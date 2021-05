Košický Korzár Večer: Plot, ktorý pripomínal horúci zemiak, aj inšpiratívny príbeh bežca

Pestrá ponuka čítania z metropoly východu.

23. máj 2021 o 0:00 Anna Novotná

Košický Večer vám každý týždeň prináša pestrú zmes článkov z metropoly východu. Zaujímavosti, príbehy, reportáže i pohľady do histórie. Nenechajte si ich ujsť.

Park obohnaný hanbou

Namiesto štýlového železného zábradlia diery, pokrivené dielce a, panebože, aj lešenárske rúrky ako náhrada, ktorá má toto nešťastie miestami držať pokope.

Pýtate sa, že čo to je?

No predsa oplotenie jedného z najstarších košických parkov.

Keďže sa nachádza v centre mesta, neďaleko obchodného domu, plavárne, známeho rýchleho občerstvenia a blízko stanice, hanba je o to väčšia.

Viacerí Košičania už dlho upozorňovali na to, že plot okolo Parku na Drevnom trhu špatí okolie, aj my sme nie raz písali o nutnosti jeho rekonštrukcie. Ale na to treba peniaze a snahu niečo urobiť a to tu dosť dlho chýbalo.

Zdá sa však, že svitlo na dobré časy.

Kto to urobí a koľko to bude stáť si prečítajte v článku Koniec lešenárskym rúrkam.

Najmenej svadieb od konca prvej svetovej vojny

Minulý rok mal byť doslova svadobným rokom. Soboty hýrili magickými dátumami ako: 4. 4. 2020, 6. 6. 2020, 8. 8. 2020 či 10. 10. 2020. Nečudo, že si chcelo množstvo párov povedať vzájomné áno práve v tieto, no aj v rôzne iné dni.

No napokon bolo všetko inak. Nevesta mieni a covid-19 mení, dalo by sa parafrázovať známe porekadlo.

V roku 2020 sme napokon mali najnižší počet uzatvorených manželstiev od vzniku prvého Československa v roku 1918.

A aj tie svadby, čo sa konali boli, samozrejme iné. Bohužiaľ, niektoré sa stali aj ohniskami nákazy, keďže nie každý bol ochotný rešpektovať opatrenia.

Zisťovali sme, ako to vyzeralo so sobášmi v Košiciach a aj to, aká je situácia tohto roku, keďže veľa svadieb bolo preložených z minulého roka a opatrenia sa postupne uvoľňujú.

Zaháňa hlad aj spánok, láka mladých ľudí

Ilustračné foto. (zdroj: TASR)

Metamfetamín je stimulant, ktorý bol pôvodne legálnou látkou bohato využívanou na liečenie rôznych chorôb a problémov. Počas druhej svetovej vojny ho pravidelne dávali vojakom kvôli zlepšeniu výkonu. Od roku 1938 sa metamfetamín vyrábal v Nemecku práve pod komerčným názvom Pervitin, pod ktorým je bežne známy dodnes aj u nás.

A ako to už, bohužiaľ, býva, nezostalo len pri liečebných účeloch. Droga k nám podľa dostupných údajov prenikla až v 90. rokoch minulého storočia, avšak v súčasnosti sa v rámci Európy metamfetamín nachádza a užíva hlavne v Českej republike a jej okolitých krajinách, vrátane Slovenska.

A keďže je od neho závislých stále viac mladých ľudí a študentov, psychológovia z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika chcú v novom medzinárodnom projekte zistiť čo najviac informácií kvôli lepšej prevencii užívania tejto drogy. Akademici sa sústredia na vybrané lokality v Česku, Nemecku, Poľsku, Litve a na Slovensku, pričom pilotným mestom budú Košice.

Viac o tomto projekte aj samotnej droge v rozhovore povedal Jozef Benka z UPJŠ.

Alkohol a problémy vybehal

Slavomírovi Lindvaiovi učarovali behy, ktoré trvajú celé dlhé hodiny. (zdroj: archív S.L.)

Vždy máme na výber ako sa postavíme k prekážkam, ktoré nám život nachystal. Problémy môžeme utopiť v alkohole, alebo ich môžeme zahnať inou a jednoznačne zdravšou formou.

Slavomír Lindvai z Malej Idy najskôr skúsil to prvé. „Čelil som rôznym problémom a dosť som preto holdoval alkoholu. Hľadal som únik, samotu,“ opísal svoje pocity spred 25 rokov. Potom si uvedomil, že utápať problémy nie je až taký dobrý nápad a skúsil ich z hlavy vybehať. A to mu vyšlo. Je z neho slovenský rekordér na ultradlhých tratiach.

Prečítajte si, kde všade náš ultramartónec behal, aké úspechy zožal a čo si želá k jubilejným 50. narodeninám.

Čím žili Košice pred sto rokmi?

Tomáš Ondrejšík je historik, ktorý pracuje ako knihovník - regionalista vo Verejnej knižnici Jána Bocatia v Košiciach a venuje sa regionálnym dejinám.

Vďaka archívu skutočne starých novín vie, čím žili Košice v minulosti, napríklad pred sto rokmi.

Pravidelne pre vás prináša výber starodávnych novinových článkov, ktoré hovoria o udalostiach v meste aj na okolí.

Nahliadnite s nami do histórie vďaka pravidelnej a obľúbenej rubrike Košice pred sto rokmi.

Spoznajte Dom kultúry ROH VSŽ

Ako dobre poznáte Košice? Ak vás zaujímajú aj rôzne špecialitky, ktoré si bežne nevšímame, alebo sa radi dozviete o obľúených miestach aj málo známe perličky, určite si nenechajte ujsť náš seriál, ktorý pripravujeme so známym košickým sprievocom Milanom Kolcunom.

Ten vie o Košiciach aj také veci, ktoré iní ani len netušia a vždy má naporúdzi zaujímavý príbeh či informáciu. Tentoraz vás vezme na potulku po košickom Dome odborov či Jumbo centre, ako sa v miulosti budova volala.

Prečítajte si aj ďalšie články:

