8 alebo 9 poschodiami a ešte tam máme 12 alebo 13-poschodové vežiaky na opačnej strane námestia. Teraz si predstavte, že namiesto 4-poschodovej budovy bude na tomto mieste 24-poschodová budova,“ uviedol Gibóda.

„V tomto návrhu územného plánu ideme schváliť, že na tomto území bude možné postaviť 24-poschodový mrakodrap. Takáto budova by bola vyššia ako dnes najvyššia stavba v Košiciach, ktorou je nová nemocnica na Triede SNP. Takáto budova razantným spôsobom zasiahne do celého územia aj do života obyvateľov,“ doplnil poslanec.

Ďalej povedal, že počul o zámere investora, podľa ktorého má mať najvyššia zamýšľaná stavba po úprave projektu už nie 24, ale 18 podlaží, no aj tak považuje výstavbu takého vysokého objektu na tomto mieste ako neprípustnú.

Poukázal aj na dopravné zaťaženie okolitých komunikácií i na tienenie výhľadov na Kalváriu.

Niektorým chýba novodobá dominanta Košíc

Starosta mestskej časti Sever a mestský poslanec Marián Gaj (nez.) vyjadril k projektu opačný postoj.

Odomknite si článok - prihláste sa alebo si predplaťte Sme.sk predplatné za 1€ týždenne. Staňte sa predplatiteľom už za pár sekúnd. Pošlite SMS s textom C5HPE na číslo 8787. Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť (viac na Vyskúšajte. Staňte sa predplatiteľom už za pár sekúnd. Pošlite SMS s textomna číslo. Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť (viac na www.sme.sk/vop ). Ďalšie možnosti predplatného Sme.sk: Odomknite si článok - prihláste sa alebo si predplaťte Sme.sk predplatné za 1€ týždenne. Staňte sa predplatiteľom už za pár sekúnd. Pošlite SMS s textom C5HPE na číslo 8787, alebo kliknite na tlačidlo s textom SMS a odošlite predvyplnenú SMS. Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť (viac na Vyskúšajte. Staňte sa predplatiteľom už za pár sekúnd. Pošlite SMS s textomna číslo, alebo kliknite na tlačidlo s textom SMS a odošlite predvyplnenú SMS. Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť (viac na www.sme.sk/vop ). Ďalšie možnosti predplatného Sme.sk: Ročné predplatné

29 € Objednať Štvrťročné predplatné 9,90 € Objednať Predplatné na 4 týždne 4 € Objednať Už mám predplatné - prihlásiť sa S predplatným získate: neobmedzený prístup k obsahu Sme.sk, Korzar.sk a Spectator.sk

viac ako 20-ročný archív Sme.sk

čítanie a rozhovory z príloh TV OKO/TV SVET, Víkend a Fórum

neobmedzený počet diskusných príspevkov

neobmedzený prístup k videám a slovenským filmom na Sme.sk

dostupné na PC a v aplikáciach Android a iPhone